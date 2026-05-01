RECIPE OF THE WEEK: A Guide for Buying and Cooking Lobster
METRO (April 30th – May 6th)
Live Lobster 1lb – 1.25lb SALE: $21.16 avg.
ButterBall Frozen turkey SALE: $21.96 avg.
Whole Grain-Fed Organic Chicken SALE: $22.90 avg.
Chicken drumsticks, Economy size 10 per tray SALE: $9.68 avg.
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $10.76 avg.
Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $19.82 avg.
Fontaine Family AAA aged Tomahawk ribeye SALE: $71.62 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size SALE: $26.43 avg.
French inside round roast SALE: $26.43 avg.
Filet mignon SALE: $25.79 avg.
Beef Bourguignon Cubes, Economy Size SALE: $12.33 avg.
Extra lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $24.22 avg.
Fontaine Family Lean Ground Beef 454 g SALE: $10.99
Pork Tenderloins, Value Pack 2 per tray SALE: $16.51 avg.
Half boneless pork loin, Economy size SALE: $7.68 avg.
Boneless Center-Cut Pork Chops, Value Pack 6 per tray SALE: $7.91 avg.
Pork back ribs, Economy size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.94 avg,
Strawberries 541 ml REG: $5.99 SALE: $4.99
Pineapple SALE: $3.99
Blackberries 170 g SALE: $3.99
Blueberries 170 g SALE: $4.99
HASS Avocados 6pk REG: $5.99 SALE: $4.99
SELECTION Eggs REG: $4.17 SALE: $2.88
LACTANTIA Milk 2 L REG: $5.69 SALE: $4.99
GENERAL Mills Cereal SALE: $3.49
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49
OASIS Orange Juice 2.5 L REG: $9.99 SALE: $6.99
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $2.97
Janes Frozen Breaded Chicken Strips, Pub Style 700 g REG: $17.99 SALE: $14.99
St-Hubert Frozen BBQ Pork Back Ribs 625 g REG: $18.99 SALE: $14.99
Pinty's Frozen Chicken Wings REG: $19.99 SALE: $13.99
Lafleur Box of hot dogs 9x450 g REG: $39.99 SALE: $19.99
HEINZ Ketchup 1 L $6.99 SALE: $4.97
MAXI (April 30th – May 6th)
Chicken Thigh Boneless Skinless Club Pack SALE: $11.66 avg.
Maple Leaf Boneless Skinless Chicken Breast Fillets SALE: $14.00
Grass-Fed Medium Ground Beef 450 g SALE: $8.00
Beef T-Bone Steak, Club Pack SALE: $19.07 avg.
Fontaine Family Beef Top Sirloin Steak 225 g SALE: $9.99
Pork Tenderloin Pack of 2 SALE: $9.57 avg.
Ground Pork Medium, Club Pack SALE: $11.63 avg.
Watermelon SALE: $6.99
Raspberries SALE: $2.99
Pineapple SALE: $4.00
Strawberries 454g SALE: $2.00
English Cucumber SALE: $1.00
Lactantia Butter 454 g REG: $7.50 SALE: $5.99
President's Choice 100% Orange Juice 1.54 L SALE: $4.00
Del Monte Morning Sunshine Orange Juice Blend 2.5 L SALE: $6.50
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.50
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.97
Le Miel d’Émilie Mix Flower Natural Honey Spread 500 g REG: $8.50 SALE: $5.97
Black Diamond Original Cheddar Cheese Slices 410 g SALE: $3.00
MCCAIN Fries SALE: $2.29
Eggo’s 16pk SALE: $5.00
Miss Vickie’s Chips SALE: $4.00
SUPER C (April 30th – May 6th)
Chicken breasts with back, Economy size 2 to 3 per tray SALE: $22.00 avg.
Red Grill Ribeye steak, Economy size 2 steaks per tray SALE: $29.07 avg.
Medium Ground Beef A tray contains on average 1500 g SALE: $18.95 avg.
