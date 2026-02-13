Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)
10 Rose bouquet SALE: $29.99
Whole Chicken SALE: $14.85 avg.
Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Platinum Plus AAA beef top sirloin steak SALE: $13.22 avg.
Medium Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $19.81 avg.
Extra lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $21.80 avg.
European Cut Chuck Roast, Value Pack 1 roast SALE: $26.43 avg.
Roast filet mignon SALE: $55.09 avg.
Whole beef tenderloin, vacuum-packed SALE: $131.11 avg.
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $19.26 avg.
Olymel Boneless pork loin 1 per tray SALE: $16.48 avg.
Boneless Center-Cut Pork Chops, Value Pack 6 per tray SALE: $13.20 avg.
Frozen Grade A Whole Duck SALE: $33.70 avg.
Fresh Canadian Atlantic salmon fillet (500g avg.) SALE: $11.01 avg.
The Little Potato Company potatoes 680 g REG: $4.99 SALE: $2.99
SELECTION Eggs 12pk SALE: $4.09
SELECTION Bacon 375g SALE: $6.99
TROPICANA Orange Juice 2.63L REG: $11.49 SALE: $8.99
Hellmann's Mayonnaise 890 mL REG: $7.49 SALE: $5.95
NATREL Milk 2L SALE: $4.99
BLACK DIAMOND Shredded Cheese REG: $8.99 SALE: $6.99
KELLOGG’S Cereal REG: $6.99 SALE: $4.49
POST Cereal SALE: $3.99
Dr. Oetker Giuseppe Frozen Pizza REG: $8.99 SALE: $4.94
SELECTION Pasta SALE: $1.99
SELECTION Pasta Sauce SALE: $3.69
ST HUBERT Chicken Wings 575g REG: $16.99 SALE: $12.99
JANES Chicken Strips 700g REG: $17.99 SALE: $13.99
Eggo’s 16pk SALE: $5.49
MISS VICKIES Chips 200g REG: $5.49 SALE: $3.88
Irresistible maple syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.99
Haagen-Dazs Ice Cream 450 ml REG: $5.99 SALE: $4.94
Chocolats Favoris Milk Chocolate Fondue 85 g REG: $5.99 SALE: $4.69
SUPER C (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)
10 Rose bouquet SALE: $16.99
Chicken drumsticks, Economy size 10 to 12 per tray SALE: $11.92 avg.
LIFE SMART Extra lean ground chicken 450g SALE: $6.99
Boneless beef shoulder SALE: $28.64 avg.
Ground pork and beef duo, A tray contains on average 1500 g SALE: $14.68 avg.
Furca Classic Quebec sausages 450 g REG: $7.99 SALE: $6.99
Pork belly rib, Economy size 2 per tray SALE: $21.12 avg.
Pork Osso Buco, Economy Size, 8 per tray SALE: $13.31 avg.
New Zealand Spring Lamb loin chop, 3 per tray SALE: $7.71 avg.
Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.44
Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99
Blueberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
General Mills Cereal SALE: $3.33
Irresistible 100% pure orange juice 154L SALE: $4.49
SELECTION Cheese Blocks 400g REG: $5.99 SALE: $4.88
MAPLE LEAF Bacon 375g REG: $9.99 SALE: $5.49
Mag Classic mayonnaise 890 ml REG: $7.99 SALE: $5.99
SELECTION Peanut Butter 1kg SALE: $4.49
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: $2.25
CATELLI Pasta SALE: $4.44
Irresistible Frozen Pizza SALE: $3.79
REAL DAIRY Ice Cream 1.5L REG: $6.49 SALE: $4.94
FIVE ROSES/ROBIN HOOD Flour 10kg SALE: $11.97
Heineken Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $36.29
Corona Beer REG: $44.29 SALE: $36.29
Chocolats Favoris Milk Chocolate Fondue 85 g REG: $5.99 SALE: $5.00
MAXI (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)
10 Rose bouquet SALE: $20.00 PRICE MEMBER: $17.00
Ground Chicken 454g SALE: $3.50
President's Choice Split Chicken Wings 720 g SALE: $12.00
T-Bone Steak, Club Pack $18.67 avg.
Boneless Stew Beef cubes SALE: $14.22 avg.
Extra Lean Ground Beef, Grass Fed 450 g SALE: $8.00
Pork Back Ribs SALE: $11.40 avg.
