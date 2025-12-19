Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
Martha's Perfect Roast Turkey
https://www.food.com/recipe/marthas-perfect-roast-turkey-442389
Bacon Wrapped Turkey
https://littlesunnykitchen.com/bacon-wrapped-turkey/
METRO (DEC 18th – DEC 24th)
Fresh Grade a Turkey 5 - 8 Kg SALE: $57.20 avg.
Fresh Grade A Turkey 3-5 kg SALE: $35.20 avg.
Chicken Legs with back, Economy size 4 per tray SALE: $11.54 avg.
Chicken Thighs with Skin On, Economy size 4 per tray SALE: $10.38 avg.
Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $17.85 avg.
French steaks, Economy size 3 per tray SALE: $21.48 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.
Lean ground beef, pork and veal, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $18.49 avg.
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $11.00 avg.
Fontaine Family Rack of lamb SALE: $35.26 avg.
Blackberries 170 g REG: $3.99 SALE: $2.99
Blueberries 170 g REG: $3.99 SALE: $2.99
Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99
Strawberries SALE: $4.99
Cherries SALE: $17.61 avg.
Potatoes 10lb REG: $6.99 SALE: $4.99
SELECTION Eggs 12pk REG: $4.09 SALE: $2.99
SELECTION Bacon 375g REG: $7.99 SALE: $4.99
LACTANTIA 454g SALE: $8.49
KELLOGG’s Cereal SALE: $3.99
IRRESISTIBLE Orange Juice 1.54L REG: $5.49 SALE: $3.99
Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $6.49 SALE: $3.97
Becel Margarine 850 g REG: $9.79 SALE: $6.99
HYGRADE Hot Dogs SALE: $5.99
MAXI (DEC 18th – DEC 24th)
Maple Leaf Chicken Drumsticks SALE: $9.00
Maple Leaf Bone-in Chicken Thighs SALE: $9.00
Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $12.43 avg.
Quebec Beef Boneless Blade Roast SALE: $26.66
Top Sirloin Roast SALE: $16.83 avg.
Smoked Picnic Ham Pork Shoulder, Half SALE: $15.28 avg.
Lamb Leg Short Cut, Frozen SALE: $34.63 avg.
Blueberries SALE: $2.44
Pineapple SALE: $1.99
Farmer's Market Carrots, 3 lb Bag SALE: $0.99
Farmer's Market Yellow Onions, 3 lb Bag SALE: $0.99
Farmer's Market Yellow Potato, 10 lb SALE: $2.99
Lactantia Butter 454g SALE: $4.99
Becel Original Margarine 850 g SALE: $6.88
Hellmann's Mayonnaise SALE: $5.75
OASIS Orange Juice 1.5L SALE: $2.50
Dr Oetker Pizza SALE: $3.47
Habitant French-Canadian Pea Soup 796 ml SALE: $1.75
BREYERS Ice Cream SALE: $4.50
Nestlé Turtles Gift Box REG: $10.99 SALE: $4.50
Nestlé After Eight Mint Thins REG: $10.99 SALE: $4.50
Eggo’s 8pk SALE: $3.50
Heineken Beer 24pk REG: $43.29 SALE: $37.24
ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $4.99
ROYALE Paper Towel 3pk SALE: $4.99
SUPER C (DEC 18th – DEC 24th)
BUTTERBALL Frozen whole turkey 5-7 kg SALE: $25.80 avg.
Naturalia Boneless Grain-Fed Chicken Breasts 2 per tray SALE: $8.92 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $25.80 avg.
Chicken Legs with back, Economy size 6 to 8 per tray $13.46 avg.
Boneless sirloin roast SALE: $21.96 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size SALE: $29.67 avg.
Center cut pork loin roast SALE: $11.00 avg.
Lean ground pork, family size A tray contains on average 1100 g SALE: $9.68 avg.
Australian leg of lamb SALE: $41.50 avg.
