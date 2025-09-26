Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
Know of a good deal? E-mail Brian . You can also follow him on X and Instagram
METRO (SEPT 25th – OCT 1st)
Chicken Legs with Back 4 per tray SALE: $11.54 avg.
Family-size trimmed and boneless chicken breasts 4 per tray SALE: $19.82 avg.
Platinum Plus AAA Beef Sirloin Steak SALE: $25.79 avg.
Lean Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1200 g SALE: $14.39 avg.
Pork Tenderloins, Value Pack 2 per tray SALE: $16.51 avg.
Pork back ribs, family size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Boneless pork sirloin slices, family size 4 per tray SALE: $5.27 avg.
Extra Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1250 g SALE: $11.00 avg.
Fontaine Family Lean Ground Lamb 375 g SALE: $10.99
Strawberries REG: $4.99 SALE: $3.99
Blueberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $3.99
Selection Bacon 375 g REG: $7.99 SALE: $4.99
KRAFT Peanut Butter 1kg REG: $7.99 SALE: $4.97
Becel Margarine 850 g REG: $9.79 SALE: $5.99
CATELLI Pasta SALE: $1.99
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $9.99
MIKES Frozen Pizza REG: $11.99 SALE: $5.99
Eggo’s 16pk REG: $7.49 SALE: $5.99
LA PARISIENNE Laundry Detergent REG: $7.99 SALE: $4.99
SUPER C (SEPT 25th – OCT 1st)
Boneless, Skinless Chicken Breasts, Family Size 4 to 6 per tray SALE: $13.75 avg.
Family-sized chicken drumsticks 10 to 12 per tray SALE: $11.92 avg.
Red Grill Sirloin Steak, Family Size 2 steaks per tray SALE: $31.50 avg.
Medium Ground Beef, Family Size A tray contains on average 1600 g SALE: $24.66 avg.
Pork osso bucco, family size 8 osso bucco per tray SALE: $9.68 avg.
Boneless center cut pork chops 9 per tray SALE: $12.10 avg.
Strawberries SALE: $3.99
Watermelon SALE: $5.99
Raspberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.27
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.27
Pineapple REG: $$3.99 SALE: $1.99
Potatoes 3lb REG: $2.99 SALE: $1.99
Assorted Bell Peppers REG: $5.99 SALE: $2.99
SELECTION Cheese Block 400g REG: $5.99 SALE: $4.44
Activia Probiotic vanilla yogurt 2.9% 650g REG: $4.59 SALE: $3.33
GENRAL MILLS / POST Cereal SALE: $3.33
KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.99
PRIMO Pasta REG: $2.99 SALE: $1.67
HYGRADE Hot Dogs 12pk REG: $6.99 SALE: $2.99
CLASSICO Pasta Sauce REG: $3.99 SALE $2.97
Dr. Oetker Ristorante REG: $5.99 SALE: $3.47
Five Roses / Robin Hood All-purpose white flour 10 kg REG: $17.99 SALE: $11.97
Eggo’s 16pk REG: $6.49 SALE: $5.49
CASHMERE Toilet Paper 15pk REG: $14.49 SALE: $8.88
MAXI (SEPT 25th – OCT 1st)
Maple Leaf Prime Whole Chicken 1 kg SALE: $16.00
Skinless Chicken Breast Bone In, Club Pack SALE: $11.21 avg.
Chicken Wing, Club Pack SALE: $8.63 avg.
Alpha Beef Striploin Steak 280 g SALE: $17.00
Lean Ground Beef, Club Pack 908 g SALE: $10.00
Medium Ground Pork, Club Pack SALE: $11.89 avg.
Strawberries SALE: $5.00
Watermelon SALE: $5.00
Pineapple SALE: $3.00
Romaine Lettuce 3pk REG: $4.49 SALE: $4.00
LACTANTIA Butter 454g SALE: $4.99
NO NAME Cheese Block 200g SALE: $3.00
Silk Almond Milk 1.89L REG: $4.00 SALE: $3.33
PHILADELPHIA Cream Cheese 250g SALE: $4.00
POST Cereal SALE: $3.00
GENERAL MILLS / KELLOGG’S Cereal, Family Size SALE: $5.50
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: 5.99
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.00
CATELLI Pasta REG: $2.29 SALE: $1.50
CAMPBELL’S Chunky Soup REG: $3.51 SALE: $2.50
No Name 100% Pure Canola / Vegetable Oil 3L SALE: $8.00
DR. OETKER Ristorante Pizza SALE: $3.47
CAVENDISH Fries SALE: $3.50
Eggo’s 8pk SALE: $3.00
CASHMERE Toilet Paper 15pk REG: $13.00 SALE: $6.99
ROYALE Toilet Paper 8pk SALE: $5.00
CORONA Beer 24pk REG: $36.00 SALE: $30.72
IGA (SEPT 25th – OCT 1st)
Boneless Chicken Breasts Family Pack 4 breasts (approx. 750 g) SALE: $8.22 avg.
Top Sirloin Steak 1 steak (approx. 300 g) SALE: $9.92 avg.
Beef Stewing Cubes 1 pack (approx. 800 g) SALE: $17.62 avg.
Pork Side Ribs 1 rib (approx. 1 kg) SALE: $11.00. avg.
Pork Shoulder Blade Roast 1 roast (approx. 1.45 kg) SALE: $12.76 avg.
Lean Family Pack Ground Veal 1 pack (approx. 900 g) SALE: $9.68 avg.
Canards du Lac Brome Fresh Duck 1 whole (approx. 2.15 kg) SALE: $36.53 avg.
Baby Bell Peppers, 4pk REG: $6.99 SALE: $2.97
Eggs 18pk REG: $6.19 SALE: $4.99
Cracker Barrel Cheese Block 400g REG: $8.29 SALE: $5.97
Philadelphia Soft Original Cream Cheese 227 g REG: $5.29 SALE: $3.97
BARILLA Pasta REG: $2.99 SALE: $1.99 PRICE MEMBER: $ 1.65
GENERAL MILLS/KELLOGG’S Cereal REG: $5.69 SALE: $3.33
St Hubert Chicken Wings 575g REG: $15.99 SALE: $9.99 SCENE MEMBER SALE: $8.99
Dr. Oetker Ristorante Thin Crust Pizza REG: $6.99 SALE: $3.47
Eggo’s 8pk REG: $4.99 SALE: $3.49
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $6.99
SPONGETOWELS Paper Towel 3pk SALE: $6.99
JEAN COUTU (SEPT 25th – OCT 1st)
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99
SCOTTIES Tissue 9pk SALE: $6.99
SELECTION Paper Towel 6pk SALE: $3.99
PUREX Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
Palmolive Dishwashing Liquid SALE: 2 x $4.00
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs SALE: $3.89
NO NAME Butter 454g SALE: $4.99
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $3.99
GENERAL MILLS Cereal SALE: $3.99
PC Bacon SALE: $3.99
CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00
DR. OETKER Ristorante Pizza SALE: $3.99
NESTLÉ Assorted Minis SALE: $17.99
PC Water 24pk SALE: 2 x $4.00
PC Paper Towel 6pk SALE: $5.99
BOUNTY Paper Towel 3pk SALE: $5.99
CREST / COLGATE Toothpaste SALE: $1.29
PUREX Laundry Detergent SALE: $4.99