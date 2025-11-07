Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (NOV 6th – NOV 12th)
Naturalia Whole Grain Chicken SALE: $22.00 avg.
Boneless chicken thighs, Economy size 10 per tray SALE: $19.82 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $15.37 avg.
Platinum Plus Cap-Off AAA Beef Top Sirloin Steak SALE: $12.89 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $21.13 avg.
Pork Side Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $14.85 avg.
Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $18.15 avg.
Mini Seedless Watermelon REG: $5.99 SALE: $2.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99
Pineapple SALE: $4.99
Potatoes 10lb REG: $5.99 SALE: $3.99
Oasis Orange Juice 1.5L REG: $7.29 SALE: $5.49
SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.99
Activia Probiotic yogurts in various flavors 2.2% 12x100 g REG: $9.29 SALE: $5.96
GENERAL MILLS Cereal REG: $6.99 SALE: $2.99
Hellmann's Mayonnaise 890 mL REG: $7.49 SALE: $5.75
Benny's Best Pork back ribs with BBQ sauce 595 g REG: $18.99 SALE: $8.88
HYGRADE Hot Dogs 12pk REG: $7.49 SALE: $5.99
Miss Vickie's Chips REG: $5.29 SALE: $3.75
SPONGETOWELS Paper Towel 3pk REG: $11.99 SALE: $4.97
SCOTTIES Tissue 6pk REG: $10.99 SALE: $4.97
MAXI (NOV 6th – NOV 12th)
Chicken Drumsticks, Club Pack SALE: $4.93 avg.
Maple Leaf Chicken Breast, Boneless, Skinless, 2 Pack SALE: $8.00
President's Choice Boneless Skinless Chicken Thighs SALE: $10.54 avg.
Beef T-Bone Steak, Club Pack SALE: $18.67 avg.
Butcher's Choice Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $16.76 avg.
Butcher's Choice Ground Pork Medium, Club Pack SALE: $11.91 avg.
Blueberries SALE: $1.77
Pineapple SALE: $4.00
Broccoli Crown SALE: $1.00
Eggs 12pk REG: $4.09 SALE: $2.99
Lactantia Butter 454g REG: $7.50 SALE: $5.88
P'tit Québec Cheese Block 400g SALE: $4.97
President's Choice Orange Juice 1.54L SALE: $3.75
CATELLI Pasta REG: $2.29 SALE: $1.25
Lloydie's Jamaican Style Patties 6pk REG: $8.00 SALE: $6.49
Eggo’s 8pk SALE: $3.00
MCCAIN Fries REG: $4.50 SALE: $3.50
ROYALE Toilet Paper 8pk REG: $7.99 SALE: $5.00
SUPER C (NOV 6th – NOV 12th)
FLAMINGO Turkey SALE: $23.16 avg.
Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $19.29 avg.
Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1500 g SALE: $23.15 avg.
Center cut pork loin roast SALE: $11.02 avg.
Side Ribs Pork, Value Pack 2 per tray SALE: $20.52 avg.
Blueberries 170 g REG: $4.99 SALE: $1.77
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.47
White mushrooms 227 g REG: $2.25 SALE: $1.25
Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $1.00
LIFE SMART Large Eggs form Free Run Hens, Naturalia 12pk REG: $6.99 SALE: $4.99
Butter 454g REG: $5.98 SALE: $4.88
SELECTION Bacon 375g REG: $6.99 SALE: $5.00
ST-HUBERT Soup 540ml REG: $2.99 SALE: $1.50
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
PHILADELPHIA Original Cream Cheese 340 g REG: $6.79 SALE: $5.00
GENERAL Mills Cereal SALE: $2.87
POST Cereal SALE: $4.25
CATELLI Pasta 500g REG: $2.25 SALE: $1.25
Eggo’s 8pk REG: $3.99 SALE: $3.49
MCCAIN Fries REG: $5.49 SALE: $3.00
UNICO Vegetable Oil 3L REG: $11.99 SALE: $8.99
IGA (NOV 6th – NOV 12th)
Whole Chicken (approx. 1.55 kg) SALE: $6.73 avg.
Sterling Silver T Bone Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $19.28 avg.
Beef Hip Cubes, Value Pack 1 pack (approx. 800 g) SALE: $21.14 avg.
French Style Inside Round Steak 3 steaks (approx. 600 g) SALE: $15.86 avg.
Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.
Lean Ground Pork, Family Pack 1 pack 1 pack (approx. 500 g) SALE: $2.73 avg.
Lean Ground Veal , Family Pack 1 pack (approx. 900 g) SALE: $9.67 avg.
Blueberries REG: $5.99 SALE: $3.99 SCENE CARD: $2.99
Compliments White Russet Potatoes 4.54kg REG: $6.99 SALE: $1.97
Philadelphia Soft Original Cream Cheese 227 g REG: $5.19 SALE: $3.97
COMPLIMENTS Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.44
KELLOGG’S / GENERAL MILLS Cereal REG: $7.29 SALE: $3.33
LESTERS Hot Dogs 450g REG: $5.99 SALE: $4.99
Mère Michel Regular Bacon 375 g REG: $8.99 SALE: $6.49
Butterball Turkey Bacon 375 g REG: $7.99 SALE: $6.99
LA CAGE Chicken Wings 550g REG: $16.99 SALE: $13.99
Benny&Co. Traditional Bbq Ribs 635 g REG: $17.99 SALE: $13.99
Eggo’s 8pk REG: $4.99 SALE: $3.49
Häagen-Dazs Ice Cream Bars 3 x 88 ml REG: $7.29 SALE: $4.94
JEAN COUTU (NOV 6th – NOV 12th)
ARCTIC POWER Laundry Detergent SALE: $2.88
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99
CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $9.99
BOUNTY Paper Towel 3pk SALE: $6.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.49
NO NAME Bacon SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
DR. OETKER RISTORANTE Frozen Pizza SALE: 2 x $7.00
JANES Chicken Fingers SALE: $7.99
COTONELLE Toilet Paper 6pk SALE: $6.99
BOUNTY Paper Towel 3pk SALE: $5.99
TIDE Laundry Detergent SALE: $4.99