Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

REICPE OF THE WEEK: Sheppard's Pie

https://www.food.com/recipe/shepherds-pie-gordon-ramsay-266186

METRO (DEC 4th – DEC 10th)

Butterball Frozen whole turkey 5-7 kg SALE: $26.34 avg.

Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $19,82 avg.

Chicken drumsticks, Economy size 10 per tray SALE: $9.68 avg.

Skin-On Chicken Thighs with Back, Value Pack 4 per tray SALE: $11.88 avg.

Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $16.53 avg.

Fontaine Family AAA aged sirloin steak 280 g SALE: $14.99

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $15.41 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $23.78 avg.

Pork Tenderloins, Value Pack 2 per tray SALE: $19.26 avg.

Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $18.15 avg.

Extra-lean ground pork, Economy size A tray contains on average 1250 g SALE: $8.24 avg.

Fontaine Family lamb shank SALE: $18.50 avg.

Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.94 avg.

Fontaine Family Leg of Lamb SALE: $25.12 avg.

Fontaine Family Lean ground lamb 375 g SALE: $10.99

Blackberries 170g REG: $3.99 SALE: $2.99

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

SELECTION Eggs 18pk SALE: $5.88

SELECTION Butter 454g SALE: $4.88

OASIS Orange Juice 2.5L REG: $9.99 SALE: $6.99

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.33

SILK Almond Drink 1.89 L REG: $5.99 SALE: $3.33

Irresistible Barbecued pork back ribs 680 g REG: $15.99 SALE: $9.99

PRIMO Pasta SALE: $2.49

HEINZ Ketchup 750ml REG: $5.99 SALE: $4.97

HYGRADE Hot Dogs REG: $7.49 SALE: $5.99

MIKES Frozen Pizza REG: $11.99 SALE: $5.99

FLAMINGO Chicken Strips REG: $14.99 SALE: $11.99

Eggo’s 8pk SALE: $2.99

MAXI (DEC 4th – DEC 10th)

Boneless Skinless Chicken Breasts Club Pack SALE: $12.43 avg.

Chicken Leg with Back Attached, Club Pack SALE: $11.55 avg.

Alpha Beef Striploin Steak 280 g SALE: $17.00

Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $17.44 avg.

Raspberries SALE: $3.88

Blueberries SALE: $3.88

Blackberries SALE: $2.99

Farmer's Market Avocado Bag 5pk REG: $5.00 SALE: $2.88

Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag 4.54 kg REG: $6.00 SALE: $1.77

Farmer's Market Carrots, 3 lb Bag SALE: $2.00

LACTANTIA Butter 454g SALE: $6.88

KRAFT Peanut Butter 1 kg SALE: $5.99

PHILADELPHIA Cream Cheese 250g SALE: $4.00

CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.27

BECEL Margarine 427g SALE: $3.99

BECEL Plant Based Butter 454g SALE: $3.99

Del Monte Morning Sunshine Orange Juice Blend 2.5 L REG: $6.79 SALE: $5.88

St Hubert Tourtière 800 g REG: $9.00 SALE: $6.88

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50

PRIMO Pasta SALE: $1.33

President's Choice Orange Juice 1.54L SALE: $3.88

HELLMANN’S Mayonnaise 445ml SALE: $4.50

MCCAIN Fries REG: $4.50 SALE: $2.88

Planters Nuts 200g SALE: $2.50

Eggo’s 16pk REG: $7.00 SALE: $4.88

NIVEA Body Wash SALE: $4.50

SUPER C (DEC 4th – DEC 10th)

Whole Grade A Chickens, 2 per tray SALE: $11.98 avg.

Prime Boneless, skinless chicken breasts 474 g SALE: $8.99

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1500 g SALE: $24.77 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $33.04 avg.

Picnic Pork Shoulder Roast, Economy Size 2 per tray SALE: $13.39 avg.

Pineapple SALE: $2.99

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47

Mère Michel Regular Bacon 375 g REG: $8.49 SALE: $5.99

Cavendish Farms REG: $4.29 SALE: $2.99

SELECTION Cheese Block 400g REG: 5.99 SALE: $4.44

FLAMINGO Chicken Strips SALE: $8.99

Dr. Oetker Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47

Parlour Ice Cream 1.5L REG: $4.99 SALE: $2.75

Irresistible Maple Syrup 540 ml REG: $9.99 SALE: $7.99

SELECTION Canola Oil 3L REG: $7.99 SALE: $6.99

SELECTION Vegetable Oil 3L REG: $7.99 SALE: $6.99

PALMOLIVE Dishwashing Liquid 828ml SALE: $1.99

CASHMERE Toilet Paper 15pk SALE: $6.97

SPONGE TOWELS Paper Towel 4pk SALE: $6.97

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.97

IGA (DEC 4th – DEC 10th)

Boneless Chicken Breasts, Family Pack 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $14.04 avg.

Chicken Legs, Family Size 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.

Sterling Silver Top Sirloin Grilling Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE:

Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $24.34 avg.

French Tournedos Steak, Value Pack 4 tournedos (approx. 550 g) SALE: $14.54 avg.

Pork Back Rib, Family Size 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $17.61 avg.

Ground Pork, Family Pack 1 pack (approx. 900 g) SALE: $2.75 avg.

Ground Veal, Family Pack 1 pack (approx. 900 g) SALE: $9.68 avg.

Compliments Yellow Onions 2.27 kg REG: $4.99 SALE: $2.00

Compliments Carrots 2.27 kg REG: $4.99 SALE: $2.00

Oasis Orange Juice 1500 ml REG: $6.99 SALE: $4.49

Mère Michel Regular Bacon 375 g REG: $8.49 SALE: $5.99

COMPLIMENTS Cheese Block 400 g REG: $6.99 SALE: $4.99

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99

St-Hubert Chicken Pie 800 g REG: $13.99 SALE: $6.99

Hellmann's Mayonnaise 890 ml REG: $7.49 SALE: $5.99

CLASSICO Pasta Sauce 600ml REG: $6.29 SALE: $2.97

Miss Vickie's Chips 200g REG: $4.99 SALE: $3.97 SCENE MEMBER: $2.97

HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $6.99 SALE: $5.99

Les Sucreries Beaurivage Maple syrup 540 ml REG: $10.49 SALE: $6.88 SCENE MEMBER: $5.88

Robin Hood/Five Roses Flour 10 kg REG: $20.99 SALE: $13.97 SCENE MEMBER: $11.97

HAAGEN-DAZS Ice Cream 450 ml REG: $7.79 SALE: $4.94 SCENE MEMBER: $4.99

CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $10.97

SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $10.97

SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $10.97

JEAN COUTU (DEC 4th – DEC 10th)

CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $10.99

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99

CASCADES Paper Towel 6pk SALE: $5.99

TIDE Laundry Detergent SALE: $5.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Bacon SALE: $3.99

NO NAME Peanut Butter 1 kg SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $5.00

DR. OETKER RISTORANTE Pizza SALE: $3.99

GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99

ROYALE Tissues 6pk SALE: $6.99

QUALITY STREET Chocolate Tin SALE: $16.99

FERRERO COLLECTION SALE: $16.99