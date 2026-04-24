Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

RECIPE OF THE WEEK: Classic Meatloaf

METRO (April 23rd – April 24th)

Whole Beef Brisket 1 per tray $114.50 avg.

Platinum Plus AAA ribeye steak SALE: $18.84 avg.

Metrogo! Beef Flank Steak SALE: $16.53 avg.

Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.

Nagano Pork Tenderloin SALE: $10.90 avg.

Nagano Pork Chops, Hotel Cut 1 per tray SALE: $7.93 avg.

Olymel Boneless Pork Loin 1 per tray SALE: $22.00 avg.

Lac Brome Whisky and Maple Marinated Boneless Duck Breast Steak SALE: $10.18 avg.

Snow crab section SALE: $9.92 avg.

Frozen Coho salmon fillet 1 per tray SALE: $23.78 avg.

Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.44

Strawberries 454 g SALE: $4.99

Blueberries 170 g REG: $5.99 SALE: $4.99

Romaine lettuce hearts 3 units per package REG: $6.99 SALE: $3.99

SELECTION Butter 454 g REG: $6.49 SALE: $5.99

KRAFT Peanut Butter 1 kg REG: $8.79 SALE: $5.97

HELLMANN’S Mayonnaise 890 ml REG: $7.49 SALE: $5.95

SELECTION Cheese Block 400 g REG: $6.99 SALE: $4.99

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99

LESTERS Hot Dogs 12pk REG: $5.99 SALE: $4.99

Irresistible Barbecue Pork Back Ribs 680 g REG: $15.99 SALE: $8.99

FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $14.99

PARLOUR Ice Cream 1.5 L REG: $5.99 SALE: $3.99

CASHMERE Toilet Paper 8pk REG: $9.99 SALE: $4.99

SPONGE TOWELS Paper Towels 2pk SALE: $4.99

GAIN Laundry Detergent 1.36 L SALE: $4.99

MAXI (April 23rd – April 24th)

Whole Chicken SALE: $7.67 avg.

Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $15.55 avg.

PC Blue Menu Ground Chicken 454 g SALE: $9.00

Pork Back Ribs SALE: $12.29 avg.

Lean Ground Pork 450 g SALE: $3.50

Grass Fed Lean Ground Beef 450 g SALE: $6.50 PRICE MEMBER: $5.50

Pineapple SALE: $4.00

Raspberries SALE: $4.99 PRICE MEMBER: $3.99

Farmer's Market Avocado Bag SALE: $5.00

Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg REG: $5.49 SALE: $3.99

SELECTION Butter 454 g REG: $5.99 PRICE MEMBER: $3.99 (SATURDAY & SNDAY ONLY)

Natrel Fine-Filtered 2% Milk 2 L SALE: $4.88

OASIS Orange Juice 1.5 L SALE: $3.50

ACTIVIA Yogurt 750 g SALE: $5.00

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00

BARILLA Pasta SALE: $2.00

PLANTERS Nuts SALE: $4.00

HYGRADE Hot Dogs 450 g REG: $4.00 SALE: $2.48

Maple Lodge Farms LT Chicken Wieners 450 g REG: $3.79 SALE: $2.50

LA CAGE Chicken Wings REG: $15.99 SALE: $8.99

FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $8.99

Dr Oetker Ristorante Thin Crust Pizza SALE: $3.47

Eggo’s 16pk SALE: $5.00

ROYALE Tissue 6pk SALE: $5.00

ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00

ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $8.99

SUPER C (April 23rd – April 24th)

Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $19.26 avg.

Stewing beef cubes, Economy size 1 package SALE: $19.82 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $18.88 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $24.66 avg.

Half boneless pork loin, Economy size SALE: $9.84 avg.

Boneless pork chops, center cut, economy size 9 per tray SALE: $8.46 avg.

Picnic Pork Shoulder Roast, Economy Size 2 per tray SALE: $23.84 avg.

La Fernandière Mild Italian sausages 1 kg REG: 13.99 SALE: $8.99

Marcangelo Uncooked Italian Pork Meatballs 1 kg REG: $12.99 SALE: $9.99

New Zealand Spring Lamb Frozen short-cut leg of lamb SALE: $50.96 avg.

