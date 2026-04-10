Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
RECIPE OF THE WEEK: Tony Danza's Sunday Sauce with Meatballs
METRO (APRIL 9th – APRIL 15th)
Chicken Drumsticks, Value Pack 10 per tray SALE: $9.68 avg.
Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $11.99 avg.
Boneless chicken thighs, Economy size 10 per tray SALE: $19.82 avg.
Platinum Plus AAA ribeye steak SALE: $28.26 avg.
Beef Bourguignon Cubes, Economy Size 1 package SALE: $14.09 avg.
French inside round roast SALE: $28.64 avg.
Beef Shank, Osso Buco SALE: $10.90 avg.
Beef flank steak SALE: $16.53 avg.
Fontaine Family AAA aged sirloin steak 280 g SALE: $17.99
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.
Pork Shoulder Picnic Roast, Value Pack SALE: $8.80 avg.
Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $10.48 avg.
Pork flank ribs, Economy size 1 per tray SALE: $14.85 avg.
Strawberries 454g SALE: $4.99
Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99
Avocado SALE: $0.99
Small Russet Potatoes SALE: $0.99
SELECTION Eggs 12pk SALE: $4.17
Oasis Orange Juice 1.5L REG: $7.29 SALE: $3.99
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $8.79 SALE: $6.99
CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $8.49 SALE: $5.97
KELLOGG’S Cereal SALE: $4.49
Heinz Condiments Trio 3 x 375mL REG: $7.49 SALE: $5.99
MAG Mayonnaise 890mL REG: $7.99 SALE: $5.99
LAFLEUR Hot Dogs 450g REG: $5.99 SALE: $4.99
Irresistible Barbecued pork back ribs 680 g REG: $15.99 SALE: $13.99
Janes Frozen Breaded Chicken Strips, Pub Style 700 g REG: $17.99 SALE: $13.99
Miss Vickie's Chips REG: $5.49 SALE: $2.88
Irresistible Amber maple syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.97
CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $12.49 SALE: $5.77
MAXI (APRIL 9th – APRIL 15th)
PC BLUE MENU Boneless Skinless Chicken Thighs 696 g SALE: $13.00 avg.
BUTCHER'S CHOICE Medium Ground Beef, Club Pack SALE: $10.94 avg.
Blade Roast, Boneless SALE: $29.04 avg.
FONTAINE FAMILY Beef Striploin AAA 280 g SALE: $13.00
Pork Back Ribs SALE: $12.30 avg.
Pork Half Loin SALE: $13.54 avg.
Lean Ground Pork 450 g SALE: $3.50
Strawberries 454g SALE: $2.00
Avocado SALE: $1.00
Mango SALE: $1.00
Raspberries 170 g SALE: $4.00
NO NAME Eggs 12pk SALE: $3.00
NATREL Fine-Filtered 2% Milk 2 L SALE: $4.77 avg.
TROPICANA Orange Juice 1.36 L SALE: $4.88
P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g SALE: $5.47
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00
General Mills Cereal, Family Size SALE: $5.50
PRIMO Pasta SALE: $1.40
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.00
MCCAiN Fries SALE: $3.00
Eggo’s 16pk SALE: $5.00
BECEL Margarine 850 g SALE: $7.00
HEINZ Condiment Pack 375 ml SALE: $4.99
PHILADELPHIA Cream Cheese 227g SALE: $4.00
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $6.29
HEINEKEN Beer 24pk REG: $43.99 SALE: $38.50
CORONA Beer 24pk REG: $43.99 SALE: $38.50
ARCTIC POWER Laundry Detergent 3.96 L SALE: $5.00
LA PARISIENNE Laundry Detergent 2.56 L SALE: $5.00
ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00
ROYALE Tissue 6pk SALE: $5.00
SUPER C (APRIL 9th – APRIL 15th)
Chicken breasts with back, Economy size 2 to 3 per tray SALE: $15.16 avg.
EXCELDOR Boneless, skinless chicken breasts, 4 breasts per tray SALE: $16.85 avg.
