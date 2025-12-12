Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

RECIPE OF THE WEEK:

Gordon Ramsay’s Soft Scrambled Eggs

https://www.gordonramsayrestaurants.com/recipes/scrambled-eggs/?srsltid=AfmBOoq7H_B65iMKHUCWziBzQWBpUcmXQS9cbxMv8wB2TCMVy8r-U8iP

Tornado omelette

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/tornado-omelette

METRO (DEC 11th – DEC 17th)

Butterball Turkey 5-7 kg SALE: $26.34 avg.

Life Smart Grain-fed Whole Chicken SALE: $22.00 avg.

Chicken Drumsticks, Value Pack 10 per tray SALE: $9.68 avg.

Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 4 per tray $19.82 avg.

Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.

Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $17.85 avg.

Beef Bourguignon Cubes, Economy Size 1 package SALE: $21.14 avg.

Roast filet mignon SALE: $44.07 avg.

Vacuum-packed beef tenderloin SALE: $56.19 avg.

Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $19.26 avg.

Boneless Center-Cut Pork Chops, Value Pack 6 per tray SALE: $14.52 avg.

Pineapple SALE: $3.99

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.99

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $1.99

SELECTION Cheese Block 400g REG: $6.99 SALE: $4.44

SELECTION Eggs, Economoy Size, 30pk SALE: $9.99

MÈRE MICHEL Bacon 375 g REG: $8.49 SALE: $5.99

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99

HELLMANN’S Mayonnaise 890ml REG: $7.49 SALE: $5.75

ACTIVIA 2.2% Vanilla Probiotic Yogurt 650 g REG: $5.69 SALE: $3.79

MISS VICKIE’S Chips REG: $5.29 SALE: $3.75

PLANTERS Nuts 200g REG: $7.99 SALE: $3.99

Eggo’s 16pk REG: $7.49 SALE: $5.99

CLASSICO Pasta Sauce REG: $5.99 SALE: $2.97

CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $4.99 (FRIDAY, SATURDAY, & SUNDAY ONLY)

MAXI (DEC 11th – DEC 17th)

Chicken Drumsticks, Club Pack SALE: $4.93 avg.

Chicken Breast Fillet, Club Pack SALE: $14.50 avg.

Boneless Blade Roast SALE: $20.30 avg.

QUEBEC BEEF Lean Ground Beef 908 g SALE: $17.00

HOUSTON AVENUE BAR & GRILL Seasoned Flap Steak 225 g SALE: $7.99

Pork Loin Combo Chops, Club Pack SALE: $7.26 avg.

BUTCHER'S CHOICE Ground Pork Medium, Club Pack SALE: $11.91 avg.

Blackberries SALE: $1.47

Mango SALE: $0.99

Clementines SALE: $3.99

Pineapple SALE: $3.00

Eggs SALE: $2.99

P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g SALE: $4.97

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.50

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.97

HYGRADE Hot Dogs SALE: $2.44

BATON ROUGE BBQ Pork Back Ribs 585 g SALE: $11.00

HELLMANN’S Mayonnaise 890ml SALE: $5.75

LLOYDIE'S Jamaican Style Patties SALE: $6.49

NO NAME 100% Pure Vegetable Oil 3L SALE: $4.99 (FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY ONLY)

NO NAME 100% Pure Canola Oil 3L SALE: $4.99 (FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY ONLY)

ROYAL Tissue 6pk SALE: $3.75

HEINEKEN Beer 24pk SALE: $31.87

SUPER C (DEC 11th – DEC 17th)

Flamingo Turkey SALE: $19.02 avg.

Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $20.64 avg.

Chicken Drumstick, Value Pack 10 to 12 per tray SALE: $11.92 avg.

King's roast wrapped in pork fat SALE: $14.93 AVG.

Pepper Steak, Value Pack 3 to 4 per tray SALE: $15.86 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1600 g SALE: $24.66 avg.

Pork osso buco, family size 8 osso buco per tray SALE: $13.31 avg.

Half loin of boneless pork rib end SALE: $17.69 avg.

Side Ribs Pork, Value Pack 2 per tray SALE: $20.52 avg.