Strawberries 454 g REG: $5.99 SALE: $3.99

Raspberries 170 g SALE: $3.99

Blueberries 170 g SALE: $3.99

Blackberries 170 g SALE: $3.99

Pineapple SALE: $3.49

Romaine lettuce hearts 3 units per package SALE: $4.99

Yellow Flesh Potatoes 10 lb REG: $6.99 SALE: $4.99

BURNBRAE FARMS Eggs 12pk SALE: $3.97

Maple Leaf Smoked bacon 375 g REG: $9.99 SALE: $5.99

OASIS Orange Juice 1.5 L REG: $5.29 SALE: $3.99

NATREL 2% Milk SALE: $4.59

SILK Almond Beverage 1.89 L REG: $5.49 SALE: $3.99

Philadelphia Original Cream Cheese 227 g SALE: $3.97

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.49

MCCAIN Fries REG: $4.99 SALE: $2.77

HYGRADE Hot Dogs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99

St-Hubert Chicken Wings REG: $16.49 SALE: $12.99

Gastronomic Delights BBQ-flavored pork back ribs 740 g REG: $16.99 SALE: $13.99

Dr Oetker Ristorante Thin Crust Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47

555 Basmati Rice 4.54 kg REG: $16.79 SALE: $11.99

Selection Canola oil 3 L REG: $8.99 SALE: $6.99

Selection Vegetable oil 3 L REG: $8.99 SALE: $6.99

LAY’S Chips SALE: 3 x $9.00

HEINEKEN Beer 24pk REG: $46.49 SALE: $33.02

Corona Extra Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $31.85

IGA (April 23rd – April 24th)

MAPLE LEAF Prime Boneless Chicken Breasts SALE: $10.99/lb SCENE MEMBER $9.99/lb

STERLING SILVER Strip Loin SALE: $23.99/lb

STERLING SILVER Medium Ground Beef Shoulder Burgers $8.99/lb

Medium Ground Beef SALE: $4.99/lb

Pork Shoulder Roast SALE: $3.99/lb

Fresh Steelhead Trout Fillets SALE: $8.99/lb

Strawberries 454 g SALE: $4.99

Blackberries 170g SALE: $2 x $4.98

Russet Potatoes 4.54 kg REG: $6.99 SALE: $1.97

Assorted Bell Peppers 4pk REG: $7.99 SALE: $3.99

COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99

LAFLEUR Bacon REG: $10.99 SALE: $6.99 SCENE MEMBER: $6.49

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.47

LANCTANTIA Milk 2 L REG: $5.69 SALE: $4.99

LANCTANTIA Butter REG: $8.99 SALE: $7.49

BECEL Margarine 427 g or 454 g SALE: $4.99

COMPLIMENTS Orange Juice 1.36 L or 1.54 L SALE: $4.99

COMPLIMENTS Cheese Block 226 g or 320 g SALE: $5.49

LESTERS Hot Dogs SALE: $4.99

BÂTON ROUGE Pork Back Ribs REG: $18.99 SALE: $9.99

RICARDO Frozen Beef Wellington REG: $24.99 SALE: $21.99

STEFANO Frozen Pizza SALE: $5.97

LAY’S Chips SALE: $2.97

CASHEMERE Toilet Paper 24pk SALE: $12.97 SCENE MEMBER: $10.97

SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $12.97 SCENE MEMBER: $10.97

SPONGE TOWELS Paper Towels 6pk SALE: $12.97 SCENE MEMBER: $10.97

JEAN COUTU (April 23rd – April 24th)

CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99

SCOTTIES TISSUE 12pk SALE: $9.99

SPONGE TOWELS Paper Towels 8pk SALE $11.99

TIDE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

HERTEL Selected Cleaning Products SALE: 3 x $10.00

LA PARISIENNE Bleach 1.27 L $0.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Bacon SALE: $3.99

NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00

JANES Chicken Nuggets, Strips or Burgers SALE: $7.99

PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00

TIDE Laundry Detergent SALE: $4.99

PC Toilet Paper 12pk SALE: $5.99

ROYALE Tissue 6pk SALE: $4.99