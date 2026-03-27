Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (Mar 26th – April 1st)
Chicken Drumsticks, Value Pack 10 per tray SALE: $9.68 avg.
Skin-On Chicken Thighs with Back, Value Pack 4 per tray SALE: $11.88 avg.
Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Platinum Plus Cap-Off AAA Beef Top Sirloin Steak SALE: $13.22 avg.
French Steaks, Value Pack 3 per tray SALE: $21.48 avg.
Beef flank steak SALE: $16.53 avg.
Beef sirloin tip roast SALE $21.14 avg.
Fontaine Family AAA aged sirloin steak 280 g SALE: $16.99
Lean ground beef, A tray contains on average 1200g SALE: $14.39 avg.
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $16.51 avg.
Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1250g SALE: $12.38 avg.
Pork flank ribs, Economy size 1 per tray SALE: $14.85 avg.
Center-Cut Pork Loin Chops, Value Pack 4 per tray SALE: $19.97 avg.
Pork Shoulder Picnic Roast, Value Pack SALE: $8.80 avg.
Strawberries SALE: $3.99
Hothouse Strawberries 541 mL REG: $5.99 SALE: $4.99
Blueberries 170g SALE: $3.99
Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $0.99
Selection Salted butter 454 g REG: $6.49 SALE: $4.97
Burnbrae Farms Eggs 12pk REG: $6.59 SALE: $4.99
KELLOGG’s/GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99
Simply Orange Juice 2.25L REG: $10.79 SALE: $9.79
BARILLA Pasta SALE $2.49
LA CAGE Pork Back Ribs REG: $18.99 SALE: $16.99
St-Hubert Chicken Pot Pie 800g REG: $14.99 SALE: $11.99
Miss Vickie's Chips REG: $5.39 SALE: $3.88
Gallo Extra Virgin Olive Oil 1 L REG: $14.99 SALE: $9.99
MAXI (Mar 26th – April 1st)
Chicken Leg (Back Attached), Club Pack SALE: $5.62 avg.
President's Choice Chicken Breast, Boneless, Skinless, Club Pack SALE: $17.48 avg.
Fontaine Family Beef Stewing Cube 450 g SALE: $11.99
Lean Ground Lamb 2-Pack 700 g SALE: $16.00 avg.
Lamb Leg Short Cut, Frozen SALE: $29.41 avg.
St Louis Style Pork Side Spare Ribs SALE: $14.83 avg.
Lean Ground Pork 450 g SALE: $3.50
Dalisa Pork Sausage Combo 900g REG: $13.99 SALE: $6.99
Lafleur Port & Beef Sausages 1 kg REG: $12.00 SALE: $12.00
Fresh Salmon SALE: $13.46 avg.
Strawberries 454g SALE: $3.99
Pineapple SALE: $3.99
Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag REG: $4.99 SALE: $1.99
Broccoli SALE: $1.50
Natrel Fine-Filtered 2% Milk 2L SALE: $4.77
P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g SALE: $4.97
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $5.79 SALE: $3.50
SILK Almond Milk 1.89L REG: $4.49 SALE: $3.50
Hellmann's Mayonnaise 445ml REG: $5.50 SALE: $3.88
LA CAGE Chicken Wings REG: $15.99 SALE: $8.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $8.99
Becel Original Margarine 427 g SALE: $3.99
FIVE ROSES/ROBIN HOOD Flour 10kg SALE: $14.00
Mr. Goudas Par-Boiled Long Grain Rice 8000g REG: $17.99 SALE: $12.99
Eggo’s 16pk REG: $7.00 SALE: $5.00
Lloydie's Jamaican Style Beef Patties 6pk REG: $8.00 SALE: $6.49
COLGATE Toothpaste 95ml SALE: $0.88
ORAL B Toothbrush SALE: $0.88
ROYAL Tissue 6pk SALE: $5.00
ROYAL Toilet Paper 8pk SALE: $5.00
STELLA ARTOIS Beer 24pk REG: $37.24 SALE: $34.29
HEINEKEN 24pk REG: $37.24 SALE: $31.87
CORONA 24pk REG: $37.24 SALE: $30.72
SUPER C (Mar 26th – April 1st)
Chicken breasts with back, Economy size 2 to 3 per tray SALE: $22.00 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $24.66 avg.
Center cut pork loin roast SALE: $11.00 avg.
IRRESISTIBLE Half Moon Smoked Ham, Artisan SALE: 22.34 avg.
