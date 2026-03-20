Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (Mar 19th – Mar 25th)
Whole Chicken SALE: $14.85 avg.
Chicken Legs with Back, Value Pack 4 per tray SALE: $13.20 avg.
EXCELDOR Boneless Skinless Chicken Breasts, Value Pack 4 breasts per tray SALE: $18.72 avg.
French inside round roast SALE: $28.64 avg.
Boston top sirloin steak without breeches SALE: $8.81 avg.
European Cut Chuck Roast, Value Pack 1 roast SALE: $28.64 avg.
PLATINUM PLUS AAA Beef Ribsteak SALE: $24.79 avg.
FONTAINE FAMILY AAA Beef Flank Steak 225 g SALE: $15.99 avg.
Beef Bourguignon Cubes, Economy Size SALE: $14.09 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.
Pork cubes, Economy size SALE: $8.25 avg.
Boneless pork chops, center cut, economy size 6 per tray SALE: $10.56 avg.
Pork back ribs, Economy size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Pork Osso Buco, Economy Size 8 osso buco per tray SALE: $14.53 avg.
FONTAINE FAMILY lamb shank SALE: $18.50 avg.
Half boneless pork loin, Economy size SALE: $7.53 avg.
Lean Ground Grain-Fed Veal, Value Pack A tray contains on average 800 g SALE: $11.00 avg,
Fresh Canadian Steelhead Trout Fillet, A tray contains on average 450g SALE: $9.91 avg.
Strawberries 454 g REG: $4.99 SALE: $3.99
Blackberries 170 g REG: $3.99 SALE: $2.99
Avocado REG: $2.49 SALE: $0.99
Small yellow-fleshed potatoes 3 lb SALE: 2 x $5.00
Romaine Lettuce Hearts 3 units per package REG: $6.99 SALE: $5.99
SELECTION Butter 454g REG: $6.49 SALE: $5.99
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.99 SALE: $4.97
POST Cereal SALE: $3.99
SIMPLY Orange Juice 1.54L REG: $8.49 SALE: $7.49
PHILADELPHIA Original Cream Cheese 340 g RE: $8.49 SALE: $6.49
SELECTION Peanut Butter 1kg REG: $5.99 SALE: $3.97
SELECTION Pasta SALE: $1.99
CATELLI Pasta Sauce 600ml REG: $4.19 SALE: $2.99
HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $7.49 SALE: $5.99
CAVENDISH FARMS Fries REG: $4.99 SALE: $3.49
IRRESISTIBLE Frozen pizza REG: $5.29 SALE: $3.33
GASTRONOMIC DELIGHTS BBQ Flavoured Pork Back Ribs 740 g REG: $17.99 SALE: $13.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $14.99
Eggo’s 8pk REG: $4.79 SALE: $3.99
SELECTION Windshield Washer Fluid, Value Pack, 4 Seasons 3.78 L SALE: 4 x $16.99
MAXI (Mar 19th – Mar 25th)
Chicken Breast Fillet, Club Pack SALE: $11.67 avg.
PRESIDENT'S CHOICE Split Chicken Wings 720 g SALE: $12.00
PC BLUE MENU Boneless Skinless Chicken Thighs 696 g SALE: $12.00
Boneless Blade Roast SALE: $12.97 avg.
BUTCHER'S CHOICE Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $19.90 avg.
Cook's Portion Ham SALE: $21.40 avg.
Strawberries 454g REG: $3.00 SALE: $1.77
Blackberries 170g SALE: $3.00
Pineapple SALE: $4.00
FARMER'S MARKET Mandarin Orange 1.5 lb SALE: $3.00
FARMER'S MARKET Avocado Bag REG: $3.99 SALE: $3.00
FARMER'S MARKET Yellow Onions, 3 lb Bag SALE: $3.00
FARMER'S MARKET Carrots, 3 lb Bag SALE: $3.00
NO NAME Eggs 12pk SALE: $2.99
BURNBRAE FARMS Eggs REG: $.49 SALE: $5.00
PRESIDENT'S CHOICE Cheese Block 400g REG: $6.79 SALE: $5.00
MAG Classic Mayonnaise 890 ml REG: $7.00 SALE: $5.00
DEL MONTE Orange Juice 2.5L REG: $7.00 SALE: $6.00
HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $4.00 SALE: $2.50
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.50
KELLOGG’S CEREAL SALE: $3.50
KRAFT PEanut Butter 1kg SALE: $6.29
BARILLA Pasta SALE: $2.00
PRIMO Tomato Sauce 680ml SALE: $2.00
ROOSTER Scented Jasmine Rice 8 kg REG: $19.00 SALE: $14.00
STELLA ARTOIS Beer 24pk SALE: $34.29
CORONA Beer 24pk SALE: $30.72
TIDE Laundry Detergent 2.72 L REG: $13.00 SALE: $8.00
ARCTIC POWER Laundry Detergent 1.8 L REG: $7.79 SALE: $4.50
LA PARISIENNE Laundry Detergent 1.52 L REG: $7.50 SALE: $4.50
CASHEMERE Toilet Paper 15pk REG: $10.00 SALE: $7.00
SUPER C (Mar 19th – Mar 25th)
Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $13.64 avg.
