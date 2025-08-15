Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!

Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

METRO (Aug 14th – Aug 19th)

Whole Chicken SALE: $14.85 avg.

Family-size trimmed and boneless chicken breasts SALE: $19.82 avg.

Well-being Naturalia boneless grain-fed chicken breasts 2 per tray SALE: $10.90 avg.

Beef Stew Cubes, Family Size 1 pack SALE: $16.85 avg.

Platinum Plus AAA Prime Rib Steak SALE: $21.32 avg.

Medium Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1200 g SALE: $11.88 avg.

Boneless Pork Sirloin Slices, Value Pack 4 per tray SALE: $8.80 avg.

Pork Side Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $14.85 avg.

Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1250 g SALE: $11.00 avg.

Lean ground grain-fed veal, family size A tray contains on average 1000 g SALE: $9.90 avg.

Local Strawberries SALE: $3.99

Organic Strawberries SALE: $4.99

Blackberries SALE: $3.99

Blueberries REG: $4.99 SALE: $1.77

OASIS Orange Juice 1.5L REG: $6.99 SALE: $5.49

Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $8.99 SALE: $4.97

Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $6.49 SALE: $2.97

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99

LESTERS Hot Dogs REG: $5.99 SALE: $4.99

CLASSICO Pasta Sauce REG: $4.99 SALE: $3.99

Selection Chicken Wings REG: $12.99 SALE: $9.99

MIKES Frozen Pizza REG: $11.99 SALE: $5.99

PARLOUR Ice Cream 1.5L REG: $5.99 SALE: $3.99

MAXI (Aug 14th – Aug 19th)

Boneless Chicken Thighs Club Pack SALE: $11.80 avg.

PC Blue Menu Ground Chicken 454 g SALE: $8.00

Grass Fed Lean Ground Beef 450 g SALE: $5.00

PC Blue Menu Minced Turkey 454 g SALE: $8.00

Butcher's Choice Ground Pork Medium, Club Pack SALE: $11.91 avg.

Strawberries SALE: $2.65

Blueberries SALE: $3.00

Watermelon SALE: $4.99

Eggs SALE: $4.29

NO NAME Bacon SALE: $5.50

NO NAME Cheese Block SALE: $4.44

Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $4.50 SALE: $2.99

HELLMAN’S Mayonnaise 890ml SALE: $5.75

MCCAIN Fries SALE: $2.79

MIKES Pasta Sauce 700ml REG: $5.50 SALE: $3.50

MIKES Frozen Pizza REG: $10.99 SALE: $5.99

St Hubert Chicken Pot Pie 800 g REG: $10.50 SALE: $8.00

Eggo’s 8pk SALE: $3.99

CASHMERE Toilet Paper 15pk REG:: $14.99 SALE: $8.99

La Parisienne 1.52L REG: $7.50 SALE: $4.50

PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: $1.25

SUPER C (Aug 14th – Aug 19th)

Chicken Drumsticks, Family Size 10 to 12 per tray SALE: $11.38 avg.

Chicken Wings, Value Pack 12 to 16 per tray SALE: $9.56 avg.

Inside Round Steak Sandwich 4 to 5 slices per tray SALE: $7.80 avg.

Boneless center cut pork chops 9 per tray SALE: $5.82 avg.

Lean Ground Pork and Beef Duo, Value Pack A tray contains on average 800 g SALE: $16.28 avg.

Fork Quebec sausages 450 g SALE: $6.85

Strawberries REG: $3.99 SALE: $1.98

Fresh wild blueberries SALE: $2.98

Pineapple REG: $3.99 SALE: $1.73

SELECTION Butter 454g REG: $5.88 SALE: $4.43

BECEL Plant Base Butter 454g REG: $5.9 SALE: $2.98

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE $5.47

CATELLI Pasta Sauce REG: $2.99 SALE: $1.47

CATELLI Pasta REG: $2.29 SALE: $1.25

Irresistible Frozen Pizza SALE: $2.94

LA CAGE Chicken Wings REG: $15.49 SALE: $7.98

Irrésistible Amber Maple Syrup 540 mL SALE : $7.99

Selection Vanilla Flavoured Ice Cream Sandwiches 12x120 mL SALE: $4.44

SCOTTIES Tissue 9pk REG: $13.99 SALE: $4.95

SELECTION Toilet Paper 30pk REG: $13.99 SALE : $10.99

IGA (Aug 14th – Aug 19th)

Whole Chicken SALE: $13.64 avg.

Chicken Legs, Family Size 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.

EXCELDOR Chicken Breasts 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $9.91 avg.

Sterling Silver T Bone Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $19.28 avg.

French Style Inside Round Steak 3 steaks (approx. 600 g) SALE: $15.20 avg.

Extra Lean Ground Beef 1 pack (approx. 800 g) SALE: $9.59 avg.

Seasoned Lamb Chops 4 chops (approx. 500 g) SALE: $15.42 avg.

Pork Back Rib, Family Size 1 rib (approx. 1 kg)

Osso Buco Value Pack Pork Hocks 1 shank (approx. 1 kg) SALE: $13.21 avg.

Local Strawberries REG: $5.99 SALE: $3.99

Blackberries SALE: $4.99

Raspberries SALE: $4.99

Simply Orange Orange Juice 1.54L REG: $7.49 SALE: $5.99

CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $6.99

Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $4.50 SALE: $2.97

Lafleur Original Bacon 375 g REG: $11.99 SALE: $6.99

COMPPLIMENTS Hot Dogs SALE: $2.49

BECEL Margarine 850g REG: $9.49 SALE: $6.99

HELLMAN’S Mayonnaise 890ml SALE: $5.75

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $4.87

Eggo’s 8pk SALE: $2.99

CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $10.99

SPONGETOWLES Paper Towel 6pk REG: $22.49 SALE: $10.97

SCOTTIES Tissue 12pk REG: $19.49 SALE: $10.97

JEAN COUTU (Aug 14th – Aug 19th)

CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $10.99

SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $4.99

SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $9.99

PUREX Laundry Detergent SALE: $3.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.89

NO NAME Bacon SALE: $4.99

NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00

PC Toilet Paper 12pk SALE: $5.99

ROYALE Tissue 6pk SALE: $6.99