Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!

METRO (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)

10 Rose bouquet SALE: $29.99

Whole Chicken SALE: $14.85 avg.

Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $19.82 avg.

Platinum Plus AAA beef top sirloin steak SALE: $13.22 avg.

Medium Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $19.81 avg.

Extra lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $21.80 avg.

European Cut Chuck Roast, Value Pack 1 roast SALE: $26.43 avg.

Roast filet mignon SALE: $55.09 avg.

Whole beef tenderloin, vacuum-packed SALE: $131.11 avg.

Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $19.26 avg.

Olymel Boneless pork loin 1 per tray SALE: $16.48 avg.

Boneless Center-Cut Pork Chops, Value Pack 6 per tray SALE: $13.20 avg.

Frozen Grade A Whole Duck SALE: $33.70 avg.

Fresh Canadian Atlantic salmon fillet (500g avg.) SALE: $11.01 avg.

The Little Potato Company potatoes 680 g REG: $4.99 SALE: $2.99

SELECTION Eggs 12pk SALE: $4.09

SELECTION Bacon 375g SALE: $6.99

TROPICANA Orange Juice 2.63L REG: $11.49 SALE: $8.99

Hellmann's Mayonnaise 890 mL REG: $7.49 SALE: $5.95

NATREL Milk 2L SALE: $4.99

BLACK DIAMOND Shredded Cheese REG: $8.99 SALE: $6.99

KELLOGG’S Cereal REG: $6.99 SALE: $4.49

POST Cereal SALE: $3.99

Dr. Oetker Giuseppe Frozen Pizza REG: $8.99 SALE: $4.94

SELECTION Pasta SALE: $1.99

SELECTION Pasta Sauce SALE: $3.69

ST HUBERT Chicken Wings 575g REG: $16.99 SALE: $12.99

JANES Chicken Strips 700g REG: $17.99 SALE: $13.99

Eggo’s 16pk SALE: $5.49

MISS VICKIES Chips 200g REG: $5.49 SALE: $3.88

Irresistible maple syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.99

Haagen-Dazs Ice Cream 450 ml REG: $5.99 SALE: $4.94

Chocolats Favoris Milk Chocolate Fondue 85 g REG: $5.99 SALE: $4.69

SUPER C (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)

10 Rose bouquet SALE: $16.99

Chicken drumsticks, Economy size 10 to 12 per tray SALE: $11.92 avg.

LIFE SMART Extra lean ground chicken 450g SALE: $6.99

Boneless beef shoulder SALE: $28.64 avg.

Ground pork and beef duo, A tray contains on average 1500 g SALE: $14.68 avg.

Furca Classic Quebec sausages 450 g REG: $7.99 SALE: $6.99

Pork belly rib, Economy size 2 per tray SALE: $21.12 avg.

Pork Osso Buco, Economy Size, 8 per tray SALE: $13.31 avg.

New Zealand Spring Lamb loin chop, 3 per tray SALE: $7.71 avg.

Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.44

Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Blueberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

General Mills Cereal SALE: $3.33

Irresistible 100% pure orange juice 154L SALE: $4.49

SELECTION Cheese Blocks 400g REG: $5.99 SALE: $4.88

MAPLE LEAF Bacon 375g REG: $9.99 SALE: $5.49

Mag Classic mayonnaise 890 ml REG: $7.99 SALE: $5.99

SELECTION Peanut Butter 1kg SALE: $4.49

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: $2.25

CATELLI Pasta SALE: $4.44

Irresistible Frozen Pizza SALE: $3.79

REAL DAIRY Ice Cream 1.5L REG: $6.49 SALE: $4.94

FIVE ROSES/ROBIN HOOD Flour 10kg SALE: $11.97

Heineken Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $36.29

Corona Beer REG: $44.29 SALE: $36.29

Chocolats Favoris Milk Chocolate Fondue 85 g REG: $5.99 SALE: $5.00

MAXI (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)

10 Rose bouquet SALE: $20.00 PRICE MEMBER: $17.00

Ground Chicken 454g SALE: $3.50

President's Choice Split Chicken Wings 720 g SALE: $12.00

T-Bone Steak, Club Pack $18.67 avg.

Boneless Stew Beef cubes SALE: $14.22 avg.

Extra Lean Ground Beef, Grass Fed 450 g SALE: $8.00

Pork Back Ribs SALE: $11.40 avg.

