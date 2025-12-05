Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
REICPE OF THE WEEK: Sheppard's Pie
https://www.food.com/recipe/shepherds-pie-gordon-ramsay-266186
METRO (DEC 4th – DEC 10th)
Butterball Frozen whole turkey 5-7 kg SALE: $26.34 avg.
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $19,82 avg.
Chicken drumsticks, Economy size 10 per tray SALE: $9.68 avg.
Skin-On Chicken Thighs with Back, Value Pack 4 per tray SALE: $11.88 avg.
Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $16.53 avg.
Fontaine Family AAA aged sirloin steak 280 g SALE: $14.99
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $15.41 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.
Pork Tenderloins, Value Pack 2 per tray SALE: $19.26 avg.
Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $18.15 avg.
Extra-lean ground pork, Economy size A tray contains on average 1250 g SALE: $8.24 avg.
Fontaine Family lamb shank SALE: $18.50 avg.
Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.94 avg.
Fontaine Family Leg of Lamb SALE: $25.12 avg.
Fontaine Family Lean ground lamb 375 g SALE: $10.99
Blackberries 170g REG: $3.99 SALE: $2.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
SELECTION Eggs 18pk SALE: $5.88
SELECTION Butter 454g SALE: $4.88
OASIS Orange Juice 2.5L REG: $9.99 SALE: $6.99
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.33
SILK Almond Drink 1.89 L REG: $5.99 SALE: $3.33
Irresistible Barbecued pork back ribs 680 g REG: $15.99 SALE: $9.99
PRIMO Pasta SALE: $2.49
HEINZ Ketchup 750ml REG: $5.99 SALE: $4.97
HYGRADE Hot Dogs REG: $7.49 SALE: $5.99
MIKES Frozen Pizza REG: $11.99 SALE: $5.99
FLAMINGO Chicken Strips REG: $14.99 SALE: $11.99
Eggo’s 8pk SALE: $2.99
MAXI (DEC 4th – DEC 10th)
Boneless Skinless Chicken Breasts Club Pack SALE: $12.43 avg.
Chicken Leg with Back Attached, Club Pack SALE: $11.55 avg.
Alpha Beef Striploin Steak 280 g SALE: $17.00
Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $17.44 avg.
Raspberries SALE: $3.88
Blueberries SALE: $3.88
Blackberries SALE: $2.99
Farmer's Market Avocado Bag 5pk REG: $5.00 SALE: $2.88
Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg REG: $6.00 SALE: $1.77
Farmer's Market Carrots, 3 lb Bag SALE: $2.00
LACTANTIA Butter 454g SALE: $6.88
KRAFT Peanut Butter 1 kg SALE: $5.99
PHILADELPHIA Cream Cheese 250g SALE: $4.00
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.27
BECEL Margarine 427g SALE: $3.99
BECEL Plant Based Butter 454g SALE: $3.99
Del Monte Morning Sunshine Orange Juice Blend 2.5 L REG: $6.79 SALE: $5.88
St Hubert Tourtière 800 g REG: $9.00 SALE: $6.88
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50
PRIMO Pasta SALE: $1.33
President's Choice Orange Juice 1.54L SALE: $3.88
HELLMANN’S Mayonnaise 445ml SALE: $4.50
MCCAIN Fries REG: $4.50 SALE: $2.88
Planters Nuts 200g SALE: $2.50
Eggo’s 16pk REG: $7.00 SALE: $4.88
NIVEA Body Wash SALE: $4.50
SUPER C (DEC 4th – DEC 10th)
Whole Grade A Chickens, 2 per tray SALE: $11.98 avg.
Prime Boneless, skinless chicken breasts 474 g SALE: $8.99
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1500 g SALE: $24.77 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $33.04 avg.
Picnic Pork Shoulder Roast, Economy Size 2 per tray SALE: $13.39 avg.
Pineapple SALE: $2.99
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47
Mère Michel Regular Bacon 375 g REG: $8.49 SALE: $5.99
Cavendish Farms REG: $4.29 SALE: $2.99
SELECTION Cheese Block 400g REG: 5.99 SALE: $4.44
FLAMINGO Chicken Strips SALE: $8.99
Dr. Oetker Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47
Parlour Ice Cream 1.5L REG: $4.99 SALE: $2.75
Irresistible Maple Syrup 540 ml REG: $9.99 SALE: $7.99
SELECTION Canola Oil 3L REG: $7.99 SALE: $6.99
SELECTION Vegetable Oil 3L REG: $7.99 SALE: $6.99
PALMOLIVE Dishwashing Liquid 828ml SALE: $1.99
CASHMERE Toilet Paper 15pk SALE: $6.97
SPONGE TOWELS Paper Towel 4pk SALE: $6.97
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.97
IGA (DEC 4th – DEC 10th)
Boneless Chicken Breasts, Family Pack 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $14.04 avg.
Chicken Legs, Family Size 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.
Sterling Silver Top Sirloin Grilling Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE:
Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $24.34 avg.
French Tournedos Steak, Value Pack 4 tournedos (approx. 550 g) SALE: $14.54 avg.
Pork Back Rib, Family Size 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $17.61 avg.
Ground Pork, Family Pack 1 pack (approx. 900 g) SALE: $2.75 avg.
Ground Veal, Family Pack 1 pack (approx. 900 g) SALE: $9.68 avg.
Compliments Yellow Onions 2.27 kg REG: $4.99 SALE: $2.00
Compliments Carrots 2.27 kg REG: $4.99 SALE: $2.00
Oasis Orange Juice 1500 ml REG: $6.99 SALE: $4.49
Mère Michel Regular Bacon 375 g REG: $8.49 SALE: $5.99
COMPLIMENTS Cheese Block 400 g REG: $6.99 SALE: $4.99
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99
St-Hubert Chicken Pie 800 g REG: $13.99 SALE: $6.99
Hellmann's Mayonnaise 890 ml REG: $7.49 SALE: $5.99
CLASSICO Pasta Sauce 600ml REG: $6.29 SALE: $2.97
Miss Vickie's Chips 200g REG: $4.99 SALE: $3.97 SCENE MEMBER: $2.97
HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $6.99 SALE: $5.99
Les Sucreries Beaurivage Maple syrup 540 ml REG: $10.49 SALE: $6.88 SCENE MEMBER: $5.88
Robin Hood/Five Roses Flour 10 kg REG: $20.99 SALE: $13.97 SCENE MEMBER: $11.97
HAAGEN-DAZS Ice Cream 450 ml REG: $7.79 SALE: $4.94 SCENE MEMBER: $4.99
CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $10.97
SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $10.97
SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $10.97
JEAN COUTU (DEC 4th – DEC 10th)
CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $10.99
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99
CASCADES Paper Towel 6pk SALE: $5.99
TIDE Laundry Detergent SALE: $5.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NO NAME Peanut Butter 1 kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00
DR. OETKER RISTORANTE Pizza SALE: $3.99
GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99
ROYALE Tissues 6pk SALE: $6.99
QUALITY STREET Chocolate Tin SALE: $16.99
FERRERO COLLECTION SALE: $16.99