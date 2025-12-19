Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

Martha's Perfect Roast Turkey

https://www.food.com/recipe/marthas-perfect-roast-turkey-442389

Bacon Wrapped Turkey

https://littlesunnykitchen.com/bacon-wrapped-turkey/

METRO (DEC 18th – DEC 24th)

Fresh Grade a Turkey 5 - 8 Kg SALE: $57.20 avg.

Fresh Grade A Turkey 3-5 kg SALE: $35.20 avg.

Chicken Legs with back, Economy size 4 per tray SALE: $11.54 avg.

Chicken Thighs with Skin On, Economy size 4 per tray SALE: $10.38 avg.

Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray SALE: $19.82 avg.

Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $17.85 avg.

French steaks, Economy size 3 per tray SALE: $21.48 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.

Lean ground beef, pork and veal, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $18.49 avg.

Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $11.00 avg.

Fontaine Family Rack of lamb SALE: $35.26 avg.

Blackberries 170 g REG: $3.99 SALE: $2.99

Blueberries 170 g REG: $3.99 SALE: $2.99

Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Strawberries SALE: $4.99

Cherries SALE: $17.61 avg.

Potatoes 10lb REG: $6.99 SALE: $4.99

SELECTION Eggs 12pk REG: $4.09 SALE: $2.99

SELECTION Bacon 375g REG: $7.99 SALE: $4.99

LACTANTIA 454g SALE: $8.49

KELLOGG’s Cereal SALE: $3.99

IRRESISTIBLE Orange Juice 1.54L REG: $5.49 SALE: $3.99

Philadelphia Original Cream Cheese 227 g REG: $6.49 SALE: $3.97

Becel Margarine 850 g REG: $9.79 SALE: $6.99

HYGRADE Hot Dogs SALE: $5.99

MAXI (DEC 18th – DEC 24th)

Maple Leaf Chicken Drumsticks SALE: $9.00

Maple Leaf Bone-in Chicken Thighs SALE: $9.00

Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $12.43 avg.

Quebec Beef Boneless Blade Roast SALE: $26.66

Top Sirloin Roast SALE: $16.83 avg.

Smoked Picnic Ham Pork Shoulder, Half SALE: $15.28 avg.

Lamb Leg Short Cut, Frozen SALE: $34.63 avg.

Blueberries SALE: $2.44

Pineapple SALE: $1.99

Farmer's Market Carrots, 3 lb Bag SALE: $0.99

Farmer's Market Yellow Onions, 3 lb Bag SALE: $0.99

Farmer's Market Yellow Potato, 10 lb SALE: $2.99

Lactantia Butter 454g SALE: $4.99

Becel Original Margarine 850 g SALE: $6.88

Hellmann's Mayonnaise SALE: $5.75

OASIS Orange Juice 1.5L SALE: $2.50

Dr Oetker Pizza SALE: $3.47

Habitant French-Canadian Pea Soup 796 ml SALE: $1.75

BREYERS Ice Cream SALE: $4.50

Nestlé Turtles Gift Box REG: $10.99 SALE: $4.50

Nestlé After Eight Mint Thins REG: $10.99 SALE: $4.50

Eggo’s 8pk SALE: $3.50

Heineken Beer 24pk REG: $43.29 SALE: $37.24

ROYALE Toilet Paper 15pk SALE: $4.99

ROYALE Paper Towel 3pk SALE: $4.99

SUPER C (DEC 18th – DEC 24th)

BUTTERBALL Frozen whole turkey 5-7 kg SALE: $25.80 avg.

Naturalia Boneless Grain-Fed Chicken Breasts 2 per tray SALE: $8.92 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $25.80 avg.

Chicken Legs with back, Economy size 6 to 8 per tray $13.46 avg.

Boneless sirloin roast SALE: $21.96 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size SALE: $29.67 avg.

Center cut pork loin roast SALE: $11.00 avg.

Lean ground pork, family size A tray contains on average 1100 g SALE: $9.68 avg.

Australian leg of lamb SALE: $41.50 avg.

Frozen Grade A Whole Duck SALE: $22.23 avg.

Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.77

Blueberries 170g REG: $4.49 SALE: $1.77

Raspberries 170g REG: $4.49 SALE: $2.99

Pineapple SALE: $1.77

Potatoes 10lb REG: $5.99 SALE: $3.99

SELECTION Butter 454g SALE: $4.76 (PRICE MEMBER: $3.99 FRIDAY & SATURDAY ONLY)

P’tit Quebec Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.99

OASIS Orange Juice 1.5L REG: $5.29 SALE: $3.99

PHILADELPHIA Original Cream Cheese 227 g REG: $4.49 SALE: $3.97

HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL REG: $5.95 SALE: $5.75

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.97

SELECTION Chicken Wings REG: $11.99 SALE: $9.99

BLOCK Basmati Rice 4.54 kg REG: $19.99 SALE: $12.99

555 Basmati Rice 4.54 kg REG: $16.79 SALE: $12.99

IRRESISTIBLE maple syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.88

Eggo’s 16pk REG: $6.49 SALE: $5.49

IRRESISTIBLE Ice Cream SALE: $4.99

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: $2.25

DANISH Butter cookies 340 g REG: $4.99 SALE: $3.99

CORONA Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $30.72

HEINEKEN Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $31.87

STELLA ARTOIS Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $31.87

IGA (DEC 18th – DEC 24th)

EXCELDOR Turkey SALE: $26.34 avg.

Maple Leaf Prime Ground Turkey 454g SALE: $8.49

Chicken Breast Halves Value Club Pack 1 breast (approx. 1.5 kg) SALE: $16.50 avg.

Prime Extra Lean Ground Chicken 454 g SALE: $8.49 avg.

Beef Tenderloin, 1 fillet (approx. 700 g) SALE: $30.85 avg.

Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $20.60 avg.

Sterling Silver Boneless Thick Cut Striploin Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $15.87 avg.

Sterling Silver Sirloin Flap Steak 1 steak (approx. 350 g) SALE: $21.60 avg.

Extra Lean Ground Beef 1 pack (approx. 800 g) SALE: $16.74 avg.

Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.

Boneless Pork Loin Chops 6 chops (approx. 650 g) SALE: $7.87 avg.

Osso Buco Value Pack Pork Hocks 1 shank (approx. 1 kg) SALE: $13.21 avg.

Brome Lake Fresh Duck 1 whole (approx. 2.15 kg) SALE: $36.53 avg.

Opal Valley Australian Chilled Boneless Lamb Leg 1 leg (approx. 2 kg) REG: $79.98 avg. SALE: $48.46 avg.

Clementines 4lb REG: $7.99 SALE: $5.99

Pineapple SALE: $3.99

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

Cherries 1 bag (approx. 450 g) SALE: $6.93 avg.

COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $4.19 SALE: $3.33 SCENE CARD: $2.77

COMPLIMENTS Butter 454g REG: $6.79 SALE: $5.99

Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $5.77

Simply Orange With Pulp Orange Juice 1.54 L REG: 8.49 $4.77

Philadelphia Soft Original Cream Cheese 227g REG: $5.19 SALE: $3.97

GENERAL MILLS / KELLOGG’s Cereal SALE: $3.33

HYGRADE Hot Dogs 450g SALE: $5.99

FLAMINGO Breaded Chicken Breasts 600g REG: $16.99 SALE: $13.99

Eggo’s SALE: $3.49

Heineken Cans 24pk REG: $44.49 SALE: $31.87

Corona Beer 24pk REG: $44.49 SALE: $30.72 avg.

JEAN COUTU (DEC 18th – DEC 24th)

SCOTTIE Tissue 6pk SALE: $4.99

TIDE Laundry Detergent SALE: $6.99

LA PARISIENNE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: 3 x $10.00

SELECTION Toilet Paper 30pk SALE: $9.99

SPONGE TOWELS Paper Towel 8pk SALE: $11.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Butter SALE: $4.77

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

NO NAME Bacon SALE: $3.99

NO NAME Peanut Butter SALE: $3.99

Dr.Oetker Pizza SALE: $3.99