METRO (MAY 16th – MAY 22nd)

Live Lobster 1-1.25 lb SALE: $9.65 avg.

Boneless Trimmed Chicken Breasts, Value Pack 5 breasts per tray SALE: $18.72 avg.

Boneless Chicken Thighs, Value Pack 12 thighs per tray SALE: $17.61 avg.

Chicken Drumsticks, Value Pack 10 drumsticks per tray SALE: $9.23 avg.

PLATINUM AAA Platinum Angus Striploin Steak SALE: $13.22 avg.

Lean Ground Beef, Value Pack A tray contains on average 1200 g SALE: $10.56 avg.

Lean Ground Pork, Value Pack A tray contains on average 1100 g SALE: $9.68 avg.

Cherries SALE: $0.88 / 100 g

Strawberries REG: $4.99 SALE: $2.99

Blackberries REG: $3.99 SALE: $2.99

Blueberries 170 g REG: $3.99 SALE: $2.99

Organic Blueberries 170 g REG: $3.99 SALE: 2 x $3.98

IRRESISTIBLES 100% Pure Orange Juice 1,54L REG: $5.99 SALE: $5.00

KELLOGG'S Cereal 425g REG: $6.79 SALE: $4.00

JANES Chicken Strips REG: $16.99 SALE: $9.99

CLASSICO Pasta Sauce 650ml REG: $5.49 SALE: $3.99

REAL DAIRY Ice Cream 1.5L REG: $8.49 SALE: $4.94

HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL REG: $7.99 SALE: $5.95

LESTERS Hot Dogs REG: $5.99 SALE: $3.44

PLANTERS Salted Cashews 200 g REG: $7.99 SALE: $4.00

Eggo’s 8pk REG: $4.79 SALE: $3.99

Eggo’s 16pk REG: $7.49

MAXI (MAY 16th – MAY 22nd)

Chicken Leg, Back Attached SALE: $7.56 avg.

Semi-lean ground beef, Club size 1.1kg SALE: $8.88 avg.

Package of pork loin chops, Club format SALE: $15.06 avg.

Watermelon REG: $6.99 SALE: $2.88

Strawberries SALE: $3.88

Corn SALE: $0.33

Mini Cucumbers 6pk REG: $3.99 SALE: $0.88

CATELLI Pasta REG: $2.49 SALE: $1.88

FLAMINGO BBQ Flamingo Chicken Wings REG: $15.88 SALE: $10.88

POGO 10pk REG: $10.99 SALE: $7.88

KRAFT Peanut Butter 1 kg SALE: $5.88

HYGRADE Hot Dogs REG: $5.99 SALE: $1.88

GENERAL MILLS Cereal 430g SALE: $3.49

PLANTERS Salted cashew nuts 200g REG: $6.29 SALE: $3.00

QUEBON Chocolate milk 1 liter REG: $2.79 SALE: $1.88

CASHEMERE Toilet Paper 24pk REG: $19.99 SALE: $13.88

Eggo’s 8pk REG: $3.88

Eggo’s 16pk REG: $6.99 SALE: $4.99

SUPER C (MAY 16th – MAY 22nd)

Boneless And Skinless Chicken Breast, Value Pack 4 to 6 per tray SALE: $12.24 avg.

Medium Ground Beef A tray contains on average 1600 g SALE: $18.66 avg.

RED GRILL Tenderloin Steak 2 per tray SALE: $9.74 avg.

Fresh Atlantic Salmon Fillets, Value Pack 1 per tray SALE: $11.98 avg.

Strawberries SALE: $4.99 SALE: $1.63

Corn SALE: 5 x $1.88

Blackberries REG: $4.99 SALE: $2.99

Pineapple REG: $3.99 SALE: $1.88

HYGRADE Hot Dogs REG: $6.49 SALE: 2 x $5.00

HELLMANN'S Mayonnaise 890 mL REG: $6.49 SALE: $5.95

HEINZ Mustard, Relish, & Ketchup Trio 3x375 mL REG: $5.99 SALE: $5.49

BLACK DIAMOND Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $4.87

BECEL Original Margarine 850 g REG: $8.49 SALE: $6.77

IRRESISTIBLES Ice Cream 1.5L REG: $4.99 SALE: $4.44

GENERAL MILLS Cereal, Family Size REG: $7.29 SALE: $5.47

LA CAGE Ribs, Classic 750 g REG: $17.99 SALE: $9.99

CAVENDISH FARMS Fries REG: $4.49 SALE: $2.99

Pogo, 10 pk REG: $12.99 SALE: $6.99

MIKES Pizza REG: $9.99 SALE: $6.99

Eggo’s 8pk REG: $3.99 SALE: $3.49

Eggo’s 16pk REG: $6.49

WALMART (MAY 16th – MAY 22nd)

