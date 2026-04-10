Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

RECIPE OF THE WEEK: Tony Danza's Sunday Sauce with Meatballs

METRO (APRIL 9th – APRIL 15th)

Chicken Drumsticks, Value Pack 10 per tray SALE: $9.68 avg.

Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $11.99 avg.

Boneless chicken thighs, Economy size 10 per tray SALE: $19.82 avg.

Platinum Plus AAA ribeye steak SALE: $28.26 avg.

Beef Bourguignon Cubes, Economy Size 1 package SALE: $14.09 avg.

French inside round roast SALE: $28.64 avg.

Beef Shank, Osso Buco SALE: $10.90 avg.

Beef flank steak SALE: $16.53 avg.

Fontaine Family AAA aged sirloin steak 280 g SALE: $17.99

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.

Pork Shoulder Picnic Roast, Value Pack SALE: $8.80 avg.

Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $10.48 avg.

Pork flank ribs, Economy size 1 per tray SALE: $14.85 avg.

Strawberries 454g SALE: $4.99

Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Avocado SALE: $0.99

Small Russet Potatoes SALE: $0.99

SELECTION Eggs 12pk SALE: $4.17

Oasis Orange Juice 1.5L REG: $7.29 SALE: $3.99

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $8.79 SALE: $6.99

CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $8.49 SALE: $5.97

KELLOGG’S Cereal SALE: $4.49

Heinz Condiments Trio 3 x 375mL REG: $7.49 SALE: $5.99

MAG Mayonnaise 890mL REG: $7.99 SALE: $5.99

LAFLEUR Hot Dogs 450g REG: $5.99 SALE: $4.99

Irresistible Barbecued pork back ribs 680 g REG: $15.99 SALE: $13.99

Janes Frozen Breaded Chicken Strips, Pub Style 700 g REG: $17.99 SALE: $13.99

Miss Vickie's Chips REG: $5.49 SALE: $2.88

Irresistible Amber maple syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.97

CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $12.49 SALE: $5.77

MAXI (APRIL 9th – APRIL 15th)

PC BLUE MENU Boneless Skinless Chicken Thighs 696 g SALE: $13.00 avg.

BUTCHER'S CHOICE Medium Ground Beef, Club Pack SALE: $10.94 avg.

Blade Roast, Boneless SALE: $29.04 avg.

FONTAINE FAMILY Beef Striploin AAA 280 g SALE: $13.00

Pork Back Ribs SALE: $12.30 avg.

Pork Half Loin SALE: $13.54 avg.

Lean Ground Pork 450 g SALE: $3.50

Strawberries 454g SALE: $2.00

Avocado SALE: $1.00

Mango SALE: $1.00

Raspberries 170 g SALE: $4.00

NO NAME Eggs 12pk SALE: $3.00

NATREL Fine-Filtered 2% Milk 2 L SALE: $4.77 avg.

TROPICANA Orange Juice 1.36 L SALE: $4.88

P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g SALE: $5.47

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00

General Mills Cereal, Family Size SALE: $5.50

PRIMO Pasta SALE: $1.40

CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.00

MCCAiN Fries SALE: $3.00

Eggo’s 16pk SALE: $5.00

BECEL Margarine 850 g SALE: $7.00

HEINZ Condiment Pack 375 ml SALE: $4.99

PHILADELPHIA Cream Cheese 227g SALE: $4.00

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $6.29

HEINEKEN Beer 24pk REG: $43.99 SALE: $38.50

CORONA Beer 24pk REG: $43.99 SALE: $38.50

ARCTIC POWER Laundry Detergent 3.96 L SALE: $5.00

LA PARISIENNE Laundry Detergent 2.56 L SALE: $5.00

ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00

ROYALE Tissue 6pk SALE: $5.00

SUPER C (APRIL 9th – APRIL 15th)

Chicken breasts with back, Economy size 2 to 3 per tray SALE: $15.16 avg.

EXCELDOR Boneless, skinless chicken breasts, 4 breasts per tray SALE: $16.85 avg.

