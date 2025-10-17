Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (OCT 16th – OCT 22nd)
Platinum Grill Eye of Round Angus Beef Roast SALE: $69.37 avg.
Stewing Beef Cubes, Value Pack 1 pack SALE: $13.10 avg.
Platinum Grill Angus Beef Striploin Steak 1 per tray SALE: $12.82 avg.
Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $14.39 avg.
Center-Cut Pork Loin Chops, Value Pack 4 per tray SALE: $18.15 avg.
Pork Chops Duo, Value Pack 2 per tray SALE: $12.38 avg.
Pork Side Ribs Center Cut Removed, Value Pack 2 per tray SALE: $14.00 avg.
New Zealand Spring Lamb Lean Ground Lamb 454 g REG: $12.99 SALE: $9.99
Strawberries 340g REG: $4.99 SALE: $3.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99
DOLE Bag Salad 340g REG: $3.99 SALE: $1.99
GENERAL MILLS/KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.49
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $6.49 SALE: $4.99
SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.49 SALE: $4.44
Philadelphia Original Cream Cheese Brick 250 g REG: $5.49 SALE: $3.99
BARILLA Pasta SALE: $1.69
CATELLI Pasta Sauce 600ml REG: $3.99 SALE: $2.49
MISS VICKIE’S Chips REG: $4.99 SALE: $3.49
CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $13.99 SALE: $5.99
Sponge Towels Paper Towel 3pk REG: $11.99 SALE: $5.99
SCOTTIES Tissue 6pk REG: $11.99 SALE: $5.99
MAXI (OCT 16th – OCT 22nd)
Whole Chicken SALE: $6.77 avg.
Maple Leaf Boneless Skinless Chicken Breasts SALE: $20.00 avg.
Ground Chicken 454 g SALE: $3.50 avg.
Beef Striploin Steak 280 g SALE: $17.00 avg.
Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $17.41 avg.
Pork Loin Combo Chops, Club Pack SALE: $7.26 avg.
Pineapple SALE: $3.00
Raspberries 170g SALE: $1.37
President's Choice Bag Salad 340g SALE $4.88
Eggs 18pk SALE: $4.77
TROPICANA Orange Juice 1.36L REG: $6.22 SALE: $4.00
CATELLI Pasta Sauce 600ml REG: $2.79 SALE: $2.00
CAMPBELL’S Chunky Soup 515ml REG: $3.51 SALE: $2.00
ROBIN HOOD/FIVE ROSES Flour 10kg SALE: $13.88
MCCAIN Fries 650g REG: $4.50 SALE: $2.88
ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $5.99
COLGATE Toothpaste 95ml SALE: $0.77
ORAL B Toothbrush SALE: $0.77
SUPER C (OCT 16th – OCT 22nd)
Whole Chicken SALE: $10.71 avg.
Chicken Drumstick, Value Pack 10 to 12 per tray SALE: $11.86 avg.
Boneless beef sirloin roast SALE: $32.44 avg.
European cut shoulder roast 1 roast SALE: $18.66 avg.
Pork osso bucco, family size 8 osso bucco per tray SALE: $13.27 avg.
Boneless Pork Chops, Center Cut, Value Size 9 per tray SALE: $6.72 avg.
Strawberries REG: $4.99 SALE: $3.97
Pineapple REG: $3.99 SALE: $2.97
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.37
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.37
Mini Seedless Watermelon REG: $5.99 SALE: $2.99
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.49
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $6.79 SALE: $5.77
SELECTION Bacon 375g REG: $6.99 SALE: $4.97
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
BECEL Margarine 850g REG: $8.49 SALE: $5.97
SELECTION Pasta SALE: $1.69
CATELLI Pasta 600ml REG: $2.99 SALE: $1.97
St-Hubert Frozen Chicken Pie 800 g REG: $13.99 SALE: $6.97
St-Hubert Frozen Chicken Wings 575 g REG: $15.99 SALE: $11.97
IGA (OCT 16th – OCT 22nd)
Sterling Silver Sirloin Cap Beef 1 steak (approx. 300 g) SALE: $13.22 avg.
Beef Hip Cubes, Value Pack 1 pack (approx. 800 g) SALE: $21.14 avg.
Extra Lean Ground Beef 1 pack (approx. 800 g) SALE: $16.74 avg.
Porterhouse Loin Grilling Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $6.61 avg.
Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $6.57 avg.
Blueberries SALE: $2.99 PRICE MEMBER: $1.99
Raspberries SALE: $3.99
Eggs 18pk REG: $6.19 SALE: $4.97
GENERAL MILLS/KELLOGG’S/ QUAKER Cereal SALE: $3.33
COMPLIMENTS Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.44
Philadelphia Soft Original Cream Cheese 340 g REG: $7.99 SALE: $4.97
Hellmann's Real Mayonnaise 445ml REG: $5.49 SALE: $3.99
Danone Activia Stirred Vanilla Yogurt 650 g REG: $5.49 SALE: $3.33
Benny&Co. Traditional Bbq Ribs 635 g SALE: $10.99 PRICE MEMBER $8.99
HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $6.99 SALE: $5.99
MIKES Frozen Pizza 840g REG: $11.79 SALE: $5.97
Eggo’s 8pk SALE: $3.49
COMPLIMENTS Toilet Paper 30pk SALE: $16.97
JEAN COUTU (OCT 16th – OCT 22nd)
NIVEA Body Wash SALE: $3.99
CASHMERE Toilet Paper 6-8pk SALE: $4.99
SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $9.99
SELECTION Tissue 6pk SALE: $4.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.89
PC Bacon SALE: $5.99
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00
MISS VICKIE’S Chips SALE: 2 x $7.50
ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99
PUREX Laundry Detergent SALE: $5.99