La Fernandière Fresh Breakfast or Dinner Sausages REG: $9.97 SALE: $6.97

Exceldor Chicken Skewers REG: $9.98 SALE: $4.98

HYGRADE Hot Dogs REG: $5.97 SALE: $3.97

Strawberries REG: $4.97 SALE: $1.63

Corn SALE: $0.32

BREYERS Ice Cream 1.66 L REG: $3.97 SALE: $2.76

Giovanni Rana Pasta REG: $5.47 SALE: $3.94

TROPICANA Orange Juice 2.63 L REG: $7.48 SALE: $6.47

Black Diamond Cheese Slices REG: $4.68 SALE: $2.47

BECEL Margarine 427 g REG: $4.98 SALE: $3.77

DR.OETKER Pizza REG: $5.98 SALE: $4.77

BARILLA Pasta SALE: $1.97

HEINZ Mustard, Relish, & Ketchup Trio 3x375 mL REG: $5.97 SALE: $2.97

ROYALE Toilet Paper 30pk REG: $22.97 SALE: $12.94

Eggo’s 8pk REG: $3.97

Eggo’s 16pk REG: $6.47 SALE: $4.94

IGA (MAY 16th – MAY 22nd)

Cooked Lobster 1-1 1/4 lb SALE: $11.17 avg.

Tomahawk Style Steak 1 steak (approx. 1.2 kg) SALE: $37.01 avg.

Whole Chicken SALE: $6.80 avg.

Family Size Fresh Chicken Legs 6 legs SALE: $8.61 avg.

Strawberries REG: $4.99 SALE: $5.99

Blackberries REG: $5.99 SALE: $2.99

Watermelon REG: $10.99 SALE: $5.99

Corn SALE: 10 x $4.00

LAFLEUR Hot Dogs REG: $ 5.99 SALE: $2.99

Philadelphia Cream Cheese 227 g REG: $6.49 SALE: $3.97

P’TIT QUEBEC Cheese Block 400g REG: $7.79 SALE: $5.99

Compliments Orange Juice 1.54 L REG: $5.99 SALE : $3.99

Hellmann's Mayonnaise 445 ml REG: $5.49 SALE: $3.99

BARILLA Pasta REG : $2.79 SALE : $1.99

Kraft Slices Extra Cheddar Cheese 390 g REG: $7.29 SALE: $3.97

NESTLE Ice Cream 1.5 L REG: $8.99 SALE: $4.94

KRAFT Peanut Butter 1 Kg REG: $7.99 SALE: $5.77

Eggo’s 8pk REG: $4.99

Eggo’s 16pk REG: $8.79 SALE: $5.99

JEAN COUTU (MAY 16th – MAY 22nd)

CASHMERE Toilet Paper 12pk SALE: $4.99

SPONGE TOWELS Paper Towel 12pk SALE: $11.99

SCOTTIES Tissue 6pk SALE: $5.99

DOVE, DOVE Men+Care Selected body cleansers SALE: $4.99

DOVE Selected body cleansers SALE: $3.99

PHARMAPRIX (SATURDAY & SUNDAY ONLY)

Eggs SALE: $3.49

HUNGRY-MAN Frozen Entrees SALE: $2 x $8.00

PC Natural Spring Water 24pk SALE: 2 x $5.00

CHRISTIE Cookies / Crackers SALE: 2 x $4.00

ROYALE Toilet Paper 8 – 12 pk SALE: $5.99

BREYERS Ice Cream SALE: $4.49

PC Bacon SALE: $5.99

NO NAME or PC Facial Tissues 6pk SALE: $4.99

KRAFT Peanut Butter 1 kg SALE: $5.99

NO NAME Butter SALE: $4.99

LAY'S Family Size Potato Chips SALE: 2 x $5.00

GILLETTE Deodorant (108 g) SALE: $4.99