RACHEL'S Extra lean ground chicken 454 g SALE: $3.99
Medium Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1600 g SALE: $17.60 avg.
Beef Bourguignon Thigh Cubes, Economy Size SALE: $19.82 avg.
Boneless pork sirloin slices, Economy size 4 slices per tray SALE: $4.61 avg.
Frozen pork fillets SALE: $4.09 avg.
Lean ground pork, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $9.68 avg.
SELECTION Mild Italian Sausages, Value Pack 12 units - 1 kg SALE: $10.00
Strawberries 454g SALE: $3.99
Blueberries 170 g SALE: $3.99
Blackberries 170 g SALE: $3.99
Raspberries 170 g SALE: $2.99
Bag of Avocados 6pk SALE: $4.99
SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.19 SALE: $4.88
LESTERS Hot Dogs SALE: $4.99
LA CAGE Chicken Wings REG: $16.49 SALE: $8.25
IRRESISTIBLE Frozen Pizza SALE: $3.99
PLANTERS Nuts REG: $7.99 SALE: $3.99
LAY’S Chips SALE: $1.99
Doritos Chips SALE: $1.99
PARLOUR ice cream 1.5 L REG: $4.99 SALE: $3.44
BERTOLLI Extra virgin olive oil 1 L REG: $17.99 SALE: $8.99
HEINEKEN Beer 24pk REG: $46.49 SALE: $37.99
MILLER High Life Beer 24pk REG: $36.49 SALE: $34.99
STELLA ARTOIS Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $36.99
IGA (APRIL 9th – APRIL 15th)
Fresh Chicken Legs SALE: $2.99/lb
Maple Leaf Prime Fresh Chicken Breasts SALE: $10.99/lb
French Steak SALE: $6.88/lb
T-Bone Steak SALE: $21.99/lb
Boneless Bottom Blade Roast SALE: $12.99/lb
STERLING SILVER Flap Beef Steak SALE: $27.99/lb
Fresh Pork Side Spareribs SALE: $4.99/lb
Fresh Pork Tenderloins SALE: $6.49/lb
Fresh Pork Loin Chops SALE: $2.49/lb
Lean Ground Pork SALE: $2.49/lb
Seasoned Lamb Loin Chops SALE: $15.99/lb
Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $3.99
Blackberries 454g REG: $5.99 SALE: $3.99
Avocados 2kg SALE: $6.00
COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $5.99 SALE: $4.99
LACTANTIA Milk 2L SALE: $4.49
KRAFT Peanut Butter 750 g or 1 kg REG: $8.79 SALE: $5.97
SIMPLY Orange Juice 1.36 or 1.54 L SALE: $5.99
Hellmann's Mayonnaise 710 to 890 mL REG: $7.49 SALE: $5.95
BECEL Margarine 637 to 850 g SALE: $6.99 SCENE MEMBER: $5.88
PHILADELPHIA Cream Cheese (227 or 250 g) SALE: $4.49
KELLOGG’s Cereal (232 to 400 g) SALE: $3.33
General Mills Cereal (300 to 437 g) SALE: $3.33
BATON ROUGE Pork Back Ribs 585g REG: $18.99 SALE: $14.99
ST HUBERT Chicken Wings SALE: $13.49
ST HUBERT Breaded Chicken Breasts SALE: $13.49
ST HUBERT Chicken Nuggets SALE: $13.49
ST HUBERT Chicken Strips SALE: $13.49
SCOTTIES Tissue 6pk REG: $10.99 SALE: $6.99
JEAN COUTU (APRIL 9th – APRIL 15th)
SELECTION Tissue 6pk SALE: $3.99
SELECTION Paper Towels SALE: $3.99
SELECTION Toilet Paper 30pk SALE: $8.99
LA PARISIENNE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Butter SALE: $4.99
NO NAME Bacon SALE: $4.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
BOUNTY Paper Towels 3pk SALE: $5.99
GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99