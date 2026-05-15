Brian’s Grocery Bag

Brian Kowlessar is the Technical Producer on Montreal Now. On Fridays, Brian shares his grocery bag list giving you the best prices on products so you can save!
METRO (May 14th – May 20th)
Live Lobster 1-1.25lb SALE: $12.44 avg.
Well-being Whole grain chicken SALE: $22.00 avg.
Chicken drumsticks, Economy size 10 per tray SALE: $9.68 avg.
Trimmed and boneless chicken breasts, Economy size 4 per tray SALE: $11.99 avg.
Boneless Chicken Thighs, Value Pack 10 per tray SALE: $19.82 avg.
Prime Extra-lean minced chicken 454 g REG: $9.99 SALE: $7.00
Bottom-of-the-chuck roast, European cut, Economy size 1 roast SALE: $28. 64 avg.
Platinum Plus AAA Beef Top Sirloin Medallions 2 medallions per tray SALE: $17.19 avg.
Platinum Plus AAA Beef Ribsteak SALE: $32.73 avg.
Platinum Plus AAA Beef Striploin Steak SALE: $21.16 avg.
Extra lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1100 g SALE: $24.22 avg.
Pork back ribs, Economy size 1 per tray SALE: $13.10 avg.
Pork fillets, Economy size 2 per tray SALE: $16.51 avg.
Nagano Pork Chops, Hotel Cut SALE: $7.93 avg.
Boneless pork chops, center cut, economy size 6 per tray SALE: $15.85 avg.
Rome Italian sausage 30pk REG: $39.99 SALE: $20.00
Blackberries 170g REG: $4.99 SALE: $2.99
Organic blueberries 170 g REG: $5.99 SALE: $2.99
Greenhouse Strawberries 541 mL REG: $5.99 SALE: $4.99
SELECTION Butter 454g REG: $6.49 SALE: $4.75
IRRESISTABLE Orange Juice 1.54L REG: $5.49 SALE: $3.99
Philadelphia Original brick-shaped cream cheese 250 g REG: $5.99 SALE: $3.97
Hellmann’s Mayonnaise 890 mL REG: $7.49 SALE: $5.77
FLAMINGO Chicken Wings REG: $16.99 SALE: $8.99
LA CAGE Pork Back Ribs REG: $18.99 SALE: $13.99
Planters Nuts REG: $7.99 SALE: $4.44
Irresistible Ice Cream 1.5L REG: $5.99 SALE: $4.77
Heinz Prepared Mustard, Sweet Relish & Tomato Ketchup Trio 3x375 mL SALE: $6.99
MAXI (May 14th – May 20th)
Chicken Breast Fillet, Club Pack SALE: $11.67 avg.
Chicken Leg (Back Attached) , Club Pack SALE: $7.20 avg.
President’s Choice Split Chicken Wings, Club Pack $13.67
Blade Roast, Boneless SALE: $29.02 avg.
Butcher’s Choice Medium Ground Beef, Club Pack SALE: $11.03 avg.
Fontaine Family Beef Top Sirloin Steak 225 g SALE: $9.99
St Louis Style Pork Side Spare Ribs SALE: $17.81 avg.
President’s Choice Seasoned Pork Loin Roast Maple Apple Flavour 730 g SALE: $13.88
Watermelon SALE: $3.77
Cherries SALE: $7.83 avg.
Raspberries SALE: $3.99
Blueberries SALE: $3.99
Strawberries 454g SALE: $4.49
Tropicana Orange Juice 1.36 L SALE: $3.48
President’s Choice Pulp Free Orange Juice 2.5 L SALE: $6.50
PC Bacon SALE: $6.00
NO NAME Peanut Butter 1kg SALE: $4.50
MAG Mayonnaise 890ml REG: $7.00 SALE: $4.99
Baton Rouge BBQ Pork Ribs 585 g REG: $14.99 SALE: $10.99
CLASSICO Pasta Sauce SALE: $3.00
IMPERIAL Margarine SALE: $4.99
Planters Nuts SALE: $4.00
Eggo’s 16pk SALE: $5.00
BREYERS Ice Cream SALE: $3.50
Robin Hood Flour 10kg REG: $18.88 SALE: $13.99
FIVE ROSES Flour 10kg REG: $18.88 SALE: $13.99
817 Elephant Pure Basmati Rice 4 kg REG: $15.98 SALE: $11.99
CASHMERE Toilet Paper 20pk SALE: $11.99
COLGATE Toothpaste SALE: $0.88
ORAL B Toothbrush SALE: $0.88
CORONA EXTRA Beer 24pk SALE: $31.85
HEINEKEN Beer 24pk SALE: $33.50
SUPER C (May 14th – May 20th)
Cooked lobster SALE: $13.48 avg.
Chicken breasts with back, Economy size 2 to 3 per tray SALE: $13.18 avg.
Boneless, skinless chicken thighs, Economy size 9 to 11 per tray SALE: $17.61 avg.
