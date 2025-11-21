Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
RECIPE OF THE WEEK: Anthony Bourdain’s Beef Bourguignon
METRO (NOV 20th – NOV 26th)
Chicken drumsticks, Economy size 10 per tray SALE: $9.68
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size SALE: $28.64 avg.
PLATINUM PLUS AAA Beef Sirloin Steak SALE: $16.53 avg.
Beef Bourguignon Cubes, Economy Size SALE: $14.99 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $21.13 avg.
FONTAINE FAMILY AAA aged sirloin steak 280 g REG: $17.99 SALE: $13.99
Picnic Pork Shoulder Roast, Economy Size SALE: $8.80 avg.
BBQ Pork Sirloin Chops, Value Pack 4 chops per tray SALE: $7.91 avg.
Boneless pork loin roast, sirloin tip SALE: $3.62 avg.
Blackberries 170g REG: $3.99 SALE: $2.99
Pineapple REG: $5.99 SALE: $2.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
Greenhouse Strawberries 541 mL REG: $6.99 SALE: $5.99
SELECTION Eggs 12pk REG: $5.29 SALE: $4.79
IRRESISTIBLE Orange Juice 1.54L REG: $5.49 SALE: $3.99
JOHNSONVILLE Sausages 375g REG: $6.99 SALE: $3.99
PHILADELPHIA Original Cream Cheese 227 g REG: $6.49 SALE: $4.99
ACTIVIA Probiotic vanilla yogurts 2.2% 8x100 g REG: $6.79 SALE: $3.99
MCCAIN Fries REG: $5.99 SALE: $2.99
JANES Chicken Strips 700g REG: $17.99 SALE: $9.99 PRICE MEMBER: $8.99
FLAMINGO Chicken Wings 550g REG: $16.99 SALE: $12.99
ST-HUBERT Barbecued pork back ribs 625 g REG: $17.99 SALE: $14.99
BARILLA Pasta REG: $2.99 SALE: $1.65
CLASSICO Pasta Sauce 410ml REG: $5.99 SALE: $2.97
SELECTION Cheese Block 250g REG: $4.99 SALE: $2.99
REAL DAIRY Ice Cream 1.5L REG: $6.99 SALE: $4.94
Eggo’s 16pk REG: $17.49 SALE: $5.99
Miss Vickie’s Chips REG: $5.29 SALE: $2.64 (FRIDAY & SATURDAY ONLY)
CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $12.49 SALE: $5.77
DOVE Body Wash SALE: $4.99
MAXI (NOV 20th – NOV 26th)
Chicken Leg (Back Attached) , Club Pack SALE: $11.55 avg.
Chicken Breast Skinless Bone In, Club Pack SALE: $11.21 avg.
Quebec Beef Boneless Blade Roast SALE: $26.66 avg.
Inside Round Steak Strips SALE: $11.26 avg.
Pork Half Loin SALE: $13.76 avg.
Blueberries 170g SALE: $3.99
Raspberries 170g SALE: $3.99
Pineapple REG: $3.00 SALE: $1.99
Clementines 2.3 kg SALE: $4.77
Farmer's Market Potato, 10 lb Bag REG: $7.00 SALE: $3.99
Lactantia Butter 454g REG: $7.50 SALE: $4.99 PRICE MEMBER $3.99
President's Choice Cheese Block 400g SALE: $5.00
SILK Almond Milk 1.898L SALE: $3.50
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $5.79 SALE: $3.50
LAFLEUR Bacon 500g REG: $11.00 SALE: $5.99
LAFLEUR Pork & Beef Fresh Sausage 375 g SALE: $4.00
DALISA Sausages 450g SALE: $4.00
KRAFT Peanut Butter SALE: $5.99
KRAFT Original Singles Slices 410 g SALE: $4.00
KRAFT Extra Cheddar Slices 390 g SALE: $4.00
LACTANTIA Margarine 427g REG: $3.25 SALE: $1.89
CATELLI Pasta Sauce 600ml REG: $2.79 SALE: $1.50
CATELLI Pasta SALE: $2.50
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.00
St Hubert Frozen Back Ribs 680 g SALE: $9.99
BREYERS Ice Cream REG: $4.00 SALE: $3.50
ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00
PALMOLIVE Dishwashing sale: $2.00
SUPER C (NOV 20th – NOV 26th)
Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $13.61 avg.
Bacon-wrapped beef tournedos, Economy size 6 per tray SALE: $18.19 avg.
Tenderized Steak 4 to 5 slices per tray SALE: $21.49 avg.
Extra-lean ground pork, Economy size (2,500 g avg.) SALE: $16.25 avg.
Pork loin roast, 2 per tray SALE: $12.91 avg.
Well-being Extra lean seasoned ground turkey 450 g SALE: $5.48
Blueberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.47
Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.47
Avocado REG: $1.49 SALE: $0.58
Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $0.86
English Cucumber REG: $1.99 SALE: $0.94
Bolthouse Farms Cut and peeled baby carrots 340 g REG: $2.99 SALE: $0.96
SELECTION Cheese Block 400g REG: $5.99 SALE: $3.97
POST Cereal SALE: $2.98
Irresistible 100% pure orange juice 1.54L SALE: $4.49
LACTANTIA Margarine 850g REG: $6.49 SALE: $3.25
Mag Classic mayonnaise 890 mL REG: $7.99 SALE: $4.75
Block / 555 Basmati Rice 4.54 kg SALE: $10.99
Selection Frozen Chicken Wings 650 g REG: $11.99 SALE: $8.88
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: $2.25
Boulangerie St-Donat Assorted Pies REG: $8.99 SALE: $5.77
ESKA Natural spring water 24x500 mL REG: $5.79 SALE: $3.55
PUREX Laundry Detergent 4.43L REG: $15.99 SALE: $9.99
DOVE Body Wash SALE: $4.99
COLGATE Toothpaste 95ml SALE: $0.95
COLGATE Soft Toothbrush SALE: $0.95
IGA (NOV 20th – NOV 26th)
EXCELDOR Frozen Turkey SALE: $17.56 avg.
Boneless Value Pack Chicken Thighs 12 thighs (approx. 1 kg) SALE: $18.72 avg.
Maple Leaf Prime Boneless Chicken Breast 2 breasts (approx. 350 g) SALE: $8.48 avg.
Chicken Drumsticks Value Pack, 12 drumsticks (approx. 1.25 kg) SALE: $9.61 avg.
Inside Round French Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $22.47 avg.
Rib Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $19.28 avg.
Family Size Pork Tenderloin 2 fillets (approx. 900 g) SALE: $9.90 avg.
Boneless Pork Chops, Family Size, 6 chops (approx. 650 g) SALE: $7.87 avg.
St. louis style pork spareribs (approx. 1.5 kg) SALE: $23.12 avg.
Medium Ground Beef 1 pack (approx. 1.2 kg) SALE: $13.20 avg.
Seasoned Lamb Chops 4 chops (approx. 500 g) SALE: $15.42 avg.
Blackberries 170g REG: $5.99 SALE: $2.50
Pomegranate SALE: 2 x $5.00
Clementines 4lb SALE: $6.99
Eggs 12pk SALE: $4.99
OLYMEL Bacon 375g REG: $9.49 SALE: $5.49
COMPLIMENTS Orange Juice 1.54L REG: $6.29 SALE: $4.99
CATELLI Pasta 500g SALE: $1.25
FONTAINE SANTE Hummus 227g REG: $5.49 SALE: $2.99
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.87
Danone Activia Stirred Vanilla Yogurt 650 g REG: $5.49 SALE: $3.33
Ferme des Voltigeurs Chicken Wings 600g REG: $15.99 SALE: $11.99
LAFLEUR Hot Dogs 450g REG: $5.99 SALE: $4.99
Eggos 16pk REG: $7.99 SALE: $5.49
CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $: 10.97
SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk REG: $22.49 SALE: $10.97
SCOTTIES Tissue 12pk REG: $19.49 SALE: $10.97
JEAN COUTU (NOV 20th – NOV 26th)
SELECTION • CASHMERE Toilet Paper SALE: $4.99
SELECTION Tissues 6pk SALE: $4.99
BOUNCE, DOWNY, GAIN, TIDE Selected laundry detergents and fabric softeners SALE: $6.99
PUREX / SUNLIGHT Laundry Detergent SALE: $4.99
SELECTION • SPONGE TOWELS Selected paper towels SALE: $9.99
PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: 2 x $4.00
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.49
NO NAME Butter 454g SALE: $4.77
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
TIDE/PUREX Laundry Detergent SALE: $3.99