CJAD 800 is the place Montrealers turn for all the holiday classics. This year’s schedule will once again allow you to live the spirit of the holidays from wherever you may be celebrating.

You can listen to CJAD 800 live at 800 AM or 107.3 HD-2 in Montreal, right here at CJAD800.com, on the free iHeartRadio app, or by asking your smart speaker to play CJAD 800.

A Christmas Carol with Patrick Stewart

December 12: 7-9 p.m.

December 24: 2-4 p.m.

December 25: 11 a.m.-1 p.m.

Behind The Christmas Classics

December 24: 6 p.m.-midnight

December 25: Midnight-8 a.m.

December 25: 5 p.m.-midnight

December 26: Midnight-1 a.m.

December 26: 5-6 a.m.

It’s A Wonderful Life

December 24: 4-6 p.m.

December 25: 1-3 p.m.

Miracle on 34th Street

December 5: 7-9 p.m.

December 25: 3-5 p.m.

Paul Reid Christmas

December 19: 7-11 p.m.

December 25: 8 a.m.-11 a.m.

Santa Claus takes calls live on CJAD 800