Red Grill Ribeye steak, Economy size 2 steaks per tray SALE: $23.96 avg.
Bacon-wrapped beef tournedos, Economy size 6 per tray SALE: $22.02 avg.
Extra lean ground beef, Economy size A tray contains on average 1000 g SALE: $13.21 avg.
Boneless Half Pork Rib End Loin, Value Pack SALE: $20.24 avg.
Seedless watermelon REG: $9.99 SALE: $5.99
Blueberries 551ml REG: $4.99 SALE: $2.88
Blackberries 170ml REG: $4.99 SALE: $1.99
Raspberries SALE: $3.99
Washed Russet Potatoes 10lb REG: $5.99 SALE: $3.99
Red potatoes with yellow flesh 10 lb REG: $6.99 SALE: $3.99
SELECTION Eggs 18pk REG: $6.19 SALE: $3.99 (FRIDAY & SATURDAY ONLY)
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.97
Oasis orange juice 2.5 L REG: $9.49 SALE: $6.99
KELLOGG’S Cereal SALE: $3.99
GENERAL MILLS Cereal, Family Size SALE: $5.47
CRACKER BARREL Cheese Block 400g REG: $7.99 SALE: $5.97
MAPLE LEAF Bacon 375g REG: $9.99 SALE: $5.99
HYGRADE Hot Dogs 12pk REG: $6.99 SALE: $2.49
SELECTION Pasta SALE: $1.57
Sunrise Farms Crispy, fully cooked frozen chicken strips 700 g REG: $12.99 SALE: $6.99
Cavendish Farms Fries REG: $4.29 SALE: $2.99
Eggo’s 16pk REG: $6.99 SALE: $4.99
CASHMERE Toilet Paper 15pk SALE: $6.97
SCOTTIES Tissue 9pk REG: $14.99 SALE: $6.97
SPONGE TOWELS Paper Towels 4pk REG: $13.99 SALE: $6.97
HEINEKEN Beer 24pk REG: $46.49 SALE: $33.02
STELLA ARTOIS Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $33.50
CORONA EXTRA Beer 24pk REG: $44.99 SALE: $31.85
IGA (May 14th – May 20th)
Lobster SALE: $8.77/lb
FERME DES VOLTIGEURS Organic Whole Chicken SALE: $6.49/lb
8 ACRES Organic Lean Ground Beef SALE: $14.99
STERLING SILVER Strip Loin Steak SALE: $24.99/lb
STERLING SILVER Medium Ground Beef Shoulder Patties SALE: $5.44/lb
TOP GOURMET Marinated Flap Meat Steak SALE: $14.99/lb
DU BRETON Organic Sausages REG: $9.99 SALE: $7.99
FONTAINE FAMILY Grain Fed Veal Cutlets SALE: $25.99/lb
Seasoned Lamb Chops SALE: $10.99/lb
Blackberries SALE: $1.69/lb
Blueberries REG: $7.99 SALE: $3.99 SCENE MEMBER: $2.99
Cherries SALE: $3.99/lb
Seedless Watermelon SALE: $1.69/lb
Yellow Watermelon SALE: $1.69/lb
COMPLIMENTS Eggs 12pk SALE: $4.99
KELLOGG’S Cereal (250 to 400 g) SALE: $3.49
FURCA Hot Dogs REG: $7.99 SALE: $6.99
FURCA Sausages SALE: $8.49 SCENE MEMBER: $7.99
RICARDO Frozen Wagyu Beef Burgers REG: $17.99 SALE: $15.99
ST HUBERT Pork Back Ribs SALE: $9.99
MCCAIN Fries REG: $5.49 SALE: $2.99
Eggo’s 8pk SALE: $3.49
HELLMANN’S Mayonnaise SALE: $5.77
CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $6.99
SPONGE TOWELS Paper Towels 3pk SALE: $6.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $6.99
HEINEKEN Beer 24pk SALE: $30.18
STELLA ARTOIS Beer 24pk SALE: $30.18
CORONA EXTRA Beer 24pk SALE: $30.18
SAPPORO Beer 24pk SALE: $30.18
JEAN COUTU (May 14th – May 20th)
DOVE Body Wash SALE: $4.99
CHARMIN Toilet Paper 12pk SALE: $11.99
BOUNTY Paper Towels 6pk SALE: $11.99
SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $4.99
PUREX Laundry Detergent SALE: 3 x $10.00
PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)
Eggs 12pk SALE: $3.49
NO NAME Butter 454g SALE: $4.99
PC Bacon SALE: $4.99
KRAFT Peanut Butter 1kg SALE: $5.99
CHRISTIE Cookies/Crackers SALE: 2 x $4.00
BREYERS Ice Cream SALE: $$4.49
PC Water 24pk SALE: 2 x $5.00
PALMOLIVE Dishwashing Liquid SALE: 2 x $5.00
PC Tissue 6pk SALE: $4.99
ROYALE Toilet Paper 12pk SALE: $5.99