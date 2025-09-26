Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!

METRO (SEPT 25th – OCT 1st)

Chicken Legs with Back 4 per tray SALE: $11.54 avg.

Family-size trimmed and boneless chicken breasts 4 per tray SALE: $19.82 avg.

Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $25.79 avg.

Lean Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1200 g SALE: $14.39 avg.

Pork Tenderloins, Value Pack 2 per tray SALE: $16.51 avg.

Pork back ribs, family size 1 per tray SALE: $13.10 avg.

Boneless pork sirloin slices, family size 4 per tray SALE: $5.27 avg.

Extra Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1250 g SALE: $11.00 avg.

Fontaine Family Lean Ground Lamb 375 g SALE: $10.99

Strawberries REG: $4.99 SALE: $3.99

Blueberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99

Selection Bacon 375 g REG: $7.99 SALE: $4.99

KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97

Becel Margarine 850 g REG: $9.79 SALE: $5.99

CATELLI Pasta SALE: $1.99

FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $9.99

MIKES Frozen Pizza REG: $11.99 SALE: $5.99

Eggo’s 16pk REG: $7.49 SALE: $5.99

LA PARISIENNE Laundry Detergent REG: $7.99 SALE: $4.99

SUPER C (SEPT 25th – OCT 1st)

Boneless, Skinless Chicken Breasts, Family Size 4 to 6 per tray SALE: $13.75 avg.

Family-sized chicken drumsticks 10 to 12 per tray SALE: $11.92 avg.

Red Grill Sirloin Steak, Family Size 2 steaks per tray SALE: $31.50 avg.

Medium Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1600 g SALE: $24.66 avg.

Pork osso bucco, family size 8 osso bucco per tray SALE: $9.68 avg.

Boneless center cut pork chops 9 per tray SALE: $12.10 avg.

Strawberries SALE: $3.99

Watermelon SALE: $5.99

Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.27

Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.27

Pineapple REG: $$3.99 SALE: $1.99

Potatoes 3lb REG: $2.99 SALE: $1.99

Assorted Bell Peppers REG: $5.99 SALE: $2.99

SELECTION Cheese Block 400g REG: $5.99 SALE: $4.44

Activia Probiotic vanilla yogurt 2.9% 650g REG: $4.59 SALE: $3.33

GENRAL MILLS / POST Cereal SALE: $3.33

KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99

PRIMO Pasta REG: $2.99 SALE: $1.67

HYGRADE Hot Dogs 12pk REG: $6.99 SALE: $2.99

CLASSICO Pasta Sauce REG: $3.99 SALE $2.97

Dr. Oetker Ristorante REG: $5.99 SALE: $3.47

Five Roses / Robin Hood All-purpose white flour 10 kg REG: $17.99 SALE: $11.97

Eggo’s 16pk REG: $6.49 SALE: $5.49

CASHMERE Toilet Paper 15pk REG: $14.49 SALE: $8.88

MAXI (SEPT 25th – OCT 1st)

Maple Leaf Prime Whole Chicken 1 kg SALE: $16.00

Skinless Chicken Breast Bone In, Club Pack SALE: $11.21 avg.

Chicken Wing, Club Pack SALE: $8.63 avg.

Alpha Beef Striploin Steak 280 g SALE: $17.00

Lean Ground Beef, Club Pack 908 g SALE: $10.00

Medium Ground Pork, Club Pack SALE: $11.89 avg.

Strawberries SALE: $5.00

Watermelon SALE: $5.00

Pineapple SALE: $3.00

Romaine Lettuce 3pk REG: $4.49 SALE: $4.00

LACTANTIA Butter 454g SALE: $4.99

NO NAME Cheese Block 200g SALE: $3.00

Silk Almond Milk 1.89L REG: $4.00 SALE: $3.33

PHILADELPHIA Cream Cheese 250g SALE: $4.00

POST Cereal SALE: $3.00

GENERAL MILLS / KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.50

KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: 5.99

CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.00

CATELLI Pasta REG: $2.29 SALE: $1.50

CAMPBELL’S Chunky Soup REG: $3.51 SALE: $2.50

No Name 100% Pure Canola / Vegetable Oil 3L SALE: $8.00

DR. OETKER Ristorante Pizza SALE: $3.47

CAVENDISH Fries SALE: $3.50

Eggo’s 8pk SALE: $3.00

CASHMERE Toilet Paper 15pk REG: $13.00 SALE: $6.99

ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00

CORONA Beer 24pk REG: $36.00 SALE: $30.72

IGA (SEPT 25th – OCT 1st)

Boneless Chicken Breasts Family Pack 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $8.22 avg.

Top Sirloin Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $9.92 avg.

Beef Stewing Cubes 1 pack (approx. 800 g) SALE: $17.62 avg.

Pork Side Ribs 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $11.00. avg.

Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.

Lean Family Pack Ground Veal 1 pack (approx. 900 g) SALE: $9.68 avg.

Canards du Lac Brome Fresh Duck 1 whole (approx. 2.15 kg) SALE: $36.53 avg.

Baby Bell Peppers, 4pk REG: $6.99 SALE: $2.97

Eggs 18pk REG: $6.19 SALE: $4.99

Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97

Philadelphia Soft Original Cream Cheese 227 g REG: $5.29 SALE: $3.97

BARILLA Pasta REG: $2.99 SALE: $1.99 PRICE MEMBER: $ 1.65

GENERAL MILLS/KELLOGG’S Cereal REG: $5.69 SALE: $3.33

St Hubert Chicken Wings 575g REG: $15.99 SALE: $9.99 SCENE MEMBER SALE: $8.99

Dr. Oetker Ristorante Thin Crust Pizza REG: $6.99 SALE: $3.47

Eggo’s 8pk REG: $4.99 SALE: $3.49

CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99

SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $6.99

SPONGETOWELS Paper Towel 3pk SALE: $6.99

JEAN COUTU (SEPT 25th – OCT 1st)

CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99

SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99

SELECTION Paper Towel 6pk SALE: $3.99

PUREX Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00

Palmolive Dishwashing Liquid SALE: 2 x $4.00

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.89

NO NAME Butter 454g SALE: $4.99

NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99

GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.99

PC Bacon SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

DR. OETKER Ristorante Pizza SALE: $3.99

NESTLÉ Assorted Minis SALE: $17.99

PC Water 24pk SALE: 2 x $4.00

PC Paper Towel 6pk SALE: $5.99

BOUNTY Paper Towel 3pk SALE: $5.99

CREST / COLGATE Toothpaste SALE: $1.29

PUREX Laundry Detergent SALE: $4.99