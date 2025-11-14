Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
METRO (NOV 13th – NOV 19th)
Flamingo Turkey SALE: $19.02 avg.
Butterball Turkey SALE: $33.66 avg.
Whole Chicken SALE: $14.85 avg.
Chicken thighs with back, Economy size 4 per tray SALE: $11.54 avg.
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Boston Top Sirloin Steak, Value Pack 2 per tray SALE: $13.21 avg.
PLATINUM PLUS AAA beef top sirloin steak SALE: $11.90 avg.
Top Sirloin Picanha Roast SALE: $19.82 avg.
Boneless top sirloin roast SALE: $12.33 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.
Boneless pork chops, center cut, economy size 6 per tray SALE: $9.23 avg.
Lean ground pork, Economy size A tray contains on average 1250 g SALE: $11.00 avg.
Pork back ribs, Economy size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Half boneless pork loin, Economy size SALE: $7.68 avg.
Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.44
Blackberries 170 g REG: $4.99 SALE: $2.44
Cranberries 340g REG: $3.99 SALE: $2.44
BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.97
MERE MICHEL 375g REG: $9.49 SALE: $5.99
NUTRI Large Brown Eggs 12pk SALE: $4.99
KELLOGG’S / GENERAL MILLS Cereal SALE: $5.99
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $5.77
BECEL Margarine 850g REG: $9.79
ACTIVIA 2.2% Vanilla Probiotic Yogurt 650 g REG: $5.69 SALE: $3.79
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $6.49 SALE: $4.49
LA CAGE Breaded Chicken Strips REG: $14.99 SALE: $5.99 (FRIDAY & SATURDAY ONLY)
LA CAGE Chicken Wings 550g REG: $16.99 SALE: $8.99
MAXI (NOV 13th – NOV 19th)
FLAMINGO Turkey SALE: $17.99
President's Choice Blue Menu Extra Lean Boneless Skinless Chicken Breasts SALE: $8.00
Alpha Beef Striploin Steak SALE: $17.00
Boneless Blade Roast SALE: $20.30 avg.
Grass Fed Lean Ground Beef 450 g SALE: $5.00
President's Choice Seasoned Pork Loin Roast Maple Apple Flavor SALE: $14.00
Raspberries 170 g SALE: $3.99
Blackberries 170 g SALE: $3.99
Mango SALE: $1.00
Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag SALE: $1.77
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.00
HELLMANN’S Mayonnaise 890ml SALE: $5.75
PHILADELPHIA Cream Cheese 340g SALE: $4.99
HYGRADE Hot Dogs 450g SALE: $3.50
PC Bacon 500g REG: $8.00 SALE: $6.00
MCCAIN Fries SALE: $3.50
Eggo’s 8pk SALE: $3.50
HEINEKEN Beer 24pk SALE: $34.77
ROYALE Toilet Paper 15pk REG: $12.50 SALE: $6.99
NIVEA Body Wash SALE: $4.50
NO NAME Windshield Washer Fluid 3.78 L SALE: $2.44
SUPER C (NOV 13th – NOV 19th)
Chicken drumsticks, Economy size 10 to 12 per tray SALE: $11.92 avg.
Boneless Beef Shoulder SALE: $16.64 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $22.90 avg.
Pork belly rib, Economy size 2 per tray SALE: $15.07 avg.
Picnic Pork Shoulder Roast, Economy Size 2 per tray SALE: $23.84 avg.
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $13.21 avg.
Ground grain-fed veal, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $12.83 avg.
Raspberries 170 g REG: $4.49 SALE: $2.99
Blueberries 170 g REG: $4.49 SALE: $2.99
Blackberries 170 g REG: $4.49 SALE: $2.99
Pineapple REG: $3.99 SALE: $2.99
Eggs SALE: $2.97
Rome Mild Italian sausages 5pk REG: $7.49 SALE: $3.96
GENERAL MILLS Cereal SALE: $2.87
CRACKER BARREL Cheese Blocks 400g REG: $7.49 SALE: $5.97
SILK Almond Beverage REG: $4.99 SALE: $3.97
CATELLI Pasta REG: $3.99 SALE: $1.95
CATELLI Pasta Sauce 600ml SALE: $1.99
HEINEKEN Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $36.29
CORONA Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $36.99
SPONGETOWELS 3pk REG: $10.49 SALE: $6.99
TIDE Laundry Detergent 2.72 L REG: $11.99 SALE: $7.55
IGA (NOV 13th – NOV 19th)
Chicken Legs 6 legs (approx. 1.4 kg) SALE: $9.23 avg.
Boneless Blade Inside Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $24.34 avg.
Porterhouse Loin Grilling Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $9.25 avg.
Beef Stewing Cubes 1 pack (approx. 800 g) SALE: $17.62 avg.
Pork Loin Roast Boneless Half Value Pack 1 loin (approx. 2.5 kg) SALE: $22.00 avg.
Osso Buco Value Pack Pork Hocks 1 shank (approx. 1 kg) SALE: $13.21 avg.
Clementines 2lb REG: $5.99 SALE: $4.99
Avocado 2kg REG: $11.99 SALE: $6.99
Eggs 18pk REG: $6.19 SALE: $4.99
CRACKER BARRAL Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97
LACTANTIA Butter 454g REG: $8.79 SALE: $4.99
LACTANTIA Milk 2L REG: $5.49 SALE: $4.49
SILK Almond beverage 1.89 L REG: $5.49 SALE: $3.99
PHILADELPHIA Cream Cheese 450g REG: $8.99 SALE: $5.97
GENERAL MILLS / KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47
ST-HUBERT Chicken Pie 800g REG: $13.99 SALE: $6.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $13.99
CAVENDISH Fries 650g REG: $5.29 SALE: $3.49
HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $6.99 SALE: $5.99
RUSTICA Frozen Pizza 665g REG: $10.49 SALE: $5.99
JEAN COUTU (NOV 13th – NOV 19th)
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $4.97
CHARMIN Toilet Paper 9pk SALE: $9.97
SELECTION Toilet Paper 30pk SALE: $9.97
SPONGETOWELS Paper Towel 8pk SALE: $11.97
TIDE Laundry Detergent SALE: $2.99
COLGATE Toothpaste SALE: $0.99
PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: $0.99
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.49
PC Bacon SALE: $4.99
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
CHRISTIE Cookies & Crackers SALE: 2 x $5.00
NO NAME / PC Tissues 6pk SALE: $5.49
ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99
Sunlight/Purex Laundry Detergent SALE: $5.99