Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
RECIPE OF THE WEEK: Classic Meatloaf
METRO (April 23rd – April 24th)
Whole Beef Brisket 1 per tray $114.50 avg.
Platinum Plus AAA ribeye steak SALE: $18.84 avg.
Metrogo! Beef Flank Steak SALE: $16.53 avg.
Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.
Nagano Pork Tenderloin SALE: $10.90 avg.
Nagano Pork Chops, Hotel Cut 1 per tray SALE: $7.93 avg.
Olymel Boneless Pork Loin 1 per tray SALE: $22.00 avg.
Lac Brome Whisky and Maple Marinated Boneless Duck Breast Steak SALE: $10.18 avg.
Snow crab section SALE: $9.92 avg.
Frozen Coho salmon fillet 1 per tray SALE: $23.78 avg.
Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.44
Strawberries 454 g SALE: $4.99
Blueberries 170 g REG: $5.99 SALE: $4.99
Romaine lettuce hearts 3 units per package REG: $6.99 SALE: $3.99
SELECTION Butter 454 g REG: $6.49 SALE: $5.99
KRAFT Peanut Butter 1 kg REG: $8.79 SALE: $5.97
HELLMANN’S Mayonnaise 890 ml REG: $7.49 SALE: $5.95
SELECTION Cheese Block 400 g REG: $6.99 SALE: $4.99
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99
LESTERS Hot Dogs 12pk REG: $5.99 SALE: $4.99
Irresistible Barbecue Pork Back Ribs 680 g REG: $15.99 SALE: $8.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $14.99
PARLOUR Ice Cream 1.5 L REG: $5.99 SALE: $3.99
CASHMERE Toilet Paper 8pk REG: $9.99 SALE: $4.99
SPONGE TOWELS Paper Towels 2pk SALE: $4.99
GAIN Laundry Detergent 1.36 L SALE: $4.99
MAXI (April 23rd – April 24th)
Whole Chicken SALE: $7.67 avg.
Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $15.55 avg.
PC Blue Menu Ground Chicken 454 g SALE: $9.00
Pork Back Ribs SALE: $12.29 avg.
Lean Ground Pork 450 g SALE: $3.50
Grass Fed Lean Ground Beef 450 g SALE: $6.50 PRICE MEMBER: $5.50
Pineapple SALE: $4.00
Raspberries SALE: $4.99 PRICE MEMBER: $3.99
Farmer's Market Avocado Bag SALE: $5.00
Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg REG: $5.49 SALE: $3.99
SELECTION Butter 454 g REG: $5.99 PRICE MEMBER: $3.99 (SATURDAY & SNDAY ONLY)
Natrel Fine-Filtered 2% Milk 2 L SALE: $4.88
OASIS Orange Juice 1.5 L SALE: $3.50
ACTIVIA Yogurt 750 g SALE: $5.00
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00
BARILLA Pasta SALE: $2.00
PLANTERS Nuts SALE: $4.00
HYGRADE Hot Dogs 450 g REG: $4.00 SALE: $2.48
Maple Lodge Farms LT Chicken Wieners 450 g REG: $3.79 SALE: $2.50
LA CAGE Chicken Wings REG: $15.99 SALE: $8.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $8.99
Dr Oetker Ristorante Thin Crust Pizza SALE: $3.47
Eggo’s 16pk SALE: $5.00
ROYALE Tissue 6pk SALE: $5.00
ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00
ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $8.99
SUPER C (April 23rd – April 24th)
Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $19.26 avg.
Stewing beef cubes, Economy size 1 package SALE: $19.82 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $18.88 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $24.66 avg.
Half boneless pork loin, Economy size SALE: $9.84 avg.
Boneless pork chops, center cut, economy size 9 per tray SALE: $8.46 avg.
Picnic Pork Shoulder Roast, Economy Size 2 per tray SALE: $23.84 avg.
La Fernandière Mild Italian sausages 1 kg REG: 13.99 SALE: $8.99
Marcangelo Uncooked Italian Pork Meatballs 1 kg REG: $12.99 SALE: $9.99
New Zealand Spring Lamb Frozen short-cut leg of lamb SALE: $50.96 avg.
Strawberries 454 g REG: $5.99 SALE: $3.99
Raspberries 170 g SALE: $3.99
Blueberries 170 g SALE: $3.99
Blackberries 170 g SALE: $3.99
Pineapple SALE: $3.49
Romaine lettuce hearts 3 units per package SALE: $4.99
Yellow Flesh Potatoes 10 lb REG: $6.99 SALE: $4.99
BURNBRAE FARMS Eggs 12pk SALE: $3.97
Maple Leaf Smoked bacon 375 g REG: $9.99 SALE: $5.99
OASIS Orange Juice 1.5 L REG: $5.29 SALE: $3.99
NATREL 2% Milk SALE: $4.59
SILK Almond Beverage 1.89 L REG: $5.49 SALE: $3.99
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g SALE: $3.97
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.49
MCCAIN Fries REG: $4.99 SALE: $2.77
HYGRADE Hot Dogs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99
St-Hubert Chicken Wings REG: $16.49 SALE: $12.99
Gastronomic Delights BBQ-flavored pork back ribs 740 g REG: $16.99 SALE: $13.99
Dr Oetker Ristorante Thin Crust Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47
555 Basmati Rice 4.54 kg REG: $16.79 SALE: $11.99
Selection Canola oil 3 L REG: $8.99 SALE: $6.99
Selection Vegetable oil 3 L REG: $8.99 SALE: $6.99
LAY’S Chips SALE: 3 x $9.00
HEINEKEN Beer 24pk REG: $46.49 SALE: $33.02
Corona Extra Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $31.85
IGA (April 23rd – April 24th)
MAPLE LEAF Prime Boneless Chicken Breasts SALE: $10.99/lb SCENE MEMBER $9.99/lb
STERLING SILVER Strip Loin SALE: $23.99/lb
STERLING SILVER Medium Ground Beef Shoulder Burgers $8.99/lb
Medium Ground Beef SALE: $4.99/lb
Pork Shoulder Roast SALE: $3.99/lb
Fresh Steelhead Trout Fillets SALE: $8.99/lb
Strawberries 454 g SALE: $4.99
Blackberries 170g SALE: $2 x $4.98
Russet Potatoes 4.54 kg REG: $6.99 SALE: $1.97
Assorted Bell Peppers 4pk REG: $7.99 SALE: $3.99
COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99
LAFLEUR Bacon REG: $10.99 SALE: $6.99 SCENE MEMBER: $6.49
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.47
LANCTANTIA Milk 2 L REG: $5.69 SALE: $4.99
LANCTANTIA Butter REG: $8.99 SALE: $7.49
BECEL Margarine 427 g or 454 g SALE: $4.99
COMPLIMENTS Orange Juice 1.36 L or 1.54 L SALE: $4.99
COMPLIMENTS Cheese Block 226 g or 320 g SALE: $5.49
LESTERS Hot Dogs SALE: $4.99
BÂTON ROUGE Pork Back Ribs REG: $18.99 SALE: $9.99
RICARDO Frozen Beef Wellington REG: $24.99 SALE: $21.99
STEFANO Frozen Pizza SALE: $5.97
LAY’S Chips SALE: $2.97
CASHEMERE Toilet Paper 24pk SALE: $12.97 SCENE MEMBER: $10.97
SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $12.97 SCENE MEMBER: $10.97
SPONGE TOWELS Paper Towels 6pk SALE: $12.97 SCENE MEMBER: $10.97
JEAN COUTU (April 23rd – April 24th)
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99
SCOTTIES TISSUE 12pk SALE: $9.99
SPONGE TOWELS Paper Towels 8pk SALE $11.99
TIDE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
HERTEL Selected Cleaning Products SALE: 3 x $10.00
LA PARISIENNE Bleach 1.27 L $0.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
JANES Chicken Nuggets, Strips or Burgers SALE: $7.99
PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00
TIDE Laundry Detergent SALE: $4.99
PC Toilet Paper 12pk SALE: $5.99
ROYALE Tissue 6pk SALE: $4.99