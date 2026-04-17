Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
METRO (April 16th – April 22nd)
Exceldor Whole Chicken Less than 2 kg SALE: $16.50 avg.
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $13.21 avg.
Chicken Legs with Back, Value Pack 4 per tray SALE: $13.20 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $26.43 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $14.39 avg.
Rib steak, Economy size 2 per tray SALE: $28.20 avg.
Irresistible Bavette steak with white wine and shallots 225 g REG: $13.99 SALE: $8.99
Extra-lean ground pork, Economy size, A tray contains on average 1250 g SALE: $12.38 avg.
Boneless pork chops, center cut, economy size 6 per tray SALE: $15.85 avg.
Baby Back Pork Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $16.51 avg.
Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.94 avg.
Snow Crab Section SALE: $9.92 avg.
Strawberries 454 g SALE: $4.99
Blackberries 170 g SALE $3.99
Pineapple SALE: $3.99
Eggs 30pk SALE: $9.99
TROPICANA Orange Juice 1.36 L REG: $7.49 SALE: $4.99
KELLOGG’s Cereal SALE: $3.99
LA CAGE Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $8.99
Dr. Oetker Frozen Thin Crust Pizza REG: $6.99 SALE: $3.47
PRIMO Pasta SALE: $2.49
HYGRADE Hot Dogs REG: $6.99 SALE: 2 x $7.00
CAVENDISH Fries SALE: $3.99
KRAFT Original Cheddar Processed Cheese Product Thick Slices 390 g REG: $8.29 SALE: $3.97
MAXI (April 16th – April 22nd)
Chicken Drumsticks, Club Pack SALE: $4.86 avg.
Chicken Breast Fillet, Club Pack SALE: $14.82 avg.
Butcher's Choice Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $19.64 avg.
Houston Avenue Bar & Grill Seasoned Flap Steak, Steakhouse Flavor 225 g SALE: $7.88
Pineapple SALE: $3.88
Raspberries 170 g SALE: $1.98
White/Russet Small Potatoes, 3lb 1.36 kg SALE: $0.88
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00
POST Cereal, Family Size SALE: $5.88
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.50
Natrel Fine-Filtered 2% Milk 2 l SALE: $4.88
Hellmann's Real Mayonnaise 890ml SALE: $5.98
Baton Rouge BBQ Pork Ribs 585 g SALE: $9.88
Flamingo Breaded Chicken Breast Nuggets 680 g SALE: $6.88
HYGRADE Hot Dogs REG: $4.00 SALE: $2.48
CAVENDISH Fries SALE: $2.88
Eggo’s 8pk SALE: $3.50
CASHMERE Toilet Paper 15pk SALE: REG: $10.00 SALE: $6.88
Oral B Cavity Defense Toothbrush 40 Soft SALE: $0.88
Colgate Cavity Protection Fluoride Toothpaste, Regular 95 ml SALE: $0.88
SUPER C (April 16th – April 22nd)
Chicken Drumstick, Value Pack 10 to 12 per tray SALE: $11.86 avg.
Prime Boneless, Skinless Chicken Breasts SALE: $12.48 avg.
Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1500 g SALE: $24.71 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $29.67
French Steak, Value Pack 3 to 4 per tray SALE: $15.82 avg.
King's roast wrapped in pork fat SALE: $15.15 avg.
Pork Chops Duo, Value Pack 6 per tray SALE: $9.14 avg.
Fresh Atlantic salmon fillets, Economy size 1 per tray SALE: $12.09 avg.
Strawberries 454 g reg: $4.99 sale: $1.97
Pineapple REG: $3.99 SALE: $1.97
Raspberries 170 g SALE: $3.97
Blackberries 170 g SALE: $3.97
Blueberries 170 g SALE: $3.97
Sweet pink onions 2lb REG: $4.99 SALE: $1.77
Yellow Onions 3lb REG: $2.99 SALE: $1.77
Romaine lettuce hearts 3 units per package REG: $6.99 SALE: $2.97
Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $1.47
KRAFT Peanut Butter 1 kg SALE: $5.97
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.97
Philadelphia Original Cream Cheese 340 g REG: $6.99 SALE: $4.97
Lafleur Bacon 500 g REG: $10.99 SALE: $5.97
Lafleur Hot Dogs 12pk REG: $6.29 SALE: $2.97
P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g SALE: $5.47
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g SALE: $5.47
Irresistible Amber Maple Syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.97
CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $14.49 SALE: $6.97
SPONGE TOWELS Paper Towels 4pk REG: $13.99 SALE: $6.97
SCOTTIES Tissue 9pk REG: $13.99 SALE: $6.97
TIDE Laundry Detergent 2.72 L REG: $12.99 SALE: $7.97
IGA (April 16th – April 22nd)
FERME DES VOLTIGEURS Grain Fed Chicken SALE: $4.49/lb
EXCELDORE Boneless Chicken Breasts SALE: $5.99/lb
Stewing Beef Cubes SALE: $10.99/lb
Pork Back Ribs SALE: $7.99/lb
Pork Shoulder Roast SALE: $1.99/lb
Frozen Pork Tenderloins SALE: $3.44/lb
Ground Veal SALE: $4.88/lb
VASCO & CO Frozen Smoked Coho Salmon REG: $19.99 SALE: $9.99
Fresh Snow Crab SALE: $19.99/lb SCENE MEMBER: $17.99/lb
Raspberries 340g REG: $11.98 SALE: $4.77
COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $4.19 SALE: $3.49
Kellogg’s Cereal 460g SALE: $3.87
COMPLIMENTS Shredded Cheese 210 or 230 g SALE: $4.88
COMPLIMENTS Cheese Block 400g SALE: $5.49
MAG Mayonnaise 750 or 890 mL SALE: $4.88
CATELLI Pasta SALE: $1.66
HYGRADE Hot Dogs 450g SALE: $4.99
KRAFT Singles 390 or 410 g SALE: $3.97
LAC BROME Duck Wings SALE: $9.99 SCENE MEMBER: $8.99
FLAMINGO Chicken Wings SALE: $9.99 SCENE MEMBER: $8.99
PINTY'S Chicken Wings SALE: $9.99 SCENE MEMBER: $8.99
BENNY & CO. Chicken Fillets, Tenders, Drumsticks, & Nuggets SALE: $12.99
BENNY & CO. Pork Spare Ribs SALE: $14.99
RICARDO Frozen Wagyu Beef Burgers 560 g SALE: $14.99
Eggo’s 8pk SALE: $3.49
HEINZ Condiment 3pk SALE: $7.99
JEAN COUTU (April 16th – April 22nd)
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99
CASHMERE Toilet Paper 8pk SALE: $3.99
SELECTION Paper Towels 12pk SALE: $9.99
SPONGE TOWELS Paper Towels 6pk SALE: $9.99
TIDE Laundry Detergent 2.72 L SALE: $7.77
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Butter SALE: $4.99
NO NAME Bacon SALE: $3.99
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $4.00
Miss Vickie’s Chips SALE: 2 x $7.60
NO NAME/PC Tissues 6pk SALE: $4.99