Lean Ground Lamb 2-Pack 700 g SALE: $17.00

Pineapple SALE: $3.00

Blueberries SALE: $3.99

Strawberries SALE: $4.99

Farmer's Market Potatoes, 10 lb Bag EFG: $6.00 SALE: $4.88

GABRIELLE Potatoes SALE: $3.00

Burnbrae Farms Eggs 12pk SALE: $5.00

TROPICANA Orange Juice 2.63L SALE: $8.25

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00

Lactantia Milk 2L SALE: $5.50

Lafleur Bacon 500 g REG: $8.00 SALE: $5.99

NO NAME Cheese Block 400g SALE: $4.88

MAG Mayonnaise 890ml REG: $7.00 SALE: $6.29

BARILLA Pasta SALE: $2.00

CLASSICO Pasta SALE: $3.00

KRAFT Singles SALE: $3.99

Philadelphia Cream Cheese 250 g SALE: $3.99

Dr. Oetker Giuseppe Pizza SALE: $5.55

St Hubert Chicken Pot Pie 800 g SALE: $8.99

No Name 100% Pure Canola / Vegetable Oil 3L SALE: $9.00

FIVE ROSES/ROBIN HOOD Flour 5kg SALE: $10.00

Miss Vickies Chips SALE: $4.00

MCCAIN Fries SALE: $3.50

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $5.44

ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $8.99

ROYAL TIGER Paper Towels 12pk SALE: $12.99

IGA (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)

12 Rose bouquet SALE: $29.99

Prime Whole Chicken 1 chicken (approx. 1.6 kg) SALE: $15.84 avg.

Chicken Legs, Family Size 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.

Fresh Chicken Breast Cutlets 2 cutlets (approx. 250 g) SALE: $5.51 avg.

Maple Leaf Prime Boneless Chicken Breast 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $18.17 avg.

Sterling Silver T Bone Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $19.28 avg.

Full Trim Family Size Beef Tenderloin 1 fillet (approx. 700 g) SLE: $30.85 avg.

Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $26.21 avg.

8 Acres Organic Lean Ground Beef 400 g SALE: $14.99

Pork Chops Center Cut 6 chops (approx. 800 g) SALE: $4.39 avg.

Pork Loin Rack 1 rack (approx. 1.9 kg) SALE: $33.46 avg.

Regular Pork Side Ribs, Family Size 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $11.00 avg.

Tartar Salmon 1 fillet (approx. 230 g) SALE: $7.60 avg.

Pacific Cod Fillet 1 fillet (approx. 450 g) SALE: $13.88 avg.

Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $4.99

Raspberries 170g REG: $5.99 SALE: $4.99

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.97

The Little Potato Company Potatoes 680g REG: $4.99 SALE: $1.97

COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99

COMPLIMENTS Butter 454g REG: $6.49 SALE: $5.49

Tropicana Orange Juice 1.36 L REG: $7.99 SALE: $5.49

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97

MAG Mayonnaise 890ml REG: $7.99 SALE: $6.49

KELLOGG’S Cereal REG: $6.99 SALE: $3.99

Danone Activia Stirred Vanilla Yogurt 650 g REG: $5.79 SALE: $3.33

Activia Probiotic Yogurt 4 x 100 g REG: $6.29 SALE: $3.33

Silk Almond Beverage 1.89 L REG: $6.29 SALE: $3.99

Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $5.19 SALE: $4.49

Eggo’s 8pk SALE: $3.49

Haagen-Dazs Ice Cream 450 ml REG: $7.79 SALE: $4.94

JEAN COUTU (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)

GAIN Laundry Detergent SALE: $3.99

SELECTION Toilet Paper 12pk SALE: $3.99

CASHMERE Toilet Paper 8pk SALE: $3.99

SELECTION Paper Towels 12pk SALE: $9.99

SPONGE TOWELS Paper Towels 6pk SALE: $9.99

SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

12 Rose bouquet SALE: $25.00

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Bacon SALE: $3.99

NO NAME Butter 454g SALE: $4.99

NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00

Dr. Oetker Pizza SALE: $3.99

JAMES Chicken Burgers, Strips, Nuggets SALE: $6.99

GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99

ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $4.99

ROYAL Tissue 6pk SALE: $5.99