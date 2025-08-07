Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!

Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

METRO (Aug 7th – Aug 13th)

Exceldor Family Size Boneless Skinless Chicken Breasts 4 breasts per tray DSALE: $12.69 avg.

Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $18.72 avg.

Chicken Legs with Back 4 per tray SALE: $11.54 avg.

European cut shoulder roast 1 roast SALE: $13.21 avg.

Platinum Plus Cap-Off AAA Beef Top Sirloin Steak SALE: $14.54 avg.

Bourguignon Beef Cubes, Value Pack 1 pack SALE: $19.38 avg.

Extra Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1100 g SALE: $21.80 avg.

Pork Shoulder Picnic Roast, Value Pack SALE: $8.80 avg.

Family Size Bone-In BBQ Pork Chop 4 per tray SALE: $12.10 avg.

Pork back ribs, family size 1 per tray SALE: $13.10 avg.

Fontaine Family Lamb Shank SALE: $16.96 avg.

Fontaine Family Leg of lamb SALE: $22.48 avg.

Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.38 avg.

Fontaine Family Lean Ground Lamb 375g SALE: $10.99

Strawberries SALE: $2.96

Raspberries REG: $4.99 SALE: $3.99

Blueberries REG: $4.99 SALE: $3.99

SELECTION Butter 454g REG: $5.88 SALE: $4.88

Activia Probiotic vanilla yogurt 2.9% 650g REG: $5.69 SALE: $3.79

KRAFT Singles Cheese Slices 825g REG: $10.29 SALE: $5.97

Irresistible Frozen Pizza REG: $4.99 SALE: $2.98

Eggo’s 16pk REG: $7.49 SALE: $5.99

Selection Vanilla Ice Cream Sandwiches 12x120 mL REG: $7.49 SALE: $4.94

Häagen-Dazs Ice Cream SALE: $4.94

MAXI (Aug 7th – Aug 13th)

Whole Chicken SALE: $6.77 avg.

Maple Leaf Prime Chicken Leg (Back Attached) 1 kg SALE: $12.00

Beef Chuck Tender Steak SALE: $8.78 avg.

Pork Tenderloin Pack of 2 SALE: $9.28 avg.

Lean Ground Pork 450 g SALE: $4.00

Blueberries SALE: $3.00

Pineapple SALE: $4.00

Farmer's Market Yellow Potato, 10 lb Bag 4.54 kg REG: $7.00 SALE: $5.00

Eggs 12pk SALE: $4.09

DEL MONTE Orange Juice 2.5L SALE: $6.50

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $4.87

NO NAME Butter 454g SALE: $4.50

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $4.97

PHILADELPHIA Cream Cheese 340g SALE: $4.97

BECEL Margarine 850g SALE: $7.00

KRAFT Singles 410g SALE: $4.00

LAFLEUR Bacon 500g REG: $11.00 SALE: $7.00

LA CAGE Chicken Wings REG: $15.00 SALE: $8.99

HYGRADE Hotdogs REG: $7.00 SALE: $3.00

CAVENDISH FARMS Fries SALE: $3.00

BARILLA Pasta SALE: $1.69

Eggo’s 8pk SALE: $3.00

ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $5.99

HEINEKEN Beer 24pk REG: $36.00 SALE: $31.87

SUPER C (Aug 7th – Aug 13th)

Family-sized chicken drumsticks 10 to 12 per tray SALE: $11.86 avg.

Prime Boneless, skinless chicken breasts SALE: $14.15 avg.

Well-being Extra lean ground chicken 450 g SALE: $5.97

Stewing Beef Cubes 1 pack SALE: $13.16 avg.

Sirloin Steak, Family Size 3 steaks per tray SALE: $24.30 avg.

Lean Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1500 g SALE: $23.06 avg.

Pork fillets 2 per tray SALE: $8.31 avg.

Cherries SALE: $2.97/lb

Pineapple SALE: $2.97

Watermelon SALE: $5.97

Blueberries REG: $3.99 SALE: $1.47

Romaine lettuce hearts 3pk REG: $4.99 SALE: $1.97

GENERAL MILLS Cereal, Family Size REG: $6.99 SALE: $4.87

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $6.79 SALE: $4.97

BECEL Margarine 850g REG: $8.49 SALE: $5.97

BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97

KRAFT Singles Cheese Slices REG: $5.99 SALE: $3.97

MIKES Frozen Pizza REG: $10.99 SALE: $5.97

MERE MICHEL Bacon 375g REG: $7.99 SALE: $6.97

IGA (Aug 7th – Aug 13th)

Chicken Breast Halves, Value Pack 1 breast (approx. 1.5 kg) SALE: $16.50 avg.

Maple Leaf Prime Boneless Chicken Breast 2 breasts (approx. 350 g) SALE: $8.48 avg.

Tomahawk Style Steak 1 steak (approx. 1.2 kg) SALE: $42.30 avg.

Beef Hip Cubes 1 pack (approx. 800 g) SALE: $20.26 avg.

FAMILY FONTAINE Ground Beef 454g SALE: $9.99

Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.

Nagano St. Louis style pork spareribs (approx. 1.5 kg) SALE $23.12 avg.

Canards du Lac Brome Fresh Duck 1 whole (approx. 2.15 kg) SALE: $36.53 avg.

Strawberries REG: $5.99 SALE: $4.99

Watermelon SALE: $6.99 PRICE MEMBER: $5.99

P'Tit Quebec Cheese Blocks 400g REG: $7.79 SALE: $4.97

Oasis Orange 1500ml REG: $6.99 SALE: $4.49

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97

GENERAL MILLS / KELLOGG’S Cereal SALE: $3.33

Mère Michel Bacon 375 g REG: $9.49 SALE: $7.99

FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $9.99 PRICE MEMBER: $8.99

St-Hubert Fresh Pork BBQ Back Ribs 625 g REG: $17.99 SALE: $8.99

Dr. Oetker Frozen Pizzar SALE: $4.99

Eggo’s 16pk SALE: $5.49

JEAN COUTU (Aug 7th – Aug 13th)

CASHMERE Toilet Paper 8-12pk SALE: $5.99

SPONGETOWELS Paper Towels 8pk SALE: $11.99

SELECTION / SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $9.00

TIDE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.89

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: 5.99

NO NAME Butter 454g SALE: $4.99

NO NAME Cheese Blocks 400g SALE: 2 x $11.00

PC Bacon SALE: $4.99

BREYERS Ice Cream SALE: $4.49

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

PUREX / SUNLIGHT Laundry Detergent SALE: $5.99

ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99

NO NAME / PC Tissue 6pk SALE: $4.99