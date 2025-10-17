Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

METRO (OCT 16th – OCT 22nd)

Platinum Grill Eye of Round Angus Beef Roast SALE: $69.37 avg.

Stewing Beef Cubes, Value Pack 1 pack SALE: $13.10 avg.

Platinum Grill Angus Beef Striploin Steak 1 per tray SALE: $12.82 avg.

Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $14.39 avg.

Center-Cut Pork Loin Chops, Value Pack 4 per tray SALE: $18.15 avg.

Pork Chops Duo, Value Pack 2 per tray SALE: $12.38 avg.

Pork Side Ribs Center Cut Removed, Value Pack 2 per tray SALE: $14.00 avg.

New Zealand Spring Lamb Lean Ground Lamb 454 g REG: $12.99 SALE: $9.99

Strawberries 340g REG: $4.99 SALE: $3.99

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99

DOLE Bag Salad 340g REG: $3.99 SALE: $1.99

GENERAL MILLS/KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.49

OASIS Orange Juice 1.5L REG: $6.49 SALE: $4.99

SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.49 SALE: $4.44

Philadelphia Original Cream Cheese Brick 250 g REG: $5.49 SALE: $3.99

BARILLA Pasta SALE: $1.69

CATELLI Pasta Sauce 600ml REG: $3.99 SALE: $2.49

MISS VICKIE’S Chips REG: $4.99 SALE: $3.49

CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $13.99 SALE: $5.99

Sponge Towels Paper Towel 3pk REG: $11.99 SALE: $5.99

SCOTTIES Tissue 6pk REG: $11.99 SALE: $5.99

MAXI (OCT 16th – OCT 22nd)

Whole Chicken SALE: $6.77 avg.

Maple Leaf Boneless Skinless Chicken Breasts SALE: $20.00 avg.

Ground Chicken 454 g SALE: $3.50 avg.

Beef Striploin Steak 280 g SALE: $17.00 avg.

Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $17.41 avg.

Pork Loin Combo Chops, Club Pack SALE: $7.26 avg.

Pineapple SALE: $3.00

Raspberries 170g SALE: $1.37

President's Choice Bag Salad 340g SALE $4.88

Eggs 18pk SALE: $4.77

TROPICANA Orange Juice 1.36L REG: $6.22 SALE: $4.00

CATELLI Pasta Sauce 600ml REG: $2.79 SALE: $2.00

CAMPBELL’S Chunky Soup 515ml REG: $3.51 SALE: $2.00

ROBIN HOOD/FIVE ROSES Flour 10kg SALE: $13.88

MCCAIN Fries 650g REG: $4.50 SALE: $2.88

ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $5.99

COLGATE Toothpaste 95ml SALE: $0.77

ORAL B Toothbrush SALE: $0.77

SUPER C (OCT 16th – OCT 22nd)

Whole Chicken SALE: $10.71 avg.

Chicken Drumstick, Value Pack 10 to 12 per tray SALE: $11.86 avg.

Boneless beef sirloin roast SALE: $32.44 avg.

European cut shoulder roast 1 roast SALE: $18.66 avg.

Pork osso bucco, family size 8 osso bucco per tray SALE: $13.27 avg.

Boneless Pork Chops, Center Cut, Value Size 9 per tray SALE: $6.72 avg.

Strawberries REG: $4.99 SALE: $3.97

Pineapple REG: $3.99 SALE: $2.97

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.37

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.37

Mini Seedless Watermelon REG: $5.99 SALE: $2.99

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.49

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $6.79 SALE: $5.77

SELECTION Bacon 375g REG: $6.99 SALE: $4.97

BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97

BECEL Margarine 850g REG: $8.49 SALE: $5.97

SELECTION Pasta SALE: $1.69

CATELLI Pasta 600ml REG: $2.99 SALE: $1.97

St-Hubert Frozen Chicken Pie 800 g REG: $13.99 SALE: $6.97

St-Hubert Frozen Chicken Wings 575 g REG: $15.99 SALE: $11.97



IGA (OCT 16th – OCT 22nd)

Sterling Silver Sirloin Cap Beef 1 steak (approx. 300 g) SALE: $13.22 avg.

Beef Hip Cubes, Value Pack 1 pack (approx. 800 g) SALE: $21.14 avg.

Extra Lean Ground Beef 1 pack (approx. 800 g) SALE: $16.74 avg.

Porterhouse Loin Grilling Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $6.61 avg.

Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $6.57 avg.

Blueberries SALE: $2.99 PRICE MEMBER: $1.99

Raspberries SALE: $3.99

Eggs 18pk REG: $6.19 SALE: $4.97

GENERAL MILLS/KELLOGG’S/ QUAKER Cereal SALE: $3.33

COMPLIMENTS Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.44

Philadelphia Soft Original Cream Cheese 340 g REG: $7.99 SALE: $4.97

Hellmann's Real Mayonnaise 445ml REG: $5.49 SALE: $3.99

Danone Activia Stirred Vanilla Yogurt 650 g REG: $5.49 SALE: $3.33

Benny&Co. Traditional Bbq Ribs 635 g SALE: $10.99 PRICE MEMBER $8.99

HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $6.99 SALE: $5.99

MIKES Frozen Pizza 840g REG: $11.79 SALE: $5.97

Eggo’s 8pk SALE: $3.49

COMPLIMENTS Toilet Paper 30pk SALE: $16.97

JEAN COUTU (OCT 16th – OCT 22nd)

NIVEA Body Wash SALE: $3.99

CASHMERE Toilet Paper 6-8pk SALE: $4.99

SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $9.99

SELECTION Tissue 6pk SALE: $4.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.89

PC Bacon SALE: $5.99

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

MISS VICKIE’S Chips SALE: 2 x $7.50

ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99

PUREX Laundry Detergent SALE: $5.99