Pineapple SALE: $2.99

Raspberries 170g REG: $4.49 SALE: $2.99

Blackberries 170g REG: $4.49 SALE: $2.99

Carrots 3 lb REG: $2.99 SALE: $0.87

Onions 3 lb REG: $2.99 SALE: $0.87

Potatoes 10lb REG: $5.99 SALE: $3.99

SELECTION Eggs REG: $4.09 SALE: $2.99

SIMPLY Orange Juice 2.25 L REG: $9.49 SALE: $5.88

CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $7.49 SALE: $5.97

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.33

PHILADELPHIA Original Cream Cheese 227 g REG: $4.49 SALE: $3.97

HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL SALE: $5.75

MCCAIN Fries REG: $5.49 SALE: $2.99

ST HUBERT Chicken Wings 575g REG: $15.99 SALE: $12.99

DANISH Butter Cookies 340 g SALE: $4.99

HEINEKEN Beer REG: $44.29 SALE: $31.87

STELLA ARTOIS Beer REG: $44.29 SALE: $31.87

CORONA Beer REG: $44.29 SALE: $33.05

IGA (DEC 11th – DEC 17th)

Exceldor Turkey 1 whole (approx. 6 kg) SALE: $26.34 avg.

Exceldor Boneless Chicken Breast 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $9.91 avg.

Boneless Chicken Thighs, Value Pack, 12 thighs (approx. 1 kg) SALE: $18.72 avg.

Chicken Drumsticks Value Pack, 12 drumsticks (approx. 1.25 kg) SALE: $9.61 avg.

Inside Round French Roast 1 roast (approx. 850 g) SALE: $21.53 avg.

French Style Inside Round Steak 3 steaks (approx. 600 g) SALE: $15.86 avg.

Sterling Silver Macreous Pave Steak 1 steak (approx. 200 g) SALE: $4.40 avg.

Fontaine Family Strip Loin Steak AAA Aged Beef SALE: $16.99

Pork Tenderloin, Family Size, 2 fillets (approx. 900 g) SALE: $12.88 avg.

Rib End Hotel Pork Chops, Family Size, 4 chops (approx. 350 g) SALE: $6.16 avg.

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.00

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.00

Compliments Potatoes 4.54 kg REG: $6.99 SALE: $4.99

Compliments Free Run Large White Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $4.49

Lactantia Butter 454g REG: $8.79 SALE: $5.99 IGA APP PRICE: $4.99

Lactantia Milk 2L REG: $5.49 SALE: $4.49

Philadelphia Soft Original Cream Cheese 227 g REG: $5.19 SALE: $3.97

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.87

Danone Activia Stirred Vanilla Yogurt 650g REG: $5.49 SALE: $3.33

Catelli Pasta 500g REG: $2.69 SALE: $1.25

LAFLEUR Hot Dogs 450g REG: $5.99 SALE: $4.99

Benny&Co. Traditional Bbq Ribs 635 g REG: $17.99 SALE: $10.99 SCENE MEMBER: $8.99

Benny&Co. Chicken Tenders 600 g SALE: $10.99 SCENE MEMBER: $8.99

Heinz Squeeze Ketchup 1 L REG: $6.99 SALE: $4.97

NESTLE Ice Cream 1.5L REG: $8.99 SALE: $4.94

JEAN COUTU (DEC 11th – DEC 17th)

TIDE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: $1.00

SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $4.49 (DEC 12 & 13) SALE: $5.99 (REST OF WEEK)

BOUNTY Paper Towels 6pk SALE: $11.49 (DEC 12 & 13) SALE: $11.99 (REST OF WEEK)

CHARMIN Toilet Paper 12pk SALE: $11.49 (DEC 12 & 13) SALE: $11.99 (REST OF WEEK)

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs 12pk SALE: $3.49

PC Bacon SALE: $4.99

NO NAME Butter SALE: $4.77

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99

DR. OETKER Frozen Pizza SALE: $3.99

MISS VICKIE’S Chips SALE: 2 x $7.50

NO NAME Tissues 6pk SALE: $4.99

CREST / COLGATE Toothpaste SALE: $1.29

TIDE Laundry Detergent SALE: $4.99