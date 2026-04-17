METRO (April 16th – April 22nd)

Exceldor Whole Chicken Less than 2 kg SALE: $16.50 avg.

Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $19.82 avg.

Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $13.21 avg.

Chicken Legs with Back, Value Pack 4 per tray SALE: $13.20 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $26.43 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $14.39 avg.

Rib steak, Economy size 2 per tray SALE: $28.20 avg.

Irresistible Bavette steak with white wine and shallots 225 g REG: $13.99 SALE: $8.99

Extra-lean ground pork, Economy size, A tray contains on average 1250 g SALE: $12.38 avg.

Boneless pork chops, center cut, economy size 6 per tray SALE: $15.85 avg.

Baby Back Pork Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $13.10 avg.

Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $16.51 avg.

Fontaine Family Lamb chop SALE: $20.94 avg.

Snow Crab Section SALE: $9.92 avg.

Strawberries 454 g SALE: $4.99

Blackberries 170 g SALE $3.99

Pineapple SALE: $3.99

Eggs 30pk SALE: $9.99

TROPICANA Orange Juice 1.36 L REG: $7.49 SALE: $4.99

KELLOGG’s Cereal SALE: $3.99

LA CAGE Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $8.99

Dr. Oetker Frozen Thin Crust Pizza REG: $6.99 SALE: $3.47

PRIMO Pasta SALE: $2.49

HYGRADE Hot Dogs REG: $6.99 SALE: 2 x $7.00

CAVENDISH Fries SALE: $3.99

KRAFT Original Cheddar Processed Cheese Product Thick Slices 390 g REG: $8.29 SALE: $3.97

MAXI (April 16th – April 22nd)

Chicken Drumsticks, Club Pack SALE: $4.86 avg.

Chicken Breast Fillet, Club Pack SALE: $14.82 avg.

Butcher's Choice Extra Lean Ground Beef, Club Pack SALE: $19.64 avg.

Houston Avenue Bar & Grill Seasoned Flap Steak, Steakhouse Flavor 225 g SALE: $7.88

Pineapple SALE: $3.88

Raspberries 170 g SALE: $1.98

White/Russet Small Potatoes, 3lb 1.36 kg SALE: $0.88

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $6.00

POST Cereal, Family Size SALE: $5.88

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.50

Natrel Fine-Filtered 2% Milk 2 l SALE: $4.88

Hellmann's Real Mayonnaise 890ml SALE: $5.98

Baton Rouge BBQ Pork Ribs 585 g SALE: $9.88

Flamingo Breaded Chicken Breast Nuggets 680 g SALE: $6.88

HYGRADE Hot Dogs REG: $4.00 SALE: $2.48

CAVENDISH Fries SALE: $2.88

Eggo’s 8pk SALE: $3.50

CASHMERE Toilet Paper 15pk SALE: REG: $10.00 SALE: $6.88

Oral B Cavity Defense Toothbrush 40 Soft SALE: $0.88

Colgate Cavity Protection Fluoride Toothpaste, Regular 95 ml SALE: $0.88

SUPER C (April 16th – April 22nd)

Chicken Drumstick, Value Pack 10 to 12 per tray SALE: $11.86 avg.

Prime Boneless, Skinless Chicken Breasts SALE: $12.48 avg.

Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1500 g SALE: $24.71 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $29.67

French Steak, Value Pack 3 to 4 per tray SALE: $15.82 avg.

King's roast wrapped in pork fat SALE: $15.15 avg.

Pork Chops Duo, Value Pack 6 per tray SALE: $9.14 avg.

Fresh Atlantic salmon fillets, Economy size 1 per tray SALE: $12.09 avg.

Strawberries 454 g reg: $4.99 sale: $1.97

Pineapple REG: $3.99 SALE: $1.97

Raspberries 170 g SALE: $3.97

Blackberries 170 g SALE: $3.97

Blueberries 170 g SALE: $3.97

Sweet pink onions 2lb REG: $4.99 SALE: $1.77

Yellow Onions 3lb REG: $2.99 SALE: $1.77

Romaine lettuce hearts 3 units per package REG: $6.99 SALE: $2.97

Small yellow-fleshed potatoes 3 lb REG: $2.99 SALE: $1.47

KRAFT Peanut Butter 1 kg SALE: $5.97

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.97

Philadelphia Original Cream Cheese 340 g REG: $6.99 SALE: $4.97

Lafleur Bacon 500 g REG: $10.99 SALE: $5.97

Lafleur Hot Dogs 12pk REG: $6.29 SALE: $2.97

P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g SALE: $5.47

BLACK DIAMOND Cheese Block 400g SALE: $5.47

Irresistible Amber Maple Syrup 540 mL REG: $9.99 SALE: $5.97

CASHMERE Toilet Paper 12pk REG: $14.49 SALE: $6.97

SPONGE TOWELS Paper Towels 4pk REG: $13.99 SALE: $6.97

SCOTTIES Tissue 9pk REG: $13.99 SALE: $6.97

TIDE Laundry Detergent 2.72 L REG: $12.99 SALE: $7.97

IGA (April 16th – April 22nd)

FERME DES VOLTIGEURS Grain Fed Chicken SALE: $4.49/lb

EXCELDORE Boneless Chicken Breasts SALE: $5.99/lb

Stewing Beef Cubes SALE: $10.99/lb

Pork Back Ribs SALE: $7.99/lb

Pork Shoulder Roast SALE: $1.99/lb

Frozen Pork Tenderloins SALE: $3.44/lb

Ground Veal SALE: $4.88/lb

VASCO & CO Frozen Smoked Coho Salmon REG: $19.99 SALE: $9.99

Fresh Snow Crab SALE: $19.99/lb SCENE MEMBER: $17.99/lb

Raspberries 340g REG: $11.98 SALE: $4.77

COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $4.19 SALE: $3.49

Kellogg’s Cereal 460g SALE: $3.87

COMPLIMENTS Shredded Cheese 210 or 230 g SALE: $4.88

COMPLIMENTS Cheese Block 400g SALE: $5.49

MAG Mayonnaise 750 or 890 mL SALE: $4.88

CATELLI Pasta SALE: $1.66

HYGRADE Hot Dogs 450g SALE: $4.99

KRAFT Singles 390 or 410 g SALE: $3.97

LAC BROME Duck Wings SALE: $9.99 SCENE MEMBER: $8.99

FLAMINGO Chicken Wings SALE: $9.99 SCENE MEMBER: $8.99

PINTY'S Chicken Wings SALE: $9.99 SCENE MEMBER: $8.99

BENNY & CO. Chicken Fillets, Tenders, Drumsticks, & Nuggets SALE: $12.99

BENNY & CO. Pork Spare Ribs SALE: $14.99

RICARDO Frozen Wagyu Beef Burgers 560 g SALE: $14.99

Eggo’s 8pk SALE: $3.49

HEINZ Condiment 3pk SALE: $7.99

JEAN COUTU (April 16th – April 22nd)

SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99

CASHMERE Toilet Paper 8pk SALE: $3.99

SELECTION Paper Towels 12pk SALE: $9.99

SPONGE TOWELS Paper Towels 6pk SALE: $9.99

TIDE Laundry Detergent 2.72 L SALE: $7.77

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

NO NAME Butter SALE: $4.99

NO NAME Bacon SALE: $3.99

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99

CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $4.00

Miss Vickie’s Chips SALE: 2 x $7.60

NO NAME/PC Tissues 6pk SALE: $4.99