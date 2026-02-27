Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram

RECIPE OF THE WEEK: Kevin’s Chili from ‘The Office’

METRO (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)

Whole Chicken SALE: $14.85 avg.

Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $11.99 avg.

Boneless chicken thighs, Economy size 10 per tray SALE: $18.72 avg.

Whole beef tenderloin, vacuum-packed SALE: $154.25 avg.

Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $28.64 avg.

Platinum Plus AAA Beef Striploin Steak SALE: $18.18 avg.

Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.

Fontaine Family Lean Ground Beef 454 g REG: $11.99 SALE: $7.99

Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $10.87 avg.

Pork Side Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $14.85 avg.

Frozen Coho salmon fillet 1 per tray (1,200 g avg.) SALE: $23.78 avg.

Irresistible Slices of cold-smoked Atlantic salmon 70 g REG: $7.99 SALE: $3.99 (FRIDAY SATURDAY ONLY)

Strawberries 454g REG: $4.99 SALE: $2.99

Organic Strawberries 454g REG: $6.99 SALE: $2.99

Blackberries 170g SALE: $3.99

Raspberries 170g SALE: $3.99

SELECTION Eggs 12pk SALE: $5.29

SELECTION Butter 454g REG: $6.49 SALE: $4.97

MERE MICHEL Bacon 375g REG: $8.49 SALE: $5.99

OASIS Orange Juice 1.5L REG: $7.29 SALE: $5.99

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47

Philadelphia Original Cream Cheese 340 g REG: $8.49 SALE: $6.49

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $8.79 SALE: $6.99

MAPLE LEAF Frozen Stuffed Chicken Cutlets 568g REG: $17.49 SALE: $15.99 (BUY ONE GET ONE FREE)

MAPLE LEAF Chicken Nuggets 700g REG: $17.49 SALE: $15.99 (BUY ONE GET ONE FREE)

MAPLE LEAF Chicken Burgers 700g REG: $17.49 SALE: $15.99 (BUY ONE GET ONE FREE)

MIKES Frozen Pizza 840g REG: $11.99 SALE: $5.99

HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $7.49 SALE: $5.99

Selection Frozen breaded chicken strips 800 g REG: $10.99 SALE: $9.99

PARLOUR Ice Cream 1.5L REG: $5.99 SALE: $3.99

Selection Windshield washer fluid SALE: 4 x $16.99

MAXI (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)

Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $12.95 avg.

Maple Leaf Chicken Drumsticks 872g SALE: $9.00

Maple Leaf Bone-in Chicken Thighs SALE: $9.00

Grass-Fed Medium Ground Beef 450 g REG: $7.50 SALE: $5.88

Strawberries 454g SALE: $4.88

Pineapple SALE: $3.88

Watermelon (9lb avg.) SALE: $7.88

Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag REG: $4.99 SALE: $1.99

Farmer's Market Avocado Bag SALE: $2.88

BECEL Margarine 427g SALE: $3.88

President's Choice Orange Juice 2.5L SALE: $6.88

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.50

President's Choice Pub Recipe Chicken Strips 700g REG: $7.50 SALE: $4.88

Dr Oetker Giuseppe Pizza 785 g SALE: $5.88

CAVENDISH FARMS Fries SALE: $2.00

PRIMO Pasta SALE: $1.38

Gallo Extra Virgin Olive Oil SALE: $8.88

Eggo’s SALE: $3.88

LA PARISIENNE Laundry Detergent 1.52 L SALE: $4.88

ROBIN HOOD/FIVE ROSES Flour 10kg SALE: $11.98

ROYALE Paper Towels 3pk SALE: $4.00

PC Toilet Paper 12pk SALE: $7.00

SUPER C (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)

Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $19.26 avg.

RED GRILL Ribeye steak, Economy size 2 steaks per tray SALE: $29.07 avg.

Boneless Beef Shoulder (1000g avg.) SALE: $17.13 avg.

Lean Ground Beef (1250g avg.) SALE: $24.78 avg.

