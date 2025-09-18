Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!

Know of a good deal? E-mail Brian .

METRO (SEPT 18th – SEPT 24th)

Bone-in chicken breasts 3 per tray SALE: $12.10 avg.

Prime Split Chicken Wings, Value Pack SALE: $11.45 avg.

Ribsteak 1 steak per tray SALE: $16.53 avg.

Platinum Grill Boneless Inside Round Roast 1 roast per tray SALE: $15.41 avg.

Medium Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $12.91 avg.

Pork Chops Duo 2 per tray SALE: $17.16 avg.

Center-Cut Pork Loin Chops, Value Pack 4 per tray SALE: $21.80 avg.

New Zealand Lamb Shoulder Blade Chop, Value Pack 5 chops per tray SALE: $11.92 avg.

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

Romaine Lettuce 3pk REG: $4.99 SALE:$2.99

SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.49 SALE: $4.88

Selection Bacon 375 g REG: $5.99 SALE: $3.99

Philadelphia Original Cream Cheese Brick 250 g REG: $5.49 SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies / Crackers REG: $4.48 SALE: $2.44

Miss Vickie's Chips REG: $4.99 SALE: $3.99

CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $13.99 SALE: $6.99

SPONGETOWELS Paper Towels 3pk REG: $11.99 SALE: $6.99

SCOTTIES Tissue 6pk REG: $11.99 SALE: $6.99

MAXI (SEPT 18th – SEPT 24th)

Flamingo Young Turkey Frozen, Seasoned 5-7 KG SALE: $17.99

President's Choice Blue Menu Extra Lean Boneless Skinless Chicken Breasts SALE: $8.00

Bone-In Ribeye Steak SALE: $14.59 avg.

Extra Lean Ground Beef, Club Pack $17.37

Pork Loin Combo Chops, Club Pack SALE: $12.89 avg.

Pork Tenderloin 2pk SALE: $9.28 avg.

Strawberries 420g SALE: $2.95

Watermelon SALE: $5.00

Pineapple SALE: $3.00

Raspberries SALE: $3.84

Blackberries SALE: $3.84

Farmer's Market Potatoes, 10lb REG: $7.00 SALE: $2.99

Eggs 18pk SALE: $5.88

CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $6.50 SALE: $5.97

Lafleur Bacon 500 g REG: $11.00 SALE: $5.99

Lafleur Pork & Beef Fresh Sausage 375 g REG: $7.00 SALE: $5.00

Flamingo Breaded Chicken Breast Nuggets 680 g REG: $13.99 SALE: $6.50

HYGRADE Hot Dogs SALE: $3.00

St Hubert Chicken Pot Pie 800 g REG: $10.50 SALE: $8.77

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.50

Miss Vickies Chips SALE: $4.00

Bernard Maple Syrup 540 ml SALE: $5.99

SUPER C (SEPT 18th – SEPT 24th)

Flamingo Young Turkey Frozen, Seasoned 5-7 KG SALE: $12.68

Boneless and Skinless Chicken Thighs, Value Pack 9 to 11 per tray SALE: $16.47 avg.

Boneless Pork Shoulder Blade Roast 2 per tray SALE: $20.16 avg.

Pork chops, center cut 6 per tray SALE: $9.63 avg.

Lean ground pork, family size A tray contains on average 1100 g SALE: $9.63 avg.

Strawberries SALE: $3.97

Pineapple SALE: $2.97

Watermelon SALE: $5.97

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.27

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.27

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $6.79 SALE: $4.97

GENERAL MILLS Ceral, Family Size SALE: $4.87

FLAMINGO Chicken Wings 550g REG: $15.99 SALE: $8.97

Baton Rouge BBQ Pork Back Ribs 585 g REG: $15.99 SALE: $9.77

PARLOUR Ice Cream 1.5L REG: $4.99 SALE: $3.47

Miss Vickie's Chips REG: $4.99 SALE: $3.77

Eggo’s 8pk REG: $3.99 SALE: $2.97

TIDE Laundry Detergent 2.72L REG: $11.99 SALE: $7.77

SCOTTIES Tissue 9pk REG: $13.99 SALE: $5.77

IGA (SEPT 18th – SEPT 24th)

Whole Chicken (approx. 1.55 kg) SALE: $13.64 avg.

Exceldor Boneless Chicken Breast 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $9.91 avg.

Prime Extra Lean Ground Chicken 454 g SALE: $8.49

Porterhouse Loin Grilling Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $7.27 avg.

Value Pack Beef Hip Cubes 1 pack (approx. 800 g) SALE: $20.26 avg.

Family Size Fresh Lean Ground Beef 1 pack (approx. 1.2 kg) SALE: $15.79 avg.

Osso Buco Value Pack Pork Hocks 1 shank (approx. 1 kg) SALE: $13.21 avg.

Value Pack Pork Chops Center Cut 6 chops (approx. 800 g) SALE: $8.80 avg.

Maple Leaf Prime Extra lean Ground Turkey 454 g SALE: $ $8.49

Strawberries REG: $5.99 SALE: $4.99

Raspberries SALE: $4.99

Blackberries SALE: $4.99

Romaine Lettuce 3pk REG: $3.99 SALE: $1.97

COMPLIMENTS Carrots REG: $4.99 SALE: $2.97

COMPLIMENTS Butter 454g REG: $6.79 SALE: $4.88

COMPLIMENTS Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.44

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97

GENERAL MILLS Cereal, Family Size REG: $7.99 SALE: $4.87

HELLMANN’S Mayonnaise 890 ml REG: $7.49 SALE: $5.95

Baton Rouge Pork BBQ Back Ribs 585 g REG: $17.99 SALE: $13.99

MCCAIN Fries REG: $5.49 SALE: $2.99

Eggo’s 16pk REG: $7.99 SALE: $5.49

CASCADES Paper Towel 6pk REG: $11.29 SALE: $6.99

CASCADES Toilet Paper 12pk REG: $11.29 SALE: $6.99

ROYALE Tissue 6pk REG: $10.49 SALE: $6.99

JEAN COUTU (SEPT 18th – SEPT 24th)

CASHMERE Toilet Paper 6-8pk SALE: $4.99

TIDE/GAIN Laundry Detergent SALE: $4.99

SPONGETOWELS 6pk SALE: $9.99

SELECTION Tissue 6pk SALE: $4.99

SELECTION / PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: 2 x $3.00

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.89

NO NAME Butter 454g SALE: $4.99

PC Bacon SALE: $5.99

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $4.00

DR. OETKER Pizza SALE: $4.49

FLAMINGO Chicken Wings SALE: $10.99

PC Chicken Nuggets or Strips SALE: $5.99

PC Tissue 6pk SALE: $4.99

PC MAX or ROYALE TIGER Paper Towel 2-3pk SALE: $6.99

PC Water 24pk SALE: 2 x $4.00