Strawberries 454g REG: $4.99 SALE: $1.77
Pineapple REG: $3.99 SALE: $1.77
Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $2.99
Raspberries 170g REG: $4.49 SALE: $3.99
Blueberries 170g REG: $4.49 SALE: $3.99
Broccoli REG: $2.99 SALE: $1.48
Carrots 3 lb REG: $3.49 SALE: $1.76
Yellow Onions 3 lb REG: $2.99 SALE: $1.76
Yellow-fleshed potatoes 10lb REG: $6.99 SALE: $1.99
SELECTION Eggs 12pk REG: $4.17 SALE: $3.77
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.79
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.47
PHILADELPHIA Original Cream Cheese 340 g REG: $6.99 SALE: $4.97
CLASSICO Pasta Sauce 600ml REG: $3.29 SALE: $2.97
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.97
P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g REG: $7.49 SALE: $4.97
BECEL Margarine 850 g REG: $8.49 SALE: $5.86
FONTAINE SANTE Hummus 260g REG: $4.99 SALE: $2.99
SELECTION Pasta SALE: $1.79
CHRISTIE Cookies REG: $3.99 SALE: $2.33
ST-HUBERT Texas-style pork back ribs 625 g REG: $16.99 SALE: $8.99
LA CAGE Chicken Nuggets REG: $14.49 SALE: $8.99
MCCAIN Fries REG: $4.99 SALE: $3.99
HEINZ Tomato ketchup 1.5L SALE: $6.97
HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL SALE: $6.95
HEINZ Condiment Trio 3 x 375 SALE: $4.99
DR. OETKER Frozen Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47
Eggo’s 8pk REG: $3.99 SALE: $2.99
CLEOPATRA Extra Virgin Olive Oil 1 L REG: $11.99 SALE: $9.99
HEINEKEN Beer 24pk REG: 46.49 SALE: $31.87
STELLA AROIS Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $34.28
CORONA Beer REG: $44.99 SALE: $30.72
CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $14.49 SALE: $6.97
SPONGE TOWELS Paper Towel REG: $13.99 SALE: $6.97
SCOTTIES Tissue 9pk REG: $13.99 SALE: $6.97
IGA (Mar 26th – April 1st)
Whole Chicken $3.99/lb
Exceldor Boneless Chicken Breasts, 2pk SALE: $10.99/lb
Top Gourmet Marinated Beef Flab Steak SALE: $14.99/lb
Strip Loin Steak SALE: $22.99/lb
Beef Cubes SALE: $11.99/lb
STERLING SILVER Ground Beef SALE: $10.99 SCENE MEMBER: $9.99
Olymel Pork Back Ribs SALE: $6.49/lb
Boneless Pork Loin Chops SALE: $5.49/lb
Pork Shanks SALE: $6.49/lb
Pork Tenderloins SALE: $3.99/lb
MONTRÉAL 457 Smoked Picnic Pork Shoulder SALE: $2.99/lb
Famille Fontaine Lamb Chops SALE: $22.99/lb
Driscoll's Raspberries 340g REG: $11.98 SALE: $4.99 SCENE MEMBER: $3.97
Blackberries 170g SALE: $4.99
Lactantia Butter 454g REG: $8.99 SALE: $5.99
Compliments Eggs 12pk SALE: $4.99
Compliments Orange Juice 1.54L SALE: $4.99
SILK Almond Milk SALE: $3.99
KELLOGG'S Cereal SALE: $3.87
BARILLA Pasta SALE: $1.65
HEINZ Ketchup (650 or 890 mL) SALE: $4.97
BENNY & CO. Pork Back Ribs SALE: $9.77
Dr. Oetker Frozen Pizza SALE: $4.99
ST-HUBERT Chicken Pot Pie SALE: $11.49
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99
SPONGETOWELS Paper Towel 3pk SALE: $6.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE $6.99
JEAN COUTU (Mar 26th – April 1st)
CASHEMERE Toilet Paper 12pk SALE: $4.99
SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $9.99
SELECTION/BOUNCE/ DOWNY/GAIN /TIDE Selected laundry products SALE: $4.99
PALMOLIVE Selected dishwashing liquids SALE: 2 x $4.00
DOVE Selected hair and body care products SALE: $4.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
NO NAME Butter 454g SALE: $3.99
NO NAME Bacon SALE $2.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
Eggs 12pk SALE: $2.99 (SUNDAY ONLY)
CHRISTIE Cookies SALE: 2 x $4.00
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.99
COLGATE/CREST Toothpaste SALE: $0.99
ROYALE Tissue 6pk SALE $4.99