STEFANO Classic pork meatballs 450 g REG: $10.99 SALE: $8.99

Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $1.99

Raspberries 170 g SALE: $3.99

Blackberries 170 g SALE: $3.99

Pineapple SALE: $2.99

Yellow-fleshed potatoes 10 lb REG: $6.99 SALE: $1.99

NATURALIA Large free-range eggs 12pk SALE: $4.99 SALE: $4.49

LAFLEUR Pork and beef sausages 10 sausages - 375 g SALE: $5.99

GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99

KELLOGG’S CEREAL SALE: $3.87

SILK Almond Beverage 1.89 L REG: $5.49 SALE: $3.99

SELECTION Peanut Butter 1kg SALE: $4.49

HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL REG: $6.49 SALE: $5.95

CATELLI Pasta SALE: $1.67

ST HUBERT Assorted Frozen Pies SALE: $5.99 (FRIDAY & SATURDAY ONLY)

ST HUBERT Pork back ribs 625 g REG: $16.99 SALE: $8.99

MCCAIN Fries 650g REG: $4.99 SALE: $2.99

Dr. Oetker Frozen Thin Crust Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47

IRRESISTIBLE Ice Cream 1.5L SALE: $4.99

Häagen-Dazs Ice Cream SALE: $4.94

Stella Artois Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28

CORONA Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28

HEINEKEN Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28

MODELO Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28

CASHMERE Toilet Paper 15pk REG: $12.99 SALE: $6.97

SPONGETOWELS Paper Towels 4pk REG: $13.99 SALE: $6.97

IGA (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)

Chicken Breasts Halves SALE: $3.77/lb

Stewing Beef Cubes SALE: $9.99/lb

STERLING SILVER Top Sirloin Steak SALE: $17.99/lb

STERLING SILVER Strip Loin Steak SALE: $23.99/lb

Pork Shanks SALE: $6.49/lb

Fresh Lamb Loin Chops SALE: $15.99/lb

Raspberries 340g REG: $10.99 SALE: $4.94 SCENE MEMBER: $3.94

COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $3.99

OLYMEL Bacon SALE: $6.99

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49

TROPICANA Orange Juice 1.36L SALE: $6.49

COMPLIMENTS Cheese Block 400g SALE: $5.99 SCENE MEMBER: $4.99

LAFLEUR Hot Dogs SALE: $4.99

LAFLEUR Pork Sausages 375g REG: $6.99 SALE: $3.99

HEINZ Ketchup 1L SALE: $4.97

PREGO Pasta Sauce 645ml SALE: $2.49

ST HUBERT Assorted Frozen Pies SALE: $6.99

BENNY & CO. Pork Spare Ribs REG: $17.99 SALE: $14.99

BENNY & CO. Chicken Wings SALE: $12.99

Baton Rouge Chicken Breasts Fillets REG: $18.99 SALE: $15.99

NESTLE Ice Cream 1.5L SALE: $4.94

MISS VICKIE'S Chips REG: $4.99 SALE: $3.77 SCENE MEMBER: $2.77

CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $10.97

SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $10.97

SPONGETOWELS Paper Towels 6pk SALE: $10.97

JEAN COUTU (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)

CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99 PRICE MEMBER: $4.99

SELECTION Toilet Paper 12pk SALE: $5.99 PRICE MEMBER: $4.99

SPONGETOWELS Paper Towels 3pk REG: $5.99 SALE: $4.99

SELECTION Paper Towels 6pk REG: $5.99 SALE: $4.99

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99

ARCTIC POWER Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

LA PARISIENNE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

IRRÉSISTIBLE Maple syrup 540 ml SALE: $6.77 PRICE MEMBER: $5.77

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.49

NO NAME Butter SALE: $4.99

NO NAME Bacon SALE: $3.99

NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99

KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49

PC Paper Towels 6pk SALE: $5.99

BOUNTY Paper Towels 3pk SALE: $5.99

PUREX Laundry Detergent SALE: $4.99

PC Toilet Paper 12pk SALE: $6.99

CREST/COLGATE Toothpaste SALE: $0.99