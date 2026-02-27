Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save! Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)
Whole Chicken SALE: $14.85 avg.
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $11.99 avg.
Boneless chicken thighs, Economy size 10 per tray SALE: $18.72 avg.
Whole beef tenderloin, vacuum-packed SALE: $154.25 avg.
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $28.64 avg.
Platinum Plus AAA Beef Striploin Steak SALE: $18.18 avg.
Lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1200 g SALE: $22.46 avg.
Fontaine Family Lean Ground Beef 454 g REG: $11.99 SALE: $7.99
Pork chops, center cut, economy size 4 per tray SALE: $10.87 avg.
Pork Side Ribs, Value Pack 1 per tray SALE: $14.85 avg.
Frozen Coho salmon fillet 1 per tray (1,200 g avg.) SALE: $23.78 avg.
Irresistible Slices of cold-smoked Atlantic salmon 70 g REG: $7.99 SALE: $3.99 (FRIDAY SATURDAY ONLY)
Strawberries 454g REG: $4.99 SALE: $2.99
Organic Strawberries 454g REG: $6.99 SALE: $2.99
Blackberries 170g SALE: $3.99
Raspberries 170g SALE: $3.99
SELECTION Eggs 12pk SALE: $5.29
SELECTION Butter 454g REG: $6.49 SALE: $4.97
MERE MICHEL Bacon 375g REG: $8.49 SALE: $5.99
OASIS Orange Juice 1.5L REG: $7.29 SALE: $5.99
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.47
Philadelphia Original Cream Cheese 340 g REG: $8.49 SALE: $6.49
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $8.79 SALE: $6.99
MAPLE LEAF Frozen Stuffed Chicken Cutlets 568g REG: $17.49 SALE: $15.99 (BUY ONE GET ONE FREE)
MAPLE LEAF Chicken Nuggets 700g REG: $17.49 SALE: $15.99 (BUY ONE GET ONE FREE)
MAPLE LEAF Chicken Burgers 700g REG: $17.49 SALE: $15.99 (BUY ONE GET ONE FREE)
MIKES Frozen Pizza 840g REG: $11.99 SALE: $5.99
HYGRADE Hot Dogs 450g REG: $7.49 SALE: $5.99
Selection Frozen breaded chicken strips 800 g REG: $10.99 SALE: $9.99
PARLOUR Ice Cream 1.5L REG: $5.99 SALE: $3.99
Selection Windshield washer fluid SALE: 4 x $16.99
MAXI (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)
Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack SALE: $12.95 avg.
Maple Leaf Chicken Drumsticks 872g SALE: $9.00
Maple Leaf Bone-in Chicken Thighs SALE: $9.00
Grass-Fed Medium Ground Beef 450 g REG: $7.50 SALE: $5.88
Strawberries 454g SALE: $4.88
Pineapple SALE: $3.88
Watermelon (9lb avg.) SALE: $7.88
Farmer's Market Russet Potatoes, 10 lb Bag REG: $4.99 SALE: $1.99
Farmer's Market Avocado Bag SALE: $2.88
BECEL Margarine 427g SALE: $3.88
President's Choice Orange Juice 2.5L SALE: $6.88
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.50
President's Choice Pub Recipe Chicken Strips 700g REG: $7.50 SALE: $4.88
Dr Oetker Giuseppe Pizza 785 g SALE: $5.88
CAVENDISH FARMS Fries SALE: $2.00
PRIMO Pasta SALE: $1.38
Gallo Extra Virgin Olive Oil SALE: $8.88
Eggo’s SALE: $3.88
LA PARISIENNE Laundry Detergent 1.52 L SALE: $4.88
ROBIN HOOD/FIVE ROSES Flour 10kg SALE: $11.98
ROYALE Paper Towels 3pk SALE: $4.00
PC Toilet Paper 12pk SALE: $7.00
SUPER C (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)
Boneless, skinless chicken breasts, economy size 4 to 6 per tray SALE: $19.26 avg.
RED GRILL Ribeye steak, Economy size 2 steaks per tray SALE: $29.07 avg.
Boneless Beef Shoulder (1000g avg.) SALE: $17.13 avg.
Lean Ground Beef (1250g avg.) SALE: $24.78 avg.