Lean Ground Lamb 2-Pack 700 g SALE: $17.00
Pineapple SALE: $3.00
Blueberries SALE: $3.99
Strawberries SALE: $4.99
Farmer's Market Potatoes, 10 lb Bag EFG: $6.00 SALE: $4.88
GABRIELLE Potatoes SALE: $3.00
Burnbrae Farms Eggs 12pk SALE: $5.00
TROPICANA Orange Juice 2.63L SALE: $8.25
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00
Lactantia Milk 2L SALE: $5.50
Lafleur Bacon 500 g REG: $8.00 SALE: $5.99
NO NAME Cheese Block 400g SALE: $4.88
MAG Mayonnaise 890ml REG: $7.00 SALE: $6.29
BARILLA Pasta SALE: $2.00
CLASSICO Pasta SALE: $3.00
KRAFT Singles SALE: $3.99
Philadelphia Cream Cheese 250 g SALE: $3.99
Dr. Oetker Giuseppe Pizza SALE: $5.55
St Hubert Chicken Pot Pie 800 g SALE: $8.99
No Name 100% Pure Canola / Vegetable Oil 3L SALE: $9.00
FIVE ROSES/ROBIN HOOD Flour 5kg SALE: $10.00
Miss Vickies Chips SALE: $4.00
MCCAIN Fries SALE: $3.50
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $5.44
ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $8.99
ROYAL TIGER Paper Towels 12pk SALE: $12.99
IGA (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)
12 Rose bouquet SALE: $29.99
Prime Whole Chicken 1 chicken (approx. 1.6 kg) SALE: $15.84 avg.
Chicken Legs, Family Size 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.
Fresh Chicken Breast Cutlets 2 cutlets (approx. 250 g) SALE: $5.51 avg.
Maple Leaf Prime Boneless Chicken Breast 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $18.17 avg.
Sterling Silver T Bone Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $19.28 avg.
Full Trim Family Size Beef Tenderloin 1 fillet (approx. 700 g) SLE: $30.85 avg.
Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $26.21 avg.
8 Acres Organic Lean Ground Beef 400 g SALE: $14.99
Pork Chops Center Cut 6 chops (approx. 800 g) SALE: $4.39 avg.
Pork Loin Rack 1 rack (approx. 1.9 kg) SALE: $33.46 avg.
Regular Pork Side Ribs, Family Size 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $11.00 avg.
Tartar Salmon 1 fillet (approx. 230 g) SALE: $7.60 avg.
Pacific Cod Fillet 1 fillet (approx. 450 g) SALE: $13.88 avg.
Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $4.99
Raspberries 170g REG: $5.99 SALE: $4.99
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.97
The Little Potato Company Potatoes 680g REG: $4.99 SALE: $1.97
COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99
COMPLIMENTS Butter 454g REG: $6.49 SALE: $5.49
Tropicana Orange Juice 1.36 L REG: $7.99 SALE: $5.49
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97
MAG Mayonnaise 890ml REG: $7.99 SALE: $6.49
KELLOGG’S Cereal REG: $6.99 SALE: $3.99
Danone Activia Stirred Vanilla Yogurt 650 g REG: $5.79 SALE: $3.33
Activia Probiotic Yogurt 4 x 100 g REG: $6.29 SALE: $3.33
Silk Almond Beverage 1.89 L REG: $6.29 SALE: $3.99
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $5.19 SALE: $4.49
Eggo’s 8pk SALE: $3.49
Haagen-Dazs Ice Cream 450 ml REG: $7.79 SALE: $4.94
JEAN COUTU (FEBRUARY 12th – FEBRUARY 18th)
GAIN Laundry Detergent SALE: $3.99
SELECTION Toilet Paper 12pk SALE: $3.99
CASHMERE Toilet Paper 8pk SALE: $3.99
SELECTION Paper Towels 12pk SALE: $9.99
SPONGE TOWELS Paper Towels 6pk SALE: $9.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
12 Rose bouquet SALE: $25.00
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NO NAME Butter 454g SALE: $4.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
Dr. Oetker Pizza SALE: $3.99
JAMES Chicken Burgers, Strips, Nuggets SALE: $6.99
GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99
ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $4.99
ROYAL Tissue 6pk SALE: $5.99