Irresistible Bavette steak with white wine and shallots 225 g SALE: $7.77
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $13.21 avg.
Pork belly rib, Economy size 2 per tray SALE: $14.54 avg.
Extra-lean minced pork, Economy size SALE: $22.00 avg.
Strawberries SALE: $3.99
Blueberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99
Pineapple SALE: $3.49
Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.24
Blackberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.24
HASS Avocados 6pk REG: $5.99 SALE: $4.99
Assorted greenhouse peppers 3 peppers per package SALE: $3.48
Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $0.88
LACTANTIA Butter 454g REG: $8.49 SALE: $4.97
CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $7.99 SALE: $5.97
Selection Bacon 375 g REG: $6.99 SALE: $4.99
Tropicana Orange Juice 1.36 L SALE: $3.99
Hellmann's Mayonnaise 890 mL SALE: $5.77
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47
BARILLA Pasta SALE: 1.54
CATELLI Pasta Sauce 600ml SALE: $1.99
Kraft Thick-sliced processed cheese slices REG: $7.29 SALE: $3.97
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.49 SALE: $7.99
FLAMINGO Chicken Nuggets REG: $13.99 SALE: $7.99
FLAMINGO Chicken Strips REG: $13.99 SALE: $7.99
Irresistible Barbecued pork back ribs 680 g REG: $14.99 SALE: $12.99
St-Hubert Frozen chicken pot pie 800 g REG: $13.99 SALE: $10.99
Miss Vickie’s Chips SALE: $3.49
NESTLE Parlour Ice Cream 1.5 L SALE: $3.44
UNICO Vegetable Oil 3 L REG: $11.49 SALE: $8.99
CORONA Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $31.85
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $5.77
IGA (April 30th – May 6th)
STERLING SILVER Chicken Legs SALE: $1.99/lb
Boneless Chicken Thighs. Family Size SALE: $8.49/lb
STERLING SILVER Rib-eye Steak SALE: $15.99/lb
Beef Stewing Cubes SALE: $10.99/lb
French Roast SALE: $12.49/lb
Organic Lean Ground Beef SALE: $14.99
Boneless Pork Loin Chops SALE: $2.99/lb
Pork Side Spareribs SALE: $4.99/lb
Osso Buco Pork Shanks SALE: $6.49/lb
Lean Ground Veal SALE: $6.99/lb
STEFANO Ready to Cook Meatballs SALE: $8.99
Pineapple SALE: $4.99
HASS Avocados 4pk REG: $4.99 SALE: $2.88
LACTANTIA Butter 454g SALE: $5.97
NATREL Milk 2L SALE: $4.49
TROPICANA Orange Juice 1.36 L SALE: $4.99
PHILADELPHIA Cream Cheese 227g or 250g SALE: $4.49
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49
BARILLA Pasta SALE: $1.99 SCENE MEMBER: $1.69
HEINZ Ketchup 750 mL or 1 L SALE: $4.97
HELLMANN’S Mayonnaise 710 mL to 890 mL SALE: $6.99
ST-HUBERT Pork Back Ribs SALE: $14.99
ST-HUBERT Chicken Wings SALE: $13.99
FLAMINGO Chicken Burgers, Strips, or Nuggets SALE: $12.99
Nestle Parlour Ice Cream SALE: $3.99
Eggo’s 8pk SALE: $2.9
CASCADES Paper Towels 6pk SALE: $5.97
CASCADES Toilet Paper 12pk SALE: $5.97
JEAN COUTU (April 30th – May 6th)
CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $10.99
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99
BOUNTY Paper Towels 4pk SALE: $7.77
TIDE Laundry Detergent SALE: $4.99
PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: $0.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NONAME Butter 454g SALE: $4.99
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
POST Cereal SALE: $2.99
DR OETKER Pizza SALE: $4.99
PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00
TIDE Laundry Pods SALE: $5.99
NO NAME Tissue 6pk SALE: $4.99
ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99
CREST Toothpaste SALE: $1.29