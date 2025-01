METRO (JAN 6th – JAN 22nd)

Fresh Whole Chicken Approximately 2 kg SALE: $13.20 avg.

Skinless Chicken Breast Halves without Back SALE: $8.31 avg.

Boneless Chicken Thighs, Value Pack 12 thighs per tray SALE: $17.61 avg.

Bourguignon Beef Cubes, Value Pack SALE: $15.41 avg.

Center-Cut Pork Loin Chops, Value Pack 5 chops per tray SALE: $12.10 avg.

Extra Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $11.88 avg.

Pineapple REG: $5.99 SALE: $2.99

Blackberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Blueberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Raspberries 170 g REG: $4.99 SALE: $3.99

Strawberries REG: $6.99 SALE: $5.99

Bolthouse Farms Baby-Cut Carrots 340 g REG: $2.49 SALE: $0.99

Yellow Fleshed Potatoes 10 lb REG: $6.99 SALE: $4.99

SELECTION Cheese Block 250g REG: $4.99 SALE: $2.99

SELECTION Cream Cheese Brick 250g REG: $4.19 SALE: $2.99

Irrésistible Orange Juice without Pulp 2.5 L REG: $7.49 SALE: $5.99

Olymel Bacon 375 g REG: $8.99 SALE: $4.44

La Fernandière Italian Sausages REG: $6.49 SALE: $3.99

Catelli Pasta REG: $2.99 SALE: $1.99

Planters Salted Nuts 200 g REG: $7.99 SALE: $4.99

Fontaine Santé Traditional Hummus 260 g REG: $5.29 SALE : $2.99

RUFFLES Chips REG: $5.29 SALE: $2.97

MAXI (JAN 6th – JAN 22nd)

Chicken Drumsticks, Club Pack SALE: $4.26 avg.

Chicken Breast Fillet, Club Pack SALE: $10.77 avg.

BOEUF QUEBEC Lean Ground Beef 908 g SALE: $14.99

Mango REG: $1.49 SALE: $0.88

Pineapple SALE : $3.88

Broccoli REG: $2.49 SALE: $1.88

Cherries SALE: $7.61 avg.

Farmer's Market Avocado Bag REG: $5.00 SALE: $3.88

P’tit Quebec Cheese Block 400g REG: $7.49 SALE: $4.88

Lactantia Butter 454 g REG: $7.99 SALE: $4.88

Lactantia Purfiltre 2% Milk 1.5 l REG: $5.29 SALE: $4.88

Hygrade Hot Dogs REG: $5.99 SALE: $2.88

Dalisa Pork Sausage Combo REG: $14.00 SALE: $6.88

Lafleur Port & Beef Sausages 1 kg REG : $11.99 SALE : $6.88

Oasis Orange Juice 1.5L REG : $4.33 SALE: $2.88

Primo Pasta 750g REG : $2.79 SALE: $1.33

Breyers Ice Cream 1.66L SALE: $3.88

St Hubert Frozen Back Ribs 680 g REG: $13.00 SALE: $9.88

CAVENDISH FARMS Fries 750g REG: $3.50 SALE: $2.88

No Name 100% Pure Canola / Vegetable Oil 3 l REG: $8.49 SALE: $6.88

SUPER C (JAN 6th – JAN 22nd)

Life Smart Grain-fed Whole Chicken SALE: $17.60 avg.

Boneless and Skinless Chicken Breast, Value Pack 4 to 6 per tray SALE: $12.24 avg.

Lean Ground Beef (1,500 g avg.) SALE: $23.12 avg.

Bone-in Center-Cut Pork Loin Roast SALE: $11.00 avg.

Ground Grain-Fed Veal SALE: $10.56 avg.

Mango REG: $1.99 SALE: $0.99

Pineapple REG: $3.99 SALE: $2.99

Blackberries 170 g REG: $4.99 SALE: $1.49

Blueberries 170 g REG: $4.99 SALE: $1.49

Local Nantes Carrots 454 g REG: $3.49 SALE: $1.99

Broccoli REG: $2.99 SALE: $1.48

P'tit Québec Cheese Block 400 g REG: $7.49 SALE: $4.87

Flamingo Chicken Wings / Chicken Strips REG: $15.99 SALE: $7.99

Irrésistible Pizza REG: $3.99 SALE: $3.33

CHRISTI Cookies REG : $3.79 SALE : $1.99

Kellogg's Cereal SALE: $3.79

General Mills Cereal, Family Siza SALE: $5.47

Selection Chicken Hot Dogs 450 g REG: $2.99 SALE: $0.99

Selection Bacon 375 g REG: $5.99 SALE: $4.99

Selection Canola / Vegetable Oil 3 L REG: $8.79 SALE: $6.88

Scotties Tissue 9pk REG: $12.99 SALE: $4.97

IGA (JAN 6th – JAN 22nd)

Fresh Whole Chicken SALE: $6.67

Two Fresh Whole Chickens Value Pack, 2 Chickens SALE: $12.47

Sterling Silver Macreous Pave Steak 1 steak (approx. 200 g) SALE: $6.17 avg.

Pork Tenderloin, Family Size, 2 Fillets SALE: $12.88 avg.

Pork Back Rib, Family Size SALE: $8.80 avg.

Strawberries REG: $6.99 SALE: $3.99 SCENE MEMBER: $2.44

Broccoli REG: $2.99 SALE: $1.29

P'tit Québec Cheese Block 400 g REG: $7.79 SALE: $4.87

KRAFT Peanut Butter 1Kg REG: $7.99 SALE: $5.77

Kellogg's Cereal SALE: $3.49

NATURE VALLEY Granola Bars REG: $4.69 SALE: $2.47

LESTERS Jumbo Hot Dogs REG: $5.99 SALE: $4.49

Fontaine Sante Traditional Hummus 454 g REG: $7.49 SALE: $4.99

Flamingo Breaded Chicken Breast 600 g REG: $16.99 SALE: $13.99

Stromboli Frozen Pizza REG : $7.49 SALE: $3.99

Eggo’s 8pk REG: $4.99 SALE: $3.33 SCENE MEMBER: $2.99

Häagen-Dazs Ice Cream 450 ml REG: $7.79 SALE: $5.99

Häagen-Dazs Ice Cream Bars, 3 x 88 ml REG: $7.29 SALE: $5.99

Naya Natural Spring Water 20 x 500 ml REG: $5.29 SALE: $2.47

JEAN COUTU (JAN 6th – JAN 22nd)

PUREX Laundry Detergent SALE: $3.99

SELECTION Toilet Paper 30 pk SALE: $9.99

SELECTION Tissues 12pk SALE: $9.99

SPONGETOWELS Paper Towel 6pk SALE: $9.99

IRRÉSISTIBLE Maple syrup 540 ml SALE: $5.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.49

SELECTION Butter 454g SALE: $4.99

NO NAME Bacon SALE: $3.99

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $5.00

NO NAME Peanut Butter 1KG SALE: $3.99

ROYALE Tissues 6pk SALE: $6.99

BOUNTY Paper Towels 4pk SALE: $5.99

PC Toilet Paper 12pk SALE : $6.99

TIDE Laundry Detergent (1,86 L) SALE: $10.99

CREST Toothpaste SALE: $0.99