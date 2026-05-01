Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

RECIPE OF THE WEEK: A Guide for Buying and Cooking Lobster

METRO (April 30th – May 6th)

Live Lobster 1lb – 1.25lb SALE: $21.16 avg.

ButterBall Frozen turkey SALE: $21.96 avg.

Whole Grain-Fed Organic Chicken SALE: $22.90 avg.

Chicken drumsticks, Economy size 10 per tray SALE: $9.68 avg.

Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $10.76 avg.

Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $19.82 avg.

Fontaine Family AAA aged Tomahawk ribeye SALE: $71.62 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size SALE: $26.43 avg.

French inside round roast SALE: $26.43 avg.

Filet mignon SALE: $25.79 avg.

Beef Bourguignon Cubes, Economy Size SALE: $12.33 avg.

Extra lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $24.22 avg.

Fontaine Family Lean Ground Beef 454 g SALE: $10.99

Pork Tenderloins, Value Pack 2 per tray SALE: $16.51 avg.

Half boneless pork loin, Economy size SALE: $7.68 avg.

Boneless Center-Cut Pork Chops, Value Pack 6 per tray SALE: $7.91 avg.

Pork back ribs, Economy size 1 per tray SALE: $13.10 avg.

Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.94 avg,

Strawberries 541 ml REG: $5.99 SALE: $4.99

Pineapple SALE: $3.99

Blackberries 170 g SALE: $3.99

Blueberries 170 g SALE: $4.99

HASS Avocados 6pk REG: $5.99 SALE: $4.99

SELECTION Eggs REG: $4.17 SALE: $2.88

LACTANTIA Milk 2 L REG: $5.69 SALE: $4.99

GENERAL Mills Cereal SALE: $3.49

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49

OASIS Orange Juice 2.5 L REG: $9.99 SALE: $6.99

CLASSICO Pasta Sauce SALE: $2.97

Janes Frozen Breaded Chicken Strips, Pub Style 700 g REG: $17.99 SALE: $14.99

St-Hubert Frozen BBQ Pork Back Ribs 625 g REG: $18.99 SALE: $14.99

Pinty's Frozen Chicken Wings REG: $19.99 SALE: $13.99

Lafleur Box of hot dogs 9x450 g REG: $39.99 SALE: $19.99

HEINZ Ketchup 1 L $6.99 SALE: $4.97

MAXI (April 30th – May 6th)

Chicken Thigh Boneless Skinless Club Pack SALE: $11.66 avg.

Maple Leaf Boneless Skinless Chicken Breast Fillets SALE: $14.00

Grass-Fed Medium Ground Beef 450 g SALE: $8.00

Beef T-Bone Steak, Club Pack SALE: $19.07 avg.

Fontaine Family Beef Top Sirloin Steak 225 g SALE: $9.99

Pork Tenderloin Pack of 2 SALE: $9.57 avg.

Ground Pork Medium, Club Pack SALE: $11.63 avg.

Watermelon SALE: $6.99

Raspberries SALE: $2.99

Pineapple SALE: $4.00

Strawberries 454g SALE: $2.00

English Cucumber SALE: $1.00

Lactantia Butter 454 g REG: $7.50 SALE: $5.99

President's Choice 100% Orange Juice 1.54 L SALE: $4.00

Del Monte Morning Sunshine Orange Juice Blend 2.5 L SALE: $6.50

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.50

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.97

Le Miel d’Émilie Mix Flower Natural Honey Spread 500 g REG: $8.50 SALE: $5.97

Black Diamond Original Cheddar Cheese Slices 410 g SALE: $3.00

MCCAIN Fries SALE: $2.29

Eggo’s 16pk SALE: $5.00

Miss Vickie’s Chips SALE: $4.00

SUPER C (April 30th – May 6th)

Chicken breasts with back, Economy size 2 to 3 per tray SALE: $22.00 avg.

Red Grill Ribeye steak, Economy size 2 steaks per tray SALE: $29.07 avg.

Medium Ground Beef A tray contains on average 1500 g SALE: $18.95 avg.