STEFANO Classic pork meatballs 450 g REG: $10.99 SALE: $8.99
Strawberries 454g REG: $5.99 SALE: $1.99
Raspberries 170 g SALE: $3.99
Blackberries 170 g SALE: $3.99
Pineapple SALE: $2.99
Yellow-fleshed potatoes 10 lb REG: $6.99 SALE: $1.99
NATURALIA Large free-range eggs 12pk SALE: $4.99 SALE: $4.49
LAFLEUR Pork and beef sausages 10 sausages - 375 g SALE: $5.99
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.99
KELLOGG’S CEREAL SALE: $3.87
SILK Almond Beverage 1.89 L REG: $5.49 SALE: $3.99
SELECTION Peanut Butter 1kg SALE: $4.49
HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL REG: $6.49 SALE: $5.95
CATELLI Pasta SALE: $1.67
ST HUBERT Assorted Frozen Pies SALE: $5.99 (FRIDAY & SATURDAY ONLY)
ST HUBERT Pork back ribs 625 g REG: $16.99 SALE: $8.99
MCCAIN Fries 650g REG: $4.99 SALE: $2.99
Dr. Oetker Frozen Thin Crust Pizza REG: $5.99 SALE: $3.47
IRRESISTIBLE Ice Cream 1.5L SALE: $4.99
Häagen-Dazs Ice Cream SALE: $4.94
Stella Artois Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28
CORONA Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28
HEINEKEN Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28
MODELO Beer 24pk REG: $44.29 SALE: $34.28
CASHMERE Toilet Paper 15pk REG: $12.99 SALE: $6.97
SPONGETOWELS Paper Towels 4pk REG: $13.99 SALE: $6.97
IGA (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)
Chicken Breasts Halves SALE: $3.77/lb
Stewing Beef Cubes SALE: $9.99/lb
STERLING SILVER Top Sirloin Steak SALE: $17.99/lb
STERLING SILVER Strip Loin Steak SALE: $23.99/lb
Pork Shanks SALE: $6.49/lb
Fresh Lamb Loin Chops SALE: $15.99/lb
Raspberries 340g REG: $10.99 SALE: $4.94 SCENE MEMBER: $3.94
COMPLIMENTS Eggs 12pk REG: $6.99 SALE: $3.99
OLYMEL Bacon SALE: $6.99
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49
TROPICANA Orange Juice 1.36L SALE: $6.49
COMPLIMENTS Cheese Block 400g SALE: $5.99 SCENE MEMBER: $4.99
LAFLEUR Hot Dogs SALE: $4.99
LAFLEUR Pork Sausages 375g REG: $6.99 SALE: $3.99
HEINZ Ketchup 1L SALE: $4.97
PREGO Pasta Sauce 645ml SALE: $2.49
ST HUBERT Assorted Frozen Pies SALE: $6.99
BENNY & CO. Pork Spare Ribs REG: $17.99 SALE: $14.99
BENNY & CO. Chicken Wings SALE: $12.99
Baton Rouge Chicken Breasts Fillets REG: $18.99 SALE: $15.99
NESTLE Ice Cream 1.5L SALE: $4.94
MISS VICKIE'S Chips REG: $4.99 SALE: $3.77 SCENE MEMBER: $2.77
CASHMERE Toilet Paper 24pk SALE: $10.97
SCOTTIES Tissue 12pk SALE: $10.97
SPONGETOWELS Paper Towels 6pk SALE: $10.97
JEAN COUTU (FEBRUARY 26th - MARCH 4th)
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99 PRICE MEMBER: $4.99
SELECTION Toilet Paper 12pk SALE: $5.99 PRICE MEMBER: $4.99
SPONGETOWELS Paper Towels 3pk REG: $5.99 SALE: $4.99
SELECTION Paper Towels 6pk REG: $5.99 SALE: $4.99
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99
ARCTIC POWER Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
LA PARISIENNE Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
IRRÉSISTIBLE Maple syrup 540 ml SALE: $6.77 PRICE MEMBER: $5.77
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.49
NO NAME Butter SALE: $4.99
NO NAME Bacon SALE: $3.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.49
PC Paper Towels 6pk SALE: $5.99
BOUNTY Paper Towels 3pk SALE: $5.99
PUREX Laundry Detergent SALE: $4.99
PC Toilet Paper 12pk SALE: $6.99
CREST/COLGATE Toothpaste SALE: $0.99