Bacon-wrapped beef tournedos, Economy size 6 per tray SALE: $21.47 avg.
Inside round steak sandwich, Economy size 4 to 5 slices per tray SALE: $9.48 avg.
Fresh pork loin SALE: $10.84 avg.
Pork belly rib, Economy size 2 per tray SALE: $15.24 avg.
Smoked pork picnic shoulder SALE: $35.64 avg.
Lafleur Pork and Beef Sausages 10 sausages - 375 g SALE: $5.99
Fresh Atlantic Salmon Fillets, Value Pack 1 per tray SALE: $10.85 avg.
Strawberries 454g REG: $4.99 SALE: $1.77
Romaine lettuce hearts 3 units per package REG: $6.99 SALE: $2.94
NATREL Milk 2 L REG: $5.49 SALE: $4.59
QUAKER Cereal SALE: $2.86
KRAFT Singles Processed Cheese Slices 825g REG: $11.49 SALE: $5.97
BECEL Margarine 850 g REG: $8.49 SALE: $5.86
PRIMO Pasta SALE: $1.57
SELECTION Fries 2kg SALE: 4.95
PARLOUR Ice Cream 1.5 L REG: $4.99 SALE: $2.75
CORONA Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $36.99
TIDE Laundry Detergent 2.72 L REG: $12.99 SALE: $6.97
IGA (Mar 19th – Mar 25th)
EXCELDOR Whole Chicken Value Pack, 2 Whole Chickens SALE: $2.88/lb
Chicken Breasts SALE: $8.49/lb
STERLING SILVER T-Bone Steak SALE: $24.99/lb
Boneless Bottle Blade Roast SALE: $6.88/lb
French Tournedos Steak SALE: $11.99/lb
Pork Loin Chops SALE: $7.99/lb
Boneless Pork Shoulder Roast SALE: $4.99/lb
Mere Michel Bacon REG: $7.99 SALE: $4.97
Strawberries REG: $5.99 SALE: $2.99 SCENE MEMBER: $1.97
Romaine lettuce hearts 3 units per package SALE: $3.99
Compliments Eggs 12pk SALE: $3.49
NATREL Milk 2 L SALE : $4.49
Plaisirs Gastronomiques Pork Back Ribs REG : $18.99 SALE : $14.99
FLAMINGO Chicken Wings SALE : $13.99
LESTERS Hot Dogs SALE : $4.99
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $2.97
HELLMANN’S Mayonnaise 340 or 445 ml SALE:$ 3.99
BECEL Margarine 427 or 454 g SALE: $4.99
MAZOLA Corn, Canola, Vegetable Oil 2.84 L SALE: $10.99
Eggo’s 16pk SALE: $5.99
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $10.97
SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $10.97
SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $10.97
JEAN COUTU (Mar 19th – Mar 25th)
BOUNCE, DOWNY, GAIN, TIDE Selected laundry detergents and fabric softeners SALE: $6.99
PUREX Laundry Detergent SALE: $3.99
SCOTTIES Tissue SALE: $3.97
SELECTION Toilet Paper 12pk SALE: $3.97
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $3.97
SPONGE TOWELS Paper Towel 8pk SALE: $11.97
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
PC Bacon SALE: $5.99
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
NO NAME Butter SALE: $4.99 (Mar 21st – Mar 26th)
Dr. Oetker Pizza SALE: $4.49
BOUNCE Sheets (40 - 80) SALE: $5.99
TIDE Laundry Detergent Pods (9 - 16) SALE: $5.99
ROYALE TIGER or PC MAX Paper Towels SALE: $5.99
NO NAME 2-Ply or PC 3-Ply Facial Tissue 6pk SALE: $4.99
COLGATE / CREST Toothpaste SALE: $0.99