Irresistible Bavette steak with white wine and shallots 225 g SALE: $7.77

Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $13.21 avg.

Pork belly rib, Economy size 2 per tray SALE: $14.54 avg.

Extra-lean minced pork, Economy size SALE: $22.00 avg.

Strawberries SALE: $3.99

Blueberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Pineapple SALE: $3.49

Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.24

Blackberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.24

HASS Avocados 6pk REG: $5.99 SALE: $4.99

Assorted greenhouse peppers 3 peppers per package SALE: $3.48

Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $0.88

LACTANTIA Butter 454g REG: $8.49 SALE: $4.97

CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $7.99 SALE: $5.97

Selection Bacon 375 g REG: $6.99 SALE: $4.99

Tropicana Orange Juice 1.36 L SALE: $3.99

Hellmann's Mayonnaise 890 mL SALE: $5.77

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47

BARILLA Pasta SALE: 1.54

CATELLI Pasta Sauce 600ml SALE: $1.99

Kraft Thick-sliced ​​processed cheese slices REG: $7.29 SALE: $3.97

FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.49 SALE: $7.99

FLAMINGO Chicken Nuggets REG: $13.99 SALE: $7.99

FLAMINGO Chicken Strips REG: $13.99 SALE: $7.99

Irresistible Barbecued pork back ribs 680 g REG: $14.99 SALE: $12.99

St-Hubert Frozen chicken pot pie 800 g REG: $13.99 SALE: $10.99

Miss Vickie’s Chips SALE: $3.49

NESTLE Parlour Ice Cream 1.5 L SALE: $3.44

UNICO Vegetable Oil 3 L REG: $11.49 SALE: $8.99

CORONA Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $31.85

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $5.77

IGA (April 30th – May 6th)

STERLING SILVER Chicken Legs SALE: $1.99/lb

Boneless Chicken Thighs. Family Size SALE: $8.49/lb

STERLING SILVER Rib-eye Steak SALE: $15.99/lb

Beef Stewing Cubes SALE: $10.99/lb

French Roast SALE: $12.49/lb

Organic Lean Ground Beef SALE: $14.99

Boneless Pork Loin Chops SALE: $2.99/lb

Pork Side Spareribs SALE: $4.99/lb

Osso Buco Pork Shanks SALE: $6.49/lb

Lean Ground Veal SALE: $6.99/lb

STEFANO Ready to Cook Meatballs SALE: $8.99

Pineapple SALE: $4.99

HASS Avocados 4pk REG: $4.99 SALE: $2.88

LACTANTIA Butter 454g SALE: $5.97

NATREL Milk 2L SALE: $4.49

TROPICANA Orange Juice 1.36 L SALE: $4.99

PHILADELPHIA Cream Cheese 227g or 250g SALE: $4.49

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49

BARILLA Pasta SALE: $1.99 SCENE MEMBER: $1.69

HEINZ Ketchup 750 mL or 1 L SALE: $4.97

HELLMANN’S Mayonnaise 710 mL to 890 mL SALE: $6.99

ST-HUBERT Pork Back Ribs SALE: $14.99

ST-HUBERT Chicken Wings SALE: $13.99

FLAMINGO Chicken Burgers, Strips, or Nuggets SALE: $12.99

Nestle Parlour Ice Cream SALE: $3.99

Eggo’s 8pk SALE: $2.9

CASCADES Paper Towels 6pk SALE: $5.97

CASCADES Toilet Paper 12pk SALE: $5.97

JEAN COUTU (April 30th – May 6th)

CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $10.99

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99

BOUNTY Paper Towels 4pk SALE: $7.77

TIDE Laundry Detergent SALE: $4.99

PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: $0.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Bacon SALE: $3.99

NONAME Butter 454g SALE: $4.99

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00

POST Cereal SALE: $2.99

DR OETKER Pizza SALE: $4.99

PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00

TIDE Laundry Pods SALE: $5.99

NO NAME Tissue 6pk SALE: $4.99

ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99

CREST Toothpaste SALE: $1.29