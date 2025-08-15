Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (Aug 14th – Aug 19th)
Whole Chicken SALE: $14.85 avg.
Family-size trimmed and boneless chicken breasts SALE: $19.82 avg.
Well-being Naturalia boneless grain-fed chicken breasts 2 per tray SALE: $10.90 avg.
Beef Stew Cubes, Family Size 1 pack SALE: $16.85 avg.
Platinum Plus AAA Prime Rib Steak SALE: $21.32 avg.
Medium Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1200 g SALE: $11.88 avg.
Boneless Pork Sirloin Slices, Value Pack 4 per tray SALE: $8.80 avg.
Pork Side Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $14.85 avg.
Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1250 g SALE: $11.00 avg.
Lean ground grain-fed veal, family size A tray contains on average 1000 g SALE: $9.90 avg.
Local Strawberries SALE: $3.99
Organic Strawberries SALE: $4.99
Blackberries SALE: $3.99
Blueberries REG: $4.99 SALE: $1.77
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $6.99 SALE: $5.49
Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $8.99 SALE: $4.97
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $6.49 SALE: $2.97
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99
LESTERS Hot Dogs REG: $5.99 SALE: $4.99
CLASSICO Pasta Sauce REG: $4.99 SALE: $3.99
Selection Chicken Wings REG: $12.99 SALE: $9.99
MIKES Frozen Pizza REG: $11.99 SALE: $5.99
PARLOUR Ice Cream 1.5L REG: $5.99 SALE: $3.99
MAXI (Aug 14th – Aug 19th)
Boneless Chicken Thighs Club Pack SALE: $11.80 avg.
PC Blue Menu Ground Chicken 454 g SALE: $8.00
Grass Fed Lean Ground Beef 450 g SALE: $5.00
PC Blue Menu Minced Turkey 454 g SALE: $8.00
Butcher's Choice Ground Pork Medium, Club Pack SALE: $11.91 avg.
Strawberries SALE: $2.65
Blueberries SALE: $3.00
Watermelon SALE: $4.99
Eggs SALE: $4.29
NO NAME Bacon SALE: $5.50
NO NAME Cheese Block SALE: $4.44
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $4.50 SALE: $2.99
HELLMAN’S Mayonnaise 890ml SALE: $5.75
MCCAIN Fries SALE: $2.79
MIKES Pasta Sauce 700ml REG: $5.50 SALE: $3.50
MIKES Frozen Pizza REG: $10.99 SALE: $5.99
St Hubert Chicken Pot Pie 800 g REG: $10.50 SALE: $8.00
Eggo’s 8pk SALE: $3.99
CASHMERE Toilet Paper 15pk REG:: $14.99 SALE: $8.99
La Parisienne 1.52L REG: $7.50 SALE: $4.50
PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: $1.25
SUPER C (Aug 14th – Aug 19th)
Chicken Drumsticks, Family Size 10 to 12 per tray SALE: $11.38 avg.
Chicken Wings, Value Pack 12 to 16 per tray SALE: $9.56 avg.
Inside Round Steak Sandwich 4 to 5 slices per tray SALE: $7.80 avg.
Boneless center cut pork chops 9 per tray SALE: $5.82 avg.
Lean Ground Pork and Beef Duo, Value Pack A tray contains on average 800 g SALE: $16.28 avg.
Fork Quebec sausages 450 g SALE: $6.85
Strawberries REG: $3.99 SALE: $1.98
Fresh wild blueberries SALE: $2.98
Pineapple REG: $3.99 SALE: $1.73
SELECTION Butter 454g REG: $5.88 SALE: $4.43
BECEL Plant Base Butter 454g REG: $5.9 SALE: $2.98
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE $5.47
CATELLI Pasta Sauce REG: $2.99 SALE: $1.47
CATELLI Pasta REG: $2.29 SALE: $1.25
Irresistible Frozen Pizza SALE: $2.94
LA CAGE Chicken Wings REG: $15.49 SALE: $7.98
Irrésistible Amber Maple Syrup 540 mL SALE : $7.99
Selection Vanilla Flavoured Ice Cream Sandwiches 12x120 mL SALE: $4.44
SCOTTIES Tissue 9pk REG: $13.99 SALE: $4.95
SELECTION Toilet Paper 30pk REG: $13.99 SALE : $10.99
IGA (Aug 14th – Aug 19th)
Whole Chicken SALE: $13.64 avg.
Chicken Legs, Family Size 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.
EXCELDOR Chicken Breasts 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $9.91 avg.
Sterling Silver T Bone Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $19.28 avg.
French Style Inside Round Steak 3 steaks (approx. 600 g) SALE: $15.20 avg.
Extra Lean Ground Beef 1 pack (approx. 800 g) SALE: $9.59 avg.
Seasoned Lamb Chops 4 chops (approx. 500 g) SALE: $15.42 avg.
Pork Back Rib, Family Size 1 rib (approx. 1 kg)
Osso Buco Value Pack Pork Hocks 1 shank (approx. 1 kg) SALE: $13.21 avg.
Local Strawberries REG: $5.99 SALE: $3.99
Blackberries SALE: $4.99
Raspberries SALE: $4.99
Simply Orange Orange Juice 1.54L REG: $7.49 SALE: $5.99
CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $6.99
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $4.50 SALE: $2.97
Lafleur Original Bacon 375 g REG: $11.99 SALE: $6.99
COMPPLIMENTS Hot Dogs SALE: $2.49
BECEL Margarine 850g REG: $9.49 SALE: $6.99
HELLMAN’S Mayonnaise 890ml SALE: $5.75
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $4.87
Eggo’s 8pk SALE: $2.99
CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $10.99
SPONGETOWLES Paper Towel 6pk REG: $22.49 SALE: $10.97
SCOTTIES Tissue 12pk REG: $19.49 SALE: $10.97
JEAN COUTU (Aug 14th – Aug 19th)
CASHMERE Toilet Paper 30pk SALE: $10.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $4.99
SPONGE TOWELS Paper Towel 6pk SALE: $9.99
PUREX Laundry Detergent SALE: $3.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.89
NO NAME Bacon SALE: $4.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00
PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00
PC Toilet Paper 12pk SALE: $5.99
ROYALE Tissue 6pk SALE: $6.99