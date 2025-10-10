Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (Oct 9th – Oct 10th)
Butterball Frozen whole turkey 5-7 kg SALE: $26.34 avg.
Whole Chicken SALE: $14.15 avg.
Chicken Drumsticks, Value Pack 10 per tray SALE: $8.46 avg.
Boneless beef sirloin roast SALE: $19.82 avg.
Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $15.87 avg.
Striploin Steak, Value Pack 3 steaks per tray $21.81 avg.
Lean Ground Beef, Value Size A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.
Pork back ribs, Economy size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Center Cut Pork Chops, Value Size 4 per tray SALE: $18.15 avg.
Extra Lean Ground Pork, Economy Size A tray contains on average 1250 g SALE: $7.94 avg.
Smoked rindless ham with bone SALE: $20.76 avg.
Pineapple REG: $5.99 SALE: $2.99
Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $4.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.44
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.44
Cranberries 340g REG: $3.99 SALE: $1.44
Yellow Onions 2lb REG: $1.99 SALE: $0.77
Bag of Carrots 2lb REG: $1.99 SALE: $0.77
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
Philadelphia Original Cream Cheese 227g REG: $6.49 SALE: $3.97
GENERAL MILLS / KELLOGG’s Cereal REG: $6.99 SALE: $3.99
Hygrade Hot Dogs REG: $7.49 SALE: 2 x $7.00
MISS VICKIES Chips 200g REG: $5.29 SALE: $3.75
Irresistible Ice Cream 1.5L REG: $6.29 SALE: $4.77
Selection Pumpkin pie 600g REG: $8.99 SALE: $7.99
Scotties Tissue 6pk REG: $10.99 SALE: $6.99
SPONGE TOWELS Paper Towel 3pk REG: $11.99 SALE: $6.99
MAXI (Oct 9th – Oct 10th)
Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $12.43 avg.
Lean Ground Beef 908 g SALE: $17.00
Pork Half Loin SALE: $13.70 avg.
Watermelon SALE: $5.00
Pineapple SALE: $3.00
Raspberries 170g SALE: $3.84
Blackberries 170g SALE: $3.84
Yellow Onions 3lb SALE: $1.50
Bag of Carrots 3lb SALE: $1.50
Farmer's Market White Potatoes, 10 lb Bag SALE: $2.99
P'tit Québec Cheese Block 400g SALE: $4.97
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
Lafleur Bacon 500 g SALE: $11.00 SALE: $5.99
Planters Cashews 200g REG: $7.00 SALE: $3.50
Eggo’s 8pk SALE: $3.00
BREYERS Ice Cream SALE : $4.00
Royale Paper Towel 6pk REG : $11.50 SALE: $4.99
Stella Artois Beer 24pk SALE: $34.29
Heineken Beer 24pk SALE: $31.87
Corona Beer 24pk SALE: $30.72
SUPER C (Oct 9th – Oct 10th)
Flamingo Turkey 5-7 kg SALE: $26.34 avg.
Chicken thighs with back, Economy size 6 to 8 per tray SALE: $7.53 avg.
Boneless, Skinless Chicken Breasts, Value Pack 4 to 6 per tray SALE: $20.64 avg.
Medium Ground Beef, Economy Size A tray contains on average 1600 g SALE: $17.46 avg.
Lean ground pork, family size A tray contains on average 1100 g SALE: $9.68 avg.
Pineapple SALE: $2.99
Strawberries SALE: $3.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99
Eggs REG: $4.15 SALE: $2.99
Oasis Orange Juice 2,5L REG: $9.49 SALE: $6.99
Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $7.49 SALE: $5.97
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REGL $4.29 SALE: $3.97
Kellogg’s Cereal SALE: $3.87
McCain Fries REG: $5.49 SALE: $2.88
Häagen-Dazs Ice Cream Bars 3pk SALE: $4.94
Häagen-Dazs Ice Cream 450ml SALE: $4.94
Stella Artois Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $31.87
Heineken Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $31.87
Corona Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $30.72
IGA (Oct 9th – Oct 10th)
Whole Chicken SALE: $13.64 avg.
Chicken Drumsticks, 12 drumsticks (approx. 1.25 kg) SALE: $9.61 avg.
Full Trim Family Size Beef Tenderloin 1 fillet (approx. 700 g) SALE: $30.85 avg.
Pork Back Rib, Family Size 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $17.61 avg.
Schneider's Bone In Ham 1 half (approx. 3 kg) $2.99/lb
Cranberries 340 g REG: $3.99 SALE: $1.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.77
Romaine Lettuce 3pk REG: $3.99 SALE: $2.99
Lactantia Butter 454g REG: $8.79 SALE: $4.99
P'Tit Quebec Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
Eggs 12pk SALE: $3.99
Hellmann's Mayonnaise 890ml REG: $7.49 SALE: $5.95
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $5.77
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REGL $5.19 SALE: $3.97
COMPLIMENTS Orange Juice 1.54L REG : $6.29 SALE : $3.97
Kellogg’s Cereal SALE : $3.87
Eggo’s 16pk REG: $7.99 SALE: $5.49
Nestle Real Dairy Ice Cream 1.5L REG: $8.99 SALE: $4.94
ROYALE Toilet Paper 24pk SALE : $11.97
Scotties Tissue 12pk REG: $19.49 SALE: $11.97
SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk REG: $22.49 SALE: $11.97
Heineken Beer 24pk REG: $44.49 SALE: $31.87
Corona Beer 24pk REG: $44.49 SALE: $30.72
JEAN COUTU (Oct 9th – Oct 10th)
Cashmere Toilet Paper SALE: $11.99
SPONGE TOWELS Paper Towel SALE: $11.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.89
NO NAME Butter 454g SALE: $4.99
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00
LAY’S Chips SALE: 2 x $5.00
ROYALE Tissue 6pk SALE: $5.99
NESTLÉ | KITKAT 50 Minis SALE: $9.99