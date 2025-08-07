Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (Aug 7th – Aug 13th)
Exceldor Family Size Boneless Skinless Chicken Breasts 4 breasts per tray DSALE: $12.69 avg.
Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $18.72 avg.
Chicken Legs with Back 4 per tray SALE: $11.54 avg.
European cut shoulder roast 1 roast SALE: $13.21 avg.
Platinum Plus Cap-Off AAA Beef Top Sirloin Steak SALE: $14.54 avg.
Bourguignon Beef Cubes, Value Pack 1 pack SALE: $19.38 avg.
Extra Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1100 g SALE: $21.80 avg.
Pork Shoulder Picnic Roast, Value Pack SALE: $8.80 avg.
Family Size Bone-In BBQ Pork Chop 4 per tray SALE: $12.10 avg.
Pork back ribs, family size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Fontaine Family Lamb Shank SALE: $16.96 avg.
Fontaine Family Leg of lamb SALE: $22.48 avg.
Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.38 avg.
Fontaine Family Lean Ground Lamb 375g SALE: $10.99
Strawberries SALE: $2.96
Raspberries REG: $4.99 SALE: $3.99
Blueberries REG: $4.99 SALE: $3.99
SELECTION Butter 454g REG: $5.88 SALE: $4.88
Activia Probiotic vanilla yogurt 2.9% 650g REG: $5.69 SALE: $3.79
KRAFT Singles Cheese Slices 825g REG: $10.29 SALE: $5.97
Irresistible Frozen Pizza REG: $4.99 SALE: $2.98
Eggo’s 16pk REG: $7.49 SALE: $5.99
Selection Vanilla Ice Cream Sandwiches 12x120 mL REG: $7.49 SALE: $4.94
Häagen-Dazs Ice Cream SALE: $4.94
MAXI (Aug 7th – Aug 13th)
Whole Chicken SALE: $6.77 avg.
Maple Leaf Prime Chicken Leg (Back Attached) 1 kg SALE: $12.00
Beef Chuck Tender Steak SALE: $8.78 avg.
Pork Tenderloin Pack of 2 SALE: $9.28 avg.
Lean Ground Pork 450 g SALE: $4.00
Blueberries SALE: $3.00
Pineapple SALE: $4.00
Farmer's Market Yellow Potato, 10 lb Bag 4.54 kg REG: $7.00 SALE: $5.00
Eggs 12pk SALE: $4.09
DEL MONTE Orange Juice 2.5L SALE: $6.50
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $4.87
NO NAME Butter 454g SALE: $4.50
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $4.97
PHILADELPHIA Cream Cheese 340g SALE: $4.97
BECEL Margarine 850g SALE: $7.00
KRAFT Singles 410g SALE: $4.00
LAFLEUR Bacon 500g REG: $11.00 SALE: $7.00
LA CAGE Chicken Wings REG: $15.00 SALE: $8.99
HYGRADE Hotdogs REG: $7.00 SALE: $3.00
CAVENDISH FARMS Fries SALE: $3.00
BARILLA Pasta SALE: $1.69
Eggo’s 8pk SALE: $3.00
ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $5.99
HEINEKEN Beer 24pk REG: $36.00 SALE: $31.87
SUPER C (Aug 7th – Aug 13th)
Family-sized chicken drumsticks 10 to 12 per tray SALE: $11.86 avg.
Prime Boneless, skinless chicken breasts SALE: $14.15 avg.
Well-being Extra lean ground chicken 450 g SALE: $5.97
Stewing Beef Cubes 1 pack SALE: $13.16 avg.
Sirloin Steak, Family Size 3 steaks per tray SALE: $24.30 avg.
Lean Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1500 g SALE: $23.06 avg.
Pork fillets 2 per tray SALE: $8.31 avg.
Cherries SALE: $2.97/lb
Pineapple SALE: $2.97
Watermelon SALE: $5.97
Blueberries REG: $3.99 SALE: $1.47
Romaine lettuce hearts 3pk REG: $4.99 SALE: $1.97
GENERAL MILLS Cereal, Family Size REG: $6.99 SALE: $4.87
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $6.79 SALE: $4.97
BECEL Margarine 850g REG: $8.49 SALE: $5.97
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
KRAFT Singles Cheese Slices REG: $5.99 SALE: $3.97
MIKES Frozen Pizza REG: $10.99 SALE: $5.97
MERE MICHEL Bacon 375g REG: $7.99 SALE: $6.97
IGA (Aug 7th – Aug 13th)
Chicken Breast Halves, Value Pack 1 breast (approx. 1.5 kg) SALE: $16.50 avg.
Maple Leaf Prime Boneless Chicken Breast 2 breasts (approx. 350 g) SALE: $8.48 avg.
Tomahawk Style Steak 1 steak (approx. 1.2 kg) SALE: $42.30 avg.
Beef Hip Cubes 1 pack (approx. 800 g) SALE: $20.26 avg.
FAMILY FONTAINE Ground Beef 454g SALE: $9.99
Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.
Nagano St. Louis style pork spareribs (approx. 1.5 kg) SALE $23.12 avg.
Canards du Lac Brome Fresh Duck 1 whole (approx. 2.15 kg) SALE: $36.53 avg.
Strawberries REG: $5.99 SALE: $4.99
Watermelon SALE: $6.99 PRICE MEMBER: $5.99
P'Tit Quebec Cheese Blocks 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
Oasis Orange 1500ml REG: $6.99 SALE: $4.49
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97
GENERAL MILLS / KELLOGG’S Cereal SALE: $3.33
Mère Michel Bacon 375 g REG: $9.49 SALE: $7.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $9.99 PRICE MEMBER: $8.99
St-Hubert Fresh Pork BBQ Back Ribs 625 g REG: $17.99 SALE: $8.99
Dr. Oetker Frozen Pizzar SALE: $4.99
Eggo’s 16pk SALE: $5.49
JEAN COUTU (Aug 7th – Aug 13th)
CASHMERE Toilet Paper 8-12pk SALE: $5.99
SPONGETOWELS Paper Towels 8pk SALE: $11.99
SELECTION / SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $9.00
TIDE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.89
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: 5.99
NO NAME Butter 454g SALE: $4.99
NO NAME Cheese Blocks 400g SALE: 2 x $11.00
PC Bacon SALE: $4.99
BREYERS Ice Cream SALE: $4.49
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00
PUREX / SUNLIGHT Laundry Detergent SALE: $5.99
ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99
NO NAME / PC Tissue 6pk SALE: $4.99