Frozen Grade A Whole Duck SALE: $22.23 avg.
Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.77
Blueberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.77
Raspberries 170g REG: $4.49 SALE: $2.99
Pineapple SALE: $1.77
Potatoes 10lb REG: $5.99 SALE: $3.99
SELECTION Butter 454g SALE: $4.76 (PRICE MEMBER: $3.99 FRIDAY & SATURDAY ONLY)
P’tit Quebec Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.99
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $5.29 SALE: $3.99
PHILADELPHIA Original Cream Cheese 227 g REG: $4.49 SALE: $3.97
HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL REG: $5.95 SALE: $5.75
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.97
SELECTION Chicken Wings REG: $11.99 SALE: $9.99
BLOCK Basmati Rice 4.54 kg REG: $19.99 SALE: $12.99
555 Basmati Rice 4.54 kg REG: $16.79 SALE: $12.99
IRRESISTIBLE maple syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.88
Eggo’s 16pk REG: $6.49 SALE: $5.49
IRRESISTIBLE Ice Cream SALE: $4.99
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: $2.25
DANISH Butter cookies 340 g REG: $4.99 SALE: $3.99
CORONA Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $30.72
HEINEKEN Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $31.87
STELLA ARTOIS Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $31.87
IGA (DEC 18th – DEC 24th)
EXCELDOR Turkey SALE: $26.34 avg.
Maple Leaf Prime Ground Turkey 454g SALE: $8.49
Chicken Breast Halves Value Club Pack 1 breast (approx. 1.5 kg) SALE: $16.50 avg.
Prime Extra Lean Ground Chicken 454 g SALE: $8.49 avg.
Beef Tenderloin, 1 fillet (approx. 700 g) SALE: $30.85 avg.
Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $20.60 avg.
Sterling Silver Boneless Thick Cut Striploin Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $15.87 avg.
Sterling Silver Sirloin Flap Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $21.60 avg.
Extra Lean Ground Beef 1 pack (approx. 800 g) SALE: $16.74 avg.
Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.
Boneless Pork Loin Chops 6 chops (approx. 650 g) SALE: $7.87 avg.
Osso Buco Value Pack Pork Hocks 1 shank (approx. 1 kg) SALE: $13.21 avg.
Brome Lake Fresh Duck 1 whole (approx. 2.15 kg) SALE: $36.53 avg.
Opal Valley Australian Chilled Boneless Lamb Leg 1 leg (approx. 2 kg) REG: $79.98 avg. SALE: $48.46 avg.
Clementines 4lb REG: $7.99 SALE: $5.99
Pineapple SALE: $3.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
Cherries 1 bag (approx. 450 g) SALE: $6.93 avg.
COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $4.19 SALE: $3.33 SCENE CARD: $2.77
COMPLIMENTS Butter 454g REG: $6.79 SALE: $5.99
Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $5.77
Simply Orange With Pulp Orange Juice 1.54 L REG: 8.49 $4.77
Philadelphia Soft Original Cream Cheese 227g REG: $5.19 SALE: $3.97
GENERAL MILLS / KELLOGG’s Cereal SALE: $3.33
HYGRADE Hot Dogs 450g SALE: $5.99
FLAMINGO Breaded Chicken Breasts 600g REG: $16.99 SALE: $13.99
Eggo’s SALE: $3.49
Heineken Cans 24pk REG: $44.49 SALE: $31.87
Corona Beer 24pk REG: $44.49 SALE: $30.72 avg.
JEAN COUTU (DEC 18th – DEC 24th)
SCOTTIE Tissue 6pk SALE: $4.99
TIDE Laundry Detergent SALE: $6.99
LA PARISIENNE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: 3 x $10.00
SELECTION Toilet Paper 30pk SALE: $9.99
SPONGE TOWELS Paper Towel 8pk SALE: $11.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Butter SALE: $4.77
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NO NAME Peanut Butter SALE: $3.99
Dr.Oetker Pizza SALE: $3.99