RACHEL'S Extra lean ground chicken 454 g SALE: $3.99

Medium Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1600 g SALE: $17.60 avg.

Beef Bourguignon Thigh Cubes, Economy Size SALE: $19.82 avg.

Boneless pork sirloin slices, Economy size 4 slices per tray SALE: $4.61 avg.

Frozen pork fillets SALE: $4.09 avg.

Lean ground pork, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $9.68 avg.

SELECTION Mild Italian Sausages, Value Pack 12 units - 1 kg SALE: $10.00

Strawberries 454g SALE: $3.99

Blueberries 170 g SALE: $3.99

Blackberries 170 g SALE: $3.99

Raspberries 170 g SALE: $2.99

Bag of Avocados 6pk SALE: $4.99

SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.19 SALE: $4.88

LESTERS Hot Dogs SALE: $4.99

LA CAGE Chicken Wings REG: $16.49 SALE: $8.25

IRRESISTIBLE Frozen Pizza SALE: $3.99

PLANTERS Nuts REG: $7.99 SALE: $3.99

LAY’S Chips SALE: $1.99

Doritos Chips SALE: $1.99

PARLOUR ice cream 1.5 L REG: $4.99 SALE: $3.44

BERTOLLI Extra virgin olive oil 1 L REG: $17.99 SALE: $8.99

HEINEKEN Beer 24pk REG: $46.49 SALE: $37.99

MILLER High Life Beer 24pk REG: $36.49 SALE: $34.99

STELLA ARTOIS Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $36.99

IGA (APRIL 9th – APRIL 15th)

Fresh Chicken Legs SALE: $2.99/lb

Maple Leaf Prime Fresh Chicken Breasts SALE: $10.99/lb

French Steak SALE: $6.88/lb

T-Bone Steak SALE: $21.99/lb

Boneless Bottom Blade Roast SALE: $12.99/lb

STERLING SILVER Flap Beef Steak SALE: $27.99/lb

Fresh Pork Side Spareribs SALE: $4.99/lb

Fresh Pork Tenderloins SALE: $6.49/lb

Fresh Pork Loin Chops SALE: $2.49/lb

Lean Ground Pork SALE: $2.49/lb

Seasoned Lamb Loin Chops SALE: $15.99/lb

Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $3.99

Blackberries 454g REG: $5.99 SALE: $3.99

Avocados 2kg SALE: $6.00

COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $5.99 SALE: $4.99

LACTANTIA Milk 2L SALE: $4.49

KRAFT Peanut Butter 750 g or 1 kg REG: $8.79 SALE: $5.97

SIMPLY Orange Juice 1.36 or 1.54 L SALE: $5.99

Hellmann's Mayonnaise 710 to 890 mL REG: $7.49 SALE: $5.95

BECEL Margarine 637 to 850 g SALE: $6.99 SCENE MEMBER: $5.88

PHILADELPHIA Cream Cheese (227 or 250 g) SALE: $4.49

KELLOGG’s Cereal (232 to 400 g) SALE: $3.33

General Mills Cereal (300 to 437 g) SALE: $3.33

BATON ROUGE Pork Back Ribs 585g REG: $18.99 SALE: $14.99

ST HUBERT Chicken Wings SALE: $13.49

ST HUBERT Breaded Chicken Breasts SALE: $13.49

ST HUBERT Chicken Nuggets SALE: $13.49

ST HUBERT Chicken Strips SALE: $13.49

SCOTTIES Tissue 6pk REG: $10.99 SALE: $6.99

JEAN COUTU (APRIL 9th – APRIL 15th)

SELECTION Tissue 6pk SALE: $3.99

SELECTION Paper Towels SALE: $3.99

SELECTION Toilet Paper 30pk SALE: $8.99

LA PARISIENNE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Butter SALE: $4.99

NO NAME Bacon SALE: $4.99

NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00

BOUNTY Paper Towels 3pk